Magnicidio frustrado

No nos engañemos ni busquemos vericuetos para negarlo. El intento de magnicidio ocurrió. Son demasiadas las evidencias que demuestran que se llevó a cabo. Desde los testimonios de las personas que estuvieron presentes en el edificio donde explotó el dron, hasta los registros fílmicos publicados en las redes sociales, en especial el de la periodista Mildred Manrique que mostró inequívocamente la explosión del dron mientras el presidente Maduro pronunciaba su discurso a los oficiales y suboficiales de la Guardia Nacional Bolivariana. Asimismo, la periodista de Reuters para Venezuela, Alexandra Ulmer, afirma en su cuenta de Twitter que el hecho ocurrió.

Este acontecimiento puso otra vez a prueba la sobriedad, seriedad y el talante democrático que debe tener el liderazgo opositor venezolano. Una vez más reprobaron la prueba. Era una excelente oportunidad para rectificar lo que ha sido un rosario de equivocaciones que ha traído como consecuencia el mantenimiento del PSUV en el poder. A los minutos de haberse originado el hecho, ya voceros de los principales partidos de la oposición se adelantaron en afirmar que era un montaje. En su comunicado Vente Venezuela omite fijar posición acerca del hecho y deja entrever que fue un montaje cuando afirma “nadie les cree”. Los comunicados de Voluntad Popular y Primero Justicia de igual forma omiten calificarlo de magnicidio. En AD y Copei reinó un silencio sepulcral. Fue solo Avanzada Progresista el que en forma tajante lo condenó. Y es que quienes desde las filas opositoras niegan el hecho o evaden dar declaraciones sobre lo sucedido, son los mismos que dudaron de la autenticidad de las acciones llevadas a cabo por Oscar Pérez y su grupo. A estos los acusaron de haber sido agentes del G2 cubano, que era un montaje del régimen para distraer la atención. Lo cierto es que Oscar Pérez tuvo que haber sido masacrado, como lo fue, para que esos incrédulos, que de buena o mala fe lo señalaban como agente del régimen, se percataran de que su lucha fue real y auténtica. Pero como el enfermo no mejora, el error lo repiten. Con Almagro a la cabeza, brindan argumentos rebuscados, fuera de toda lógica, para decir que fue un montaje, creando la duda sobre la sinceridad de sus autores materiales. De repente se convierten en expertos explosivistas y estrategas en planes de magnicidio, para decir que era imposible que fuese real porque ellos lo hubiesen hecho de otra manera. Es decir, la duda y el desconocimiento a todo como emblema. Y es así como la mayoría de los partidos de oposición y sus voceros se han dado a la tarea de desconocer la autenticidad del atentado y, cuando mucho, hacen silencio. Ni se diga la falta de declaraciones sobre su condena o rechazo a este hecho de violencia. Así no se puede. El país reclama seriedad en su dirigencia. Hacer política es cosa seria, pero con actitudes como las asumidas por la mayoría de la dirigencia opositora se acentúa la pérdida de confianza de la población en la oposición política. Y con un régimen que gobierna muy mal, la desesperanza cunde en la población y crece la diáspora.

El atentado en sí mismo es reprochable desde todo punto de vista. Así como lo fue la masacre de El Junquito. Afortunadamente, el magnicidio no se materializó porque la verdad es que a decir del ex presidente Rafael Caldera, quien a propósito del golpe de Estado de febrero de 1992, dijo: “Ninguna muerte por motivos políticos se justifica, salvo aquellas vidas que se sacrificaron por nuestra Independencia”. Coincido en ello: ni las muertes producto de la Guerra Federal del siglo XIX, ni las perpetradas por las dictaduras del siglo XX, ni las producto del golpe de Estado de febrero y noviembre de 1992, ni aquellas que se originaron en las manifestaciones de 2014 y 2017, ni la masacre de El Junquito. Ninguna de estas muertes se justifica. ¿Quién le devuelve la vida a los cientos de jóvenes asesinados por motivos políticos? Porque son muchas vidas truncadas y con ello corazones destrozados de padres al ver que sus retoños ya no están entre ellos.

Se impone la sindéresis. La convivencia pacífica y la viabilidad del sistema democrático incluye el respeto a las reglas de juego y de la voluntad de las mayorías. Las instituciones establecidas parecieran desconocer esto. Allí tenemos las consecuencias. Se impone un gran diálogo nacional. Los del gobierno, aferrados al poder, deben dejar de torcer la legalidad para mantenerse en él. La alternabilidad democrática es inherente a la democracia misma. La oposición debe deslindarse inequívocamente de los métodos violentos que impliquen el atentar contra la vida de ningún ciudadano y mucho menos del presidente de la República. Debe condenar el hecho en forma indubitable para ganarse la confianza perdida del pueblo.