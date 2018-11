Más que bolsas

En el país de los sobrevivientes donde falta de todo al parecer las personas se han escudado en esa sentencia que dice “la vida es una sola y la vida es hoy”, con lo que huyen de su propia responsabilidad de ser parte de la solución al penoso día a día que viven todos los venezolanos.

Ya las carencias a las que se enfrenta el pueblo son generalizadas pues hasta las bolsas faltan y seguramente el régimen dará como explicación o justificación que la falta de estas es para proteger el medio ambiente. Lo que realmente sucede es que han acabado con la industria nacional y la falta de bolsas es otra muestra de ello.

El caso eléctrico es otra muestra palpable. Cuántos años han pasado desde que se decretó la emergencia eléctrica en Venezuela, ha pasado de todo y no dan con la solución o, en el mejor de los casos, no han querido solucionarla. El porqué se sabe: más corrupción, pero particularmente a mí no me extraña ya que desde hace 20 años es común y natural ver a los dirigentes rojos hacerse ricos ilegalmente sin ningún tipo de pudor.

Cuánto ha costado a los ciudadanos comunes, comerciantes, los pocos empresarios y demás. El problema eléctrico cuesta dinero y entorpece la casi nula producción, aunque esto es algo que todos los medianamente conscientes sabemos, pero también debería saberlo el régimen venezolano… O su negligencia es tan descomunal que ignora esto ¿? Y si el Estado lo sabe, ¿por qué actúa tan torpe en no darle solución?, ¿qué oculta el Estado en el problema eléctrico? Para el problema eléctrico soluciones hay y es que, por ejemplo, los egipcios no solo producen sino que exportan electricidad en un ambiente en su mayoría desértico, esto por citar uno de los tantos casos de éxito que existen en el planeta en cuanto a lo que se refiere la gerencia energética de un país. Cuántos han pasado por el cargo y no atinan ni de cerca a la solución. ¡Saquen a Motta Domínguez y búsquense a un ingeniero egipcio, si es que no quieren nada con los magníficos ingenieros venezolanos que se marchan del país a resolver problemas en otros países!

Como bolsas nos mira el régimen y muchas veces, en cierta medida, hemos dado pie para que nos mire así. Hemos soportado tan mansamente que se hace inexplicable la cantidad de sufrimiento que hemos podido aguantar o hemos sido tan egoístas que no hemos llegado a entender que lo que afecta a uno nos afecta a todos.

Ellos se ríen de los bolsas cuando aplican sus medidas económicas ineficientes; cuando hablan de petróleo, oro, Arco Minero, gallineros verticales; cuando mienten sin ninguna vergüenza hablando de soberanía, seguridad y patria grande. Se burlan de los bolsas cuando dicen tener la solución de todo, pero siempre pasa algo que evita que se aplique la fulana solución y seguirán siendo bolsas aquellos que crean en el petro (su nueva forma de estafar electrónicamente) o que después del 10 de enero Maduro será ilegítimo, ¿acaso en algún momento lo fue?

La solución a esta tragedia parte de nosotros, del pueblo y su gente. Se debe manifestar contundentemente el repudio por lo que nos han hecho y hacen, todos sufrimos y todos debemos actuar.

Que hable la calle.

Fuerza y fe.

@DiazEstebanez

www.maximodiaz.com