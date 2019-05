.

“y a ciegas otra vez y para siempre” (Mario Benedetti)

La ansiedad de una joven rozando la treintena empieza a ser preocupante cuando leemos en la pantalla de su ordenador portátil el mensaje ESTE DOMINIO NO ESTÁ DISPONIBLE. Sucede en la película Life adult skills. El guion y la dirección corren a cargo de Rachel Tunnard. La película fue emitida en el año 2016. La actriz protagonista, Jodie Whittaker, encarnó de maravilla el papel de treintañera infantil dolida por la desgracia. Vi esta historia una tarde de fin de semana creyendo que se trataba de una comedia, pero no era para nada una historia de esta clase. A mí me pareció un drama.

En España tradujeron el título por este otro Habilidades de la vida adulta. Para mí fue un drama comprobar lo duro que resultó para la joven olvidar a su hermano gemelo, su compañero y amigo. Este había muerto. El único consuelo de Anna consistía en encerrarse sola en el cobertizo del jardín con los videos grabados siendo niños. Su hermano del alma y ella que eran inseparables.

El malestar de Anna se desborda ante la imposibilidad de acceder a los recuerdos grabados en un canal de pago. El mensaje automatizado en la red THIS DOMAIN IS NOT AVAILABLE le angustia de tal modo que a uno le hace pensar en la fugacidad de las cosas y en lo rápido que pasa la vida. Anna no va a poder darle al botón del play ni siquiera veinte veces más para ver y oír la risa de su hermano perdido y recuperarlo de alguna manera.

Apenas queda nada que sea para siempre. Vivimos en mundos paralelos en algunos de los cuales un simple fallo, un desliz con el dedo o una cuenta mal gestionada nos condenan irremediablemente al olvido.