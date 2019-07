Obreros de Hiram Abif. Meditaciones iniciáticas (IV)

Para orar es, es de suma importancia: el silencio, porque solo se ora con el corazón (lo puro). Tiene que abstraerse del mundo profano, de pensamientos discordantes. Hay que trasponer el modo negativo para permitir al positivo divino manifestarse en nosotros.

Solo con el amor combatimos el egoísmo y la indiferencia a lo sagrado. La naturaleza humana transfigurada, en un abrazo incomprensible abarca la voluntad del G.A.D.U. Cuando la oración se hace de corazón, las cosas terrestres parecen insignificantes, donde no tiene cabida la expresión: “vanidad de vanidades". No hay más nada, salvo el delicioso calor del amor. Todo ser humano de buena voluntad es capaz de lograrlo, si la paz mora en su corazón.

Toda oración es santa cuando se hace de corazón. Y recordemos, si oramos por otros, seremos escuchados y reconfortados. Pascal nos decía: "Por el espacio, el Universo me contiene y me engulle, por el pensamiento, yo lo comprendo". El Universo es un ser viviente, cuyos soles con sus sistemas son como los órganos, pues el calor y la luz son el principio de vida. Es dinámico, nada en el Universo es estático, como todo es energía, la misma está en continuo movimiento. El Universo está en continua expansión, se multiplica y se mantiene. Los seres humanos somos para el Universo como células, somos un minúsculo contenido en el todo, que parece engullirnos. Entre la nada y nosotros no hay casi nada. Pero la nada es infinita: es el ser, la vida, el pensamiento y el amor.

Frente a la naturaleza nosotros somos como un grano de polvo, pero por la mente y el amor nosotros trascendemos el Universo. No es el alma la que está en el mundo, si no el mundo que está en el alma (Berkeley). La inteligencia es el ojo de nuestro espíritu, somos constructores y edificamos un mundo de acuerdo con nuestras necesidades. Construimos un mundo exterior con el reflejo de lo real. Si el Universo nos domina desde que somos una célula en la inmensidad, nosotros la dominamos más alto por nuestro poder del conocimiento. Nosotros y el Universo somos lo manifestado de lo no manifestado. La ciencia es como un puente entre lo conocido y lo desconocido. La conciencia de nuestra libertad espiritual en el seno del mundo exterior nos permite subir hasta el último escalón y llegar hasta el amor. El amor es un sentimiento, pero también es un acto, en el cual se engendra la unión y se manifiesta la unidad. Por el amor, el ser humano reabsorbe el abismo cavado por el egoísmo entre él y su raza. Por el amor, el ser humano domina la contingencia del Gran Todo. *El amor es la medida de la grandeza humana*.

Hay una ley que liga al ser humano: todo lo que le sucede a un miembro de la familia repercute a todos por igual. Sucede en una comunidad o una nación. Esta ley la palpamos a diario en el entorno en que habitamos. Cuando las energías del bien predominan en tu entorno, su reflejo es la paz, la serenidad, es la unión, se invade de amor, de respeto y comprensión. El bien es un fermento de unión y euforia espiritual. Pero cuando las energías del mal rondan tu entorno, repela todo lo que sea unión, todo lo que sea amor, surgen las discordias, las guerras. Hay una fuente del libro de la ley que reza así: Toda casa dividida contra sí misma debe perecer. Lo negativo tiene una máxima: divide y triunfarás, porque esta es la fuente de todo dolor y sufrimiento. Cuando las energías positivas no son superiores a lo negativo, surge el dolor como un equilibrio. El dolor es una manifestación del desbalance espiritual. Pero todo cambio es cruento, como dice el argot popular: nada es regalado en este plano y aquí surge el sacrificio. Debe haber una víctima para que haya el cambio. En este plano se le llama diálogo, enfrentamientos, y se debe sacrificar algo para que ocurra el cambio y surjan las energías positivas a gobernar. Todo depende de los estados de conciencia para comprender estos momentos del ser humano.