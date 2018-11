Nueva DEYnastia

El pasado domingo 4 de noviembre Deyna Castellanos se coronó, junto con su equipo Florida State University, campeona del torneo de conferencia ACC de la NCAA de fútbol femenino. Para comprender la magnitud de este logro es necesario que repasemos lo que el deporte universitario en Estados Unidos representa, el espíritu de dicha competición y la manera en que esta instituida.

National Collegiate Athletic Association (NCAA por su siglas en inglés) es la asociación nacional universitaria que organiza el deporte en la nación de estrellas y rayas. Es el principal ente encargado de regular los torneos deportivos de las disciplinas universitarias que se practican en dicho país. Para entender la trascendencia del rol de la NCAA es vital saber que más de 460.000 estudiantes-atletas compiten en 24 disciplinas deportivas cada año. La mayoría de los deportes tanto individuales como de conjunto están comprendidos en 3 divisiones. En el caso del fútbol femenino existen 959 equipos, 310 en la primera división, 225 en la segunda y 424 en la tercera. Participar durante tus 4 años de elegibilidad deportiva, los que te permite la NCAA por regla, es un verdadero honor. Muchos de los atletas élites de dicha nación prefieren postergar una carrera profesional y pasar por el sistema universitario que les genera una preparación más integral antes de debutar en la MBL, NFL, NBA, MLS o en este caso NWSL (National Women Soccer League). Los atletas élites de Norteamérica no son los únicos que intentan “fichar” por un equipo en la NCAA, en los últimos 20-25 años muchos jóvenes ven la opción de jugar en Estados Unidos a nivel universitario como un verdadero sueño, y un paso sólido hacia el profesionalismo de sus respectivas disciplinas. Ya sea en la NCAA o en la NAIA (National Association of Intercollegiate Athletics), que viene siendo la hermanita menor. En el fútbol femenino es muy evidente la relevancia y nivel de la NCAA ya que es frecuente observar una correlación muy fuerte entre atletas que representan a sus selecciones nacionales en categorías juveniles y que a la vez militan en universidades americanas.

Los individuos que compiten a través de los campeonatos que organiza la NCAA son llamados estudiantes-atletas, porque sus carreras académicas están íntimamente ligadas a sus carreras deportivas. “Las universidades suscritas en el ente regulador proveen tecnología de punta, tutorías y acceso a asesores académicos que apoyan el desarrollo de los estudiantes-atletas”, como explica la propia NCAA en su página web. Adicionalmente, los programas deportivos cuentan con entrenadores profesionales y cuerpos técnicos altamente calificados para promover el crecimiento integral de los atletas. Como dice mi colega Alejandra Blasco Ron: “Para que se entienda un poco las potencias que son las universidades en Estados Unidos y la NCAA. FSU (la universidad donde milita Deyna Castellanos) viaja con 10 personas en el cuerpo técnico a los partidos de liga… La Vinotinto femenina viajó con menos a un mundial (de FIFA)”. Básicamente, la NCAA puede ser considerada la granja de juveniles más profesional y prolífica del mundo. Y no solo pule deportistas forma profesionales fuera de las canchas también.

La clave para entender como está organizada la competición en cualquiera de sus divisiones y disciplinas, es visualizar los niveles de la misma divididos en tres esferas: conferencia, extraconferencia/región y campeonato NCAA nacional. En la temporada regular los equipos juegan dentro de su conferencia la mayoría de sus partidos, teniendo que recibir y visitar a todos los miembros de la misma, con el fin de estar en el tope de la clasificación y poder optar a jugar por el título de la conferencia en el torneo que se realiza al final de la temporada regular. Castellanos y compañía lograron clasificarse al torneo al terminar séptimas en su conferencia. Contra todo pronóstico, FSU se alzó con la copa al vencer en una electrizante final a la Universidad de Carolina del Norte (UNC por sus siglas en inglés). Durante las semifinales del torneo, la maracayera fue clave convirtiendo un doblete que sello el pase de su equipo a la final. Adicionalmente, Deyna fue elegida en el 11 ideal del torneo.

Pero lo realmente meritorio es el logro colectivo y no el individual, estoy segura de que para Deyna conseguir el campeonato de la ACC al rival más poderoso de la historia del fútbol femenino universitario, y en las circunstancias en que se hizo vale más que todo. La fase final del torneo se jugó en casa de UNC donde las tarheels, como son llamadas las jugadoras de dicha universidad en el argot popular, eran prácticamente invencibles. El programa de soccer femenino de la Universidad de Carolina del Norte es conocido como la dinastía. En casa es la primera vez en la historia que pierden una final de torneo de conferencia durante los 90 minutos, en el pasado las tarheels solo habían sucumbido en penales, su récord antes de 2018 era de 21-0-3. Las riendas de la dinastía han sido muy bien guiadas por más de 35 años por coach Anson Dorranse. No solo son leyenda a nivel de conferencia. Son el programa de fútbol femenino más exitoso e importante de la historia. Jugadoras como Mia Hamm, Heather O'Reilly, Cindy Parlow, April Heinrichs, Kristine Lilly y pare de contar son ex alumnas del mismo, que al graduarse desfilaron directamente a jugar con la selección de Estados Unidos de mayores y a ganar campeonatos mundiales. Por ejemplo, las campeonas del Mundial Canadá 2015 tenían 9 jugadoras o ex jugadoras de UNC en su nómina. Y este “club” no es solo historia, también son presente. Eran las favoritas para levantar el torneo ACC de este año, estaban rankeadas #1 gracias a estar invictas en la temporada regular dentro de su conferencia y solo haber perdido un partido extraconferencia este año.

Para continuar con el desglose de la competición de la NCAA dentro de la temporada regular se intercalan juegos con equipos que no integran tu conferencia. En el caso de la división 1, donde milita la FSU de Dey, los equipos juegan con universidades de cualquier lugar del país que no pertenezcan a su conferencia pero sí a su división. El propósito es usar los resultados con estos rivales para generar un coeficiente que sumado al que genera tu rendimiento dentro de tu propia conferencia determina si clasificas o no a la gran cita final: el Torneo Nacional de la NCAA. Dicha cita comenzó la semana pasada, y como es lógico por el superlativo rendimiento del equipo de Florida, por cuarta vez en toda su historia fue rankeado #1 para ganar el torneo. Las Vinotinto de Tallahasse, linda coincidencia para la venezolana que ahí milita el poder usar la vestimenta de guerra que tantas alegrías le ha visto otorgar a sus paisanos, supero ya a sus rivales de primera ronda. El viernes 16 de noviembre comenzará la segunda ronda, y de conseguir una victoria más estarán a un partido de los cuartos de final del Campeonato Nacional de la NCAA. Para ponerlo en idioma futbolero internacional, Castellanos ganó la Liga, y va en busca de la Champions. Así que el camino sigue para las Seminoles y Dey.

El título conseguido y su rol dentro del equipo sugiere que la FIFA no se equivoca en usarla a tan corta edad como un talento mundial para impulsar el fútbol femenino, y si Florida se consagra de nuevo a principios de diciembre en el torneo mayor, será interesante escuchar si las opiniones de sus colegas en el norte del continente siguen siendo tan críticas. Vale la pena acotar que no existe jugadora en la historia mundial que tenga el CV que tiene Deyna a su corta edad, tanto en campeonatos juveniles FIFA como el que ahora sigue escribiendo en el balompié americano colegial. Y me gustaría ser justa con chicas como Megan Rapinoe, que no tuvieron la oportunidad por un tema generacional de luchar por los logros que Castellanos y sus compañeras de la selección sub-17 de Venezuela han logrado. Pero sería positivo para el crecimiento del fútbol femenino a nivel mundial, que sus colegas impartan la misma cortesía hacia la venezolana. Personalmente, calculo que lo que ya ha hecho hasta ahora por el fútbol femenino a nivel mundial vale oro. E independientemente de lo que pase estas próximas 2 semanas sé que la carrera de Castellanos nos va a dar mucho que disfrutar.

Las FSU Seminoles juegan hoy en Tallahaseee, Florida, por un lugar en la tercera ronda del Torneo Nacional de la NCAA por ESPN 3 USA. ¡Vamos a apoyar!…a Dey y a los que impulsen su ejemplar recorrido, así como el de las chamas de esta generación que pueden cambiar el panorama del fútbol femenino mundial.