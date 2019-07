Negociación puertas adentro

En días recientes hemos escuchado a Nicolás Maduro y a su pupilo Héctor Rodríguez hablar de “las oposiciones”, demostrando con esto estar claro en su estrategia (divide y vencerás), pero además coincidiendo nada más y nada menos que con el representante especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliott Abrams, que hace poco afirmaba que el principal problema que ha tenido lEstados Unidos era precisamente esa “diversidad” existente en la oposición venezolana.

Un régimen que es incapaz para gobernar, pero que tiene bien claro cuál es la oposición que tienen. Por ello, desde Unidad Visión Venezuela hemos venido insistiendo en los últimos años, desde que pasamos a ser mayoría evidente, en que podamos encontrarnos toda la oposición venezolana, y tener un diálogo franco, abierto, sincero, inclusivo, en el que participemos todos los factores que tenemos distintas visiones del cómo poder llevar a feliz término la salida de Nicolás Maduro y su grupo del poder.

Pareciera una tarea imposible, dado que los intereses personales de esa dirigencia hasta ahora no los ha dejado estar a la altura del compromiso que se requiere; sin embargo, estamos convencidos de que solo basta un poco de humildad y dejar a un lado los egos, para así con voluntad política sentarnos en una mesa todos los dirigentes de la oposición, y llevar a cabo un debate de altura, en el que pueda haber una negociación interna. Sin ella va a ser imposible que pueda haber una solución, acuerdo o negociación exitosa con los representantes del régimen.

El informe de la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, “ha generado una oleada de desquicio revolucionario. La atacan, insultan y descalifican, pero de su investigación no pueden desmentir una coma”, como bien lo decía el comunicador social Gregorio Salazar (@goyosalazar), se nos vuelve a presentar una nueva oportunidad, no la echemos por la borda una vez más.

Presidente Juan Guaidó, es necesario que convoque, vamos a reunirnos, sin miedo, aquí nadie es más que nadie, aquí nos necesitamos todos. Unidos para poder lograr junto a la comunidad internacional esa salida pacífica, constitucional y democrática, a través de unas elecciones generales, donde nos legitimemos todos, solo así con una sola estrategia podremos lograr llevar el tan anhelado cambio a feliz término.

A los críticos de todo debo recordarles que esta misma semana Elliott Abrams afirmó que “Estados Unidos quiere una salida pacífica”. Por cierto, para esos mismos extremistas este también dijo sobre las negociaciones que solo podía decir que espera que “nadie sepa”, ya que “la única forma que las negociaciones den frutos es si están cubiertas de confidencialidad”

Situación con la que coincido totalmente; lo que se esté negociando no se dice. Lo que se negocia tampoco lo vamos a saber. Solo en twitterzuela algunos piensan que se debe decir lo que se va o se está negociando para ver si Twitter lo aprueba o no. Hay que estar claro además que en toda negociación habrán cosas que nos gusten y otras que no.

Además, vale la pena una vez recordarles a los insultadores de oficio que todos los países que nos apoyan coinciden en que la solución debe ser pacífica, a través de unas elecciones libres.

Invito a no hacernos eco de rumores, que en su mayoría promueve el propio régimen, como creerle por ejemplo a un personaje que lleva meses repitiendo que aquí lo único que habrán serán elecciones parlamentarias, ¿o es que acaso se les olvidó que este fue el mismo que decía en el año 2015 que ganarían como fuera la Asamblea Nacional?

En resumen, la unidad es fundamental, el cambio de gobierno lo tenemos a la vuelta de la esquina, está en nuestras narices, a simple vista, pero si se continúa cegados, este va a alejarse nuevamente.

Twitter: OmarAvilaVzla