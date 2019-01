La mágica invocación del 23 de enero

Se burlaba Brecht de sus ignaros compatriotas que creían que la Guerra de Treinta Años se había llamado desde un comienzo guerra de treinta años, al extremo de imaginarse a unos jóvenes que le pedían permiso a sus padres para ausentarse durante tres décadas para enrolarse en la Guerra de los Treinta Años.

Lo he recordado al constatar algo muchísimo más delicado: la ingenua y real maravillosa creencia de la inmensa mayoría de los venezolanos de que, siguiendo a su líder in partibus, Juan Guaidó, todavía resistente a ser juramentado por sus compañeros de la Asamblea Nacional, basta reunirse en la magna fecha que conmemora el fin de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez para que, como por arte de encantamiento, en esa fecha conmemorativa de la insurrección de un pueblo, el levantamiento de sus fuerzas armadas y la asunción del mando por parte de una Junta de Gobierno se repita al calco por celebrarse en condiciones más que semejantes, incluso muchísimo más favorables nacional e internacionalmente que las de aquellas que le entregaran la Presidencia de la República al comandante Wolfgang Larrazábal, y a algunos civiles entre los cuales un hombre de destacada actuación, Enrique Aristeguieta que, con su presencia en vivo y en directo, y la virilidad de sus posiciones, bien podría conjurar a Clío, la diosa de la Historia, para que repita los fastos.

Marx parafraseó en el 18 Brumario una frase de su maestro Hegel, quien afirmó que todo nuevo ciclo histórico se cumplía originalmente como una tragedia. Marx apostrofó: que se repetía como una farsa. Disfrazada con sus héroes, sus uniformes, sus galones y sus colgajos, pero sin su esencia. Lejos de mí considerar que quienes invocan esa fecha auroral como razón suficiente para calentar los ánimos y provocar la insurrección de los demócratas venezolanos, son unos farsantes. O que quienes se dejan seducir por esas invocaciones aún no aprenden que esta y toda historia, también la del 23 de enero de 1958, es inédita, corresponde al sentimiento, a los anhelos y a las esperanzas de quienes vivían bajo la luz cenital del día en que ocurrieron los hechos.

Consciente de esa verdad axiomática, la sabiduría popular inventó una frase que bien nos valdría recordar en estas vísperas de los Idus de Febrero, para no caer en las trampas de las ilusiones y los autoengaños: nunca segundas partes fueron buenas.

Lo inédito, lo absolutamente inédito de esta circunstancia, se cumplió el 10 de enero de 2019 cuando caducó el lapso de vigencia de la anterior Presidencia de la República. Lo inédito de la coyuntura se le anticipó el 5 de enero, cuando la Asamblea Nacional que exhibe con orgullo ser la única institución sobreviviente de la vieja democracia que aún goza y disfruta de plena legitimidad, nacional e internacionalmente, nombró a su nueva directiva, incluso a su doble presidente: presidente de la Asamblea y quien, por mor del artículo 233, pasaba automáticamente, sin comerlo ni beberlo e, incluso, contra su más íngrima voluntad, a ser el presidente del gobierno de transición. Lo inédito de esta circunstancia es la tardía muerte de Fidel Castro y la temprana de Hugo Chávez, la cárcel que sufre Leopoldo López, la milagrosa aparición de Luis Almagro al frente de la OEA y de Jair Bolsonaro al frente del gobierno del Brasil. La Presidencia del republicano Donald Trump al frente de Estados Unidos de Norteamérica, de Mauricio Macri, Sebastián Piñera e Iván Duque a la cabeza de los gobiernos de Argentina, Chile y Colombia, respectivamente. El 23 de enero, en rigor, no es más que el semisecular aniversario del nacimiento de una democracia ruin y vilmente traicionada por la felonía de un teniente coronel y sus esbirros, democracia traicionada aún viva en la memoria de algunos venezolanos como el ciclo más rico, próspero, creativo y pacífico de nuestra historia bicentenaria. Pero el 23 de enero es fecha museística: no tiene por sí y ante sí el poder de recuperar la esencia viril y combativa de una Venezuela orgullosa de sus glorias militares. Sometida al día de este otro 23 de enero, a un Estado Mayor narcotraficante, corrupto, ladrón y entreguista, que no ha trepidado en traicionar nuestra soberanía y entregarse atado de pies y manos a los corsarios castrocomunistas del Caribe.

¡Más respeto con el único e irrepetible 23 de Enero! Abandonado a su suerte a mediados de la democracia que le debía su nacimiento, inconsciente los gratuitos herederos de su grandeza que estaban a punto de ser triturados por un payaso seductor de multitudes.

No será un abracadabra de la dirigencia de los partidos políticos que integran la actual directiva de la Asamblea Nacional, en la que brillan por su ausencia ilustres apellidos de sus mejores tiempos: Moisés Moleiro, Jóvito Villalba, Arturo Uslar Pietri, Simón Alberto Consalvi, Miguel Otero Silva, Rafael Caldera, Pompeyo Márquez, José Benjamín Rodríguez Iturbe, Carlos Canache Mata, Carlos Andrés Pérez, Luis Herrera Campins, Jaime Lusinchi, Oswaldo Álvarez Paz y tantos y tantos otros, el que convertirá mágicamente las 24 horas del próximo miércoles 23 de enero en una fecha histórica que verá el nacimiento de un gobierno de transición por la mágica acción de unas desgastadas efemérides.

No será ese 23 de enero la fecha iniciática que le entregará al pueblo una nueva democracia. Esperemos que sea el pueblo, único protagonista de nuestras grandes gestas libertarias, y una nueva dirigencia puesta ante el desafío de ser la que le entregue al país una nueva democracia. Debió haber sido el mismo 5, el 10 o el 11 de enero. Esperemos que sea el 23. Si no lo es, ya sabemos quiénes serán los culpables. No será el calendario, que no tiene arte ni parte en este entierro, ni quienes estamos poniendo todas nuestras fuerzas a los pies de la Constitución y del artículo 233. Serán aquellos que, a pesar de ser aclamados en todo el mundo como los legítimos y auténticos soberanos, se niegan a desalojar al tirano usurpador. Que no nos salgan con un 19 de abril. El culpable de la primera estafa es el estafador. El de las posteriores, el estafado.