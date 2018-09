Los tontos útiles y sus variantes

El término “tonto” alude a una persona escasa de entendimiento o razón; y “útil” se define como lo que trae o produce provecho, comodidad, fruto o interés. En el lenguaje político la expresión “tonto útil” (useful idiot, en inglés) comienza a perfilarse después de la Segunda Guerra Mundial.

Ludwig von Mises (1881-1973) se aproxima a dicha locución cuando, apartando el más sutil ánimo de ofender, habla de los “inocentes útiles” en su libro Planned chaos, publicado en 1947. Allí, para mayor precisión, escribió que la expresión fue utilizada por los comunistas para referirse a los liberales, a quienes el célebre economista austríaco describe como “simpatizantes confundidos y descarriados”. (Mayor escrupulosidad de su parte era imposible).

Con similar aproximación Stefan Zweig (1881-1942), autor de una de las autobiografías más monumentales que he leído (El mundo de ayer), se refiere a Karl Haushofer, uno de los primeros en pensar el concepto “espacio vital” en una reconstrucción sistemática y en gran escala de la potencialidad alemana después de la Primera Guerra Mundial.

El escritor vienés conoció al singular personaje en un viaje por barco que realizó de Calcuta a Indochina, y comprobó en su caso que toda ciencia, incluso la militar, debe pasar forzosamente del estrecho límite profesional y penetrar de alguna manera todas las demás ciencias. Haushofer era del tipo de hombres que raramente se le veía sin un libro entre las manos.

Tiempo después de iniciar con él una relación cercana, Zweig supo que era amigo de Hitler. Quedó sorprendido porque ni la esposa ni los hijos de aquel hombre brillante y culto podían pasar la prueba de raza pura. Bajo ese impacto escribió en su autobiografía: “…no distinguía yo ninguna posibilidad de trabazón directa entre un sabio de gran cultura, que piensa en dimensiones universales, y un desaforado agitador empecinado en un germanismo de la especie más brutal y limitada”.

Lo cierto es que Hitler, aunque poco accesible a las ideas ajenas pero poseedor del instinto de apoderarse de todo lo que podía servir a sus propósitos, se sirvió del concepto de “espacio vital” que, aun siendo vago, podía justificar cualquier anexión, incluso la más arbitraria, como una necesidad ética y etnológica. A pesar de ello y conforme a la información que tenía entonces, Zweig no vio a su amigo como una demoníaca “eminencia gris” cercana al führer.

Quien sí no ha tenido dudas en utilizar el término con la fiereza de una tigresa y en contra de figuras liberales de Estados Unidos es la columnista y escritora republicana Mona Charen, autora de dos libros sobre el tema que fueron publicados en 2003 y 2005, y que obtuvieron el New York Time Bestsellers.

Desde esta otra perspectiva, el tonto útil no es más que un desconocedor de las motivaciones ocultas que tienen los regímenes comunistas o los dirigentes políticos que son cercanos a dicha ideología; con esa actitud se puede llegar a favorecer las prácticas controladoras más extremas, lo que irremediablemente derivará en la supresión de libertades fundamentales que se poseen y disfrutan en un entorno democrático.

La llegada al poder de Hugo Chávez puso de manifiesto lo anterior. La lista de los tontos útiles, inocentes útiles o simpatizantes confundidos que lo ayudaron a alcanzar la Presidencia de la República es voluminosa. Ahí hay amigos y familiares de diferentes niveles sociales y educativos. Casi todos ellos están ya de vuelta. También hay muchos hombres y mujeres de los sectores populares y la clase media que en los primeros carnavales del nuevo régimen llegaron al exabrupto de disfrazar a sus hijos más pequeños de “chavecitos”, los cuales cruzan o han cruzado las fronteras en busca de un mejor destino. ¿Qué recuerdos se llevan? ¿Qué situación tienen ahora sus padres?

Pero lo más grave es que un número importante de esos arrepentidos y también muchos de los que se han mantenido siempre como opositores verticales pasaron a formar parte del grupo más extremoso que no apoya otra vía de solución que no sea la intervención de Estados Unidos, acción que no la decidimos nosotros y se ubica en el shakesperiano escenario del ser o no ser.

¿A dónde nos llevará tal disenso? ¿Seguiremos siendo tontos útiles ad eternum?