Sr. Nicolás Maduro, yo lo emplazo

¿Autorizó usted al entonces ministro Nelson Martínez (hoy preso por corrupto, según acusación formulada por Tarek William Saab) para que firmara la cesión de derechos litigiosos de Pdvsa cuantificados en 10.000 millones de dólares a la firma privada US Pdvsa Litigation Trust que hoy está demandando para sí, por ante la Corte del Distrito Sur de Miami, la recuperación de 10.000 millones de dólares?

La Constitución confiere en forma exclusiva al presidente en Consejo de Ministros la atribución de celebrar los contratos de interés nacional (artículo 236.14), pero dicho contrato no aparece firmado por usted, ni hay mención de que usted ni el Consejo de Ministros hayan delegado tal atribución en el hoy reo por corrupción ex ministro del Petróleo Nelson Martínez. ¿Asume usted la responsabilidad de tal contrato, señor Maduro? ¿Y asumen sus ministros haber dado su visto bueno a ese delictivo contrato?

En ese contrato se cedió jurisdicción

La Constitución en su artículo 151 establece que en los contratos de interés público corresponderá a los tribunales venezolanos cualquier controversia que sobre ellos se produzca, es decir, no se admite la cesión de jurisdicción, pero en el citado contrato se hizo. Se establece que cualquier controversia se tramitaría ante los tribunales de Nueva York. ¿Hizo usted esa inconstitucional cesión de jurisdicción, señor Maduro?

Motivos para este emplazamiento

Si usted, señor Maduro, no delegó en el reo Nelson Martínez la autoridad para firmar la mencionada cesión de derechos por 10.000 millones de dólares de Pdvsa a una firma privada de Nueva York, debe así declararlo públicamente y en forma expresa hacerlo del conocimiento de la Corte del Distrito Sur de Florida solicitando el cierre de esa demanda así como también la nulidad de dicho contrato. Si usted, señor Maduro, no se pronuncia ni hace nada para cuestionar la validez de la referida cesión, estará asumiendo responsabilidad por omisión. Le recuerdo, señor Maduro, su declaración pública del 5 de diciembre de 2017 refiriéndose a este Nelson Martínez: “Me siento traicionado por ex compañeros que usaron su cargo para hacer chanchullos”

Ahora, si usted, señor Maduro, en verdad autorizó a Nelson Martínez para que firmara ese contrato estaría incurso en un acto delictivo que puede ser perseguido incluso por la justicia norteamericana, pues en su territorio se están produciendo consecuencias de tal acto y se está tratando de usar su sistema judicial para ejecutar tal crimen. Y si el Consejo de Ministros avaló la mencionada cesión también cada uno de sus integrantes está en situación de imputabilidad criminal por complicidad.

Respecto a la Asamblea Nacional

Señores de la directiva de la Asamblea Nacional, la Constitución establece que corresponde a ese órgano legislativo autorizar al Ejecutivo Nacional la celebración de contratos de interés nacional (artículo 187.9). ¿Fue autorizado el contrato de cesión de derechos litigiosos de Pdvsa a la firma privada US Pdvsa Litigation Trust?

En el entendido de que no ha ocurrido autorización legislativa alguna para el referido contrato, debe reclamarse judicialmente su nulidad, así como también la persecución penal de ese fraude a la nación.

Sr. Tarek William Saab

A los 4 meses de que Nelson Martínez firmó este contrato en nombre de Pdvsa, usted lo acusó de haber firmado una gran cantidad de ellos para robarse 35 millones de dólares, y por tal razón fue privado de libertad. Pregunto: ¿Entre esos contratos fantasmas estará el que firmó cediendo a US Pdvsa Litigation Trust derechos litigiosos cuantificados en 10.000 millones de dólares?

Sobre el procurador

Señor Reinaldo Muñoz Pedroza, usted aparece firmando el referido contrato de cesión a US Pdvsa Litigation Trust, pero usted no tiene esa atribución, la suya es solo la de ser consultado para la aprobación de los contratos de interés público nacional (artículo 247 de la Constitución). Sepa que con esa firma usted está incurriendo en delito y puede ser enjuiciado incluso en territorio de Estados Unidos, donde dicho documento ha sido radicado.

Sobre el gerente de Tesorería de Pdvsa

Usted, señor Miguel Bolívar, también aparece firmando el susodicho contrato en nombre de Pdvsa sin tener ninguna atribución para ello, la está usurpando, y eso es delictivo, independientemente del hecho de la complicidad en la trama fraudulenta.

Sobre la consultora jurídica

Señora Vicky Zarate, usted también está firmando el referido contrato sin tener ninguna atribución para ello, solo está allí para reforzar apariencia de legalidad del mismo, y como tal forma parte del elenco delictivo que del instrumento se desprende.

¡Cada quien que asuma su responsabilidad, señores!