Nostradamus

Cada quien en su mejor juicio tenga la bondad de contrastar las siguientes declaraciones de mandatarios o personeros y acontecimientos políticos, en relación con Les Propheties o Las Profecías del vidente y médico francés Michel Nostradame (1503-1566).

“We seek a peaceful transition to power. But all options are on the table” (buscamos una transición pacífica al poder. Pero todas las opciones están sobre la mesa)… “We’re here to proclaim a new day is coming in Latin America (estamos aquí para proclamar que un nuevo día llegará en América Latina)… “In Venezuela and across the Western Hemisphere, socialism is dying and liberty, prosperity and democracy are being reborn” (en Venezuela y en todo el hemisferio occidental, el socialismo está muriendo y la libertad, la prosperidad y la democracia están renaciendo). (Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Miami, 18-02-2019).

“El gobierno de Estados Unidos quiere una guerra por petróleo. Por las riquezas de nuestro país. El libro de Andrew McCabe acaba de revelar que desde 2017 en reuniones privadas fue testigo cuando se afirmaba que Venezuela tiene petróleo y sería un buen país para la guerra… Siempre inventan pretextos, siempre inventan excusas. Para invadir Irak, inventaron que había armas de destrucción masiva, y luego fue vergonzoso cuando se supo que todo era mentira. Ahora sobre Venezuela se están construyendo pretextos. La crisis humanitaria, la violación de los derechos humanos, la falta de democracia…” (Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Entrevista de ABC News, 27-02-2019).

La situación de Venezuela “está empeorando” cada instante, sin embargo, “no creo que en Europa, América Latina, Canadá o Estados Unidos estemos pensando en este momento sobre una reacción militar…Contamos con una carta de opciones y cosas que podemos hacer contra el régimen y que lo van a afectar muchísimo. Tenemos medidas muy fuertes preparadas” (Elliott Abrams, enviado especial de Estados Unidos para Venezuela. Entrevista de RCN, 04-04-2019).

“US military attack on Venezuela mulled by top Trump advisors and Latin American officials at private DC meeting” (el ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela fue meditado por asesores de Trump y funcionarios latinoamericanos en una reunión privada de DC). La reunión realizada el 10-04-2019 contó con los siguientes asistentes: https://bit.ly/2ZucSCk

“La usurpación debe terminar. Todos los venezolanos y el mundo deben rechazar al régimen ilegítimo incluyendo los líderes militares. Estados Unidos continuará con las sanciones económicas y políticas… Estados Unidos seguirá utilizando toda vía económica y política a nuestra disposición para ayudar a los venezolanos a través de sanciones, cancelaciones de visas y otros medios" (Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, Cúcuta, 14-04-2019).

“Me complace también anunciar nuevas sanciones contra el Banco Central de Venezuela para restringir las transacciones estadounidenses con el banco y prohibir el acceso a dólares estadounidenses” (John Bolton, asesor de seguridad nacional de Estados Unidos. Miami, 17-04-2019).

“Esa dictadura debe terminar, debe llegar a su final y nosotros necesitamos que se afiancen las sanciones, el cerco diplomático y todos los instrumentos humanitarios en el derecho internacional para que llegue al fin esa dictadura” (Iván Duque, presidente de la República de Colombia. Bogotá, 18-04-2019).

“Aplaudimos al gobierno de Malta por no haber permitido que los aviones rusos usaran su espacio aéreo para abastecer al régimen de Venezuela. Llamamos a todos los países a que sigan el ejemplo de Malta…” (Morgan Ortagus., Departamento de Estado de Estados Unidos, 19-04-2019).

“El 1° de mayo, Juan Guaidó liderará el que podría ser el momento definitivo en la lucha contra el régimen de Maduro…” (Marco Rubio, senador de Estados Unidos, 20-04-2019.

Les Propheties

"En el nuevo continente, en el país de oro oscuro, llegará al poder, un hombre amado por muchos y odiado por otros, llevando como bandera la imagen del gran emancipador, una vez fallida, será con armas, la del triunfo con palabras, su forma: la rebeldía, la autoridad absoluta, el reto en contra de sus vecinos y sus opositores desatarán miseria y guerra en todo el continente, teniendo que intervenir la hermana mayor de todas las naciones. Morirán muchos niños, hombres y mujeres de hambre, muchos se matarán entre sí, él tendrá el poder por nueve años, después de sus mentiras todo terminará en destrucción total, ya el nuevo continente habrá vivido la experiencia espeluznante de guerras continentales, muchos llorarán sangre de arrepentimiento por haber dado apoyo, muchos ya no estarán en su nación y observarán con espasmo a través de un cajón, como fue barrida la tierra de sus almas, los bosques de sus sueños, ya no estarán en el nuevo continente, ya no será el mismo” (Michel de Nostradame, año 1555, profecía B-1890).

“El gran gritón sinvergüenza y audaz. Él será elegido como el gobernador del ejército: La audacia de su contienda, el puente roto, la ciudad desmayada del miedo. La trompeta falsa que oculta la locura causará que Bizancio cambie de leyes“(cuarteta 81 de la Centuria III).

