La memoria del corazón

Agradezco las caricias que por tu llegada no se marchitaron. Agradezco que tu corazón comenzara a latir y que tu cuerpo, plácido y silencioso, navegara y creciera en mí.

Agradezco haber descubierto tu mirada dulce y feliz cuando enamorada dejaba que tus labios bebieran sin límites de mi pecho. Agradezco cada palabra que has dicho, las primeras que pronunciaste jamás se extraviaron, no las asfixió el olvido y forman parte de mis recuerdos… Todavía guardo los cuadernos que tienen tus primeros trazos y no olvido la alegría cuando bailabas entre las letras del alfabeto y los números romanos.

Agradezco las fragancias que descubrimos juntas y a diario sonrío por el aroma del amanecer, por los matices de la aurora que logramos colorear, por el canto de extraños pájaros y el atrevido rocío que en las noches escarchaba a las estrellas.

Agradezco por aquel mágico día en el que descubriste cómo fabricar un arcoíris con los rayos del sol y la lluvia. Agradezco a Dios haber disfrutado de tu sonrisa cuando se te caían los dientes de leche y haber perdido aquellos juegos en los que sin trampa siempre ganabas a pesar de mi esfuerzo. Agradezco haber podido ser confidente de tus secretos y consolar algunas lágrimas que por alguna tristeza rodaron por tus mejillas y te quitaron el sueño.

Agradezco sentir el olor del pan recién horneado porque siempre lo disfrutaste. Siento nostalgia por los poemas que de labios de tu abuelito Aquiles jamás escucharás, pero tranquila, esos versos nunca morirán a pesar de su voz ahora inexistente… Quiero que sepas que por cada castillo de arena que construiste y que se deshizo con el oleaje del mar, por cada piñata a las que fuimos juntas y cada niño que jugó contigo, por los consejos que te di y los que quizás nunca podré darte, por aquellos sueños que escondiste debajo de tu almohada para que yo los descubriera, por el Niño Jesús, el Ratón Pérez y el duende que habita en la casita de la montaña, por cada día que abriste los ojos y me dijiste que me amabas, quiero que sepas, que yo también te amo.

Agradezco a Dios aquellas preguntas que me hacían sudar porque no sabía cómo responderlas y la ternura que sentí cuando con tres años dijiste que cuando fueras grande te casarías con tu papá.

Agradezco los momentos en que de rodillas, juntas nuestras manos, noche tras noche, le pedimos a Dios para que regresara la paz a Venezuela y es que me duele que estés viviendo esta dictadura que no mereces ni puedo explicar.

Por la esperanza que quiero que nunca pierdas, por todo eso amor, hermosa hija, tenía que escribir… se lo debo a los personajes de tus cuentos, a esa ingenuidad cada vez más desvanecida, a la niña desconocida que usará tu cobija y jugará con tus muñecas ahora que estás creciendo, al hecho de hacerme caer en cuenta que Pinocho nunca fue a la escuela, que la Cenicienta era una viva y guardó la otra zapatilla, que la Caperucita Roja de tonta no tenía ni un pelo y que el Principito era simplemente un soñador… a los números, a las letras, a los rompecabezas, a tu futuro, a esa lucha para poder conquistar la profesión y la felicidad con la que sueñas y, sobre todo, por haberte transformado en mi orgullo, en una bendición palpable, en lo más hermoso y grande que he hecho en mi vida. A ti, mi niña, el Día de la Madre, te doy las gracias por enseñarme el significado del amor y ruego a Dios para que me permita guardar más recuerdos en la memoria del corazón.

Te amo… no tengo más nada que decir.