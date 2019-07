Milgram 37

So es el quinto álbum de estudio del cantautor inglés Peter Gabriel, lanzado el 19 de mayo de 1986 por Charisma Records. La octava pieza de este formidable trabajo se tituló "We Do What We're Told (Milgram's 37)", algo así como "hacemos lo que nos dicen" y entre paréntesis la referencia al famoso experimento de Milgram.

Gabriel resumió los resultados de tal experimento precisamente con la frase "Hacemos lo que nos dicen", que se repite a lo largo de la canción. Los sujetos no querían administrar los choques eléctricos a sus semejantes, pero lo hicieron porque el experimentador les dijo que lo hicieran.

La obediencia a las figuras de autoridad fue estudiado con una serie de experimentos de psicología social llevados a cabo por el psicólogo Stanley Milgram de la Universidad de Yale, en 1961. Midieron la disposición de los participantes del estudio, hombres de una amplia gama de ocupaciones con diferentes niveles de educación, para obedecer a una figura de autoridad que les instruyó a realizar actos en conflicto con su conciencia personal. A los participantes se les hizo creer que estaban asistiendo a un experimento no relacionado, en el que tenían que administrar descargas eléctricas a un "aprendiz". Estas descargas eléctricas falsas aumentaron gradualmente a niveles que habrían sido fatales si hubieran sido reales. El "37" provino del número de sujetos que administraron el shock máximo en uno de los experimentos: 37 de 40.

El experimento encontró, de manera inesperada, que una proporción muy alta de sujetos obedeció completamente las instrucciones, aunque de mala gana. Milgram describió por primera vez su investigación en un artículo publicado en el año 1963 (“Behavioral Study of Obedience", Journal of Abnormal and Social Psychology 67, 371-378) y luego analizó sus hallazgos en mayor profundidad en su libro de 1974, Obedience to Authority; An Experimental View (Harpercollins, ISBN 0-06-131983-9).

Recientemente y en Polonia, en el año 2015, Dolinski-Grzyb-Folwarczny-Grzybala-Krzyszycha-Martynowska-Trojanowski repitieron el experimento con los mismos resultados (“Would You Deliver an Electric Shock in 2015?: Obedience in the Experimental Paradigm Developed by Stanley Milgram in the 50 Years Following the Original Studies”, Social Psychological and Personality Science, 2017).

Si bien las consideraciones éticas impidieron una réplica completa de los experimentos en la forma en que lo hizo Milgram, los investigadores polacos crearon una configuración similar con niveles de "shock" eléctrico más bajos para probar el nivel de obediencia de los participantes y reclutaron para el estudio, a 80 participantes (40 hombres y 40 mujeres), con un rango de edad de 18 a 69 años. Estos participantes tenían hasta 10 botones para presionar, cada uno con un nivel más alto de "descarga". Los resultados muestran que el nivel de obediencia de los participantes hacia las instrucciones fue similar al de los estudios originales de Milgram. Este segundo experimento encontró que 90% de las personas estaba dispuesta a ir al nivel más alto en el experimento: el aplicar el máximo nivel de shock eléctrico. En términos de cómo ha cambiado la sociedad, señala Grzyb, "medio siglo después de la investigación original de Milgram sobre la obediencia a la autoridad, una gran mayoría de los sujetos todavía están dispuestos a electrocutar a un individuo indefenso".

En mi humilde juicio, el experimento de Milgram, además de encontrar y describir una parte muy oscura y triste de la naturaleza del ser humano, denota dos elementos importantes: uno es que hay mundos distintos al de un experimento controlado en donde nada se hace sin la obediencia y subordinación a los superiores en control. La otra es la importancia de la vigilancia y el buen ejercicio en el campo de los derechos humanos. Y digo buen ejercicio porque seguramente ustedes recordarán aquel caso de la defensora del pueblo, Gabriela del Mar Ramírez, con su célebre argumento para distinguir entre la tortura como medio para obtener una confesión y el uso excesivo de la fuerza.

Les dejo una dirección del video de Peter Gabriel, por si es el caso y desean escucharlo (y verlo): https://www.youtube.com/watch?v=7zNwGXuLVKU