“Que triste, se oye la lluvia

En los techos de cartón

Que triste vive mi gente

En las casas de cartón”

Aún siendo mi paisano y habiendo crecido entre sus cantos que más allá de ser como el mismo los definía “panfletarios y contestatarios, rebeldes, agitadores y militantes”, y que en muchos casos hacen referencia a la cultura de mi querido Estado Falcón, no me gusta Alí Primera; y pese a escuchar y hasta entonar con simpatía y empatía algunas de sus canciones, no comparto su ideología, más aún cuando quienes representan el accidente histórico que queremos superar, lo hicieron símbolo de cuanta comparsa y estafa organizan a lo largo y ancho del país. Por ello, ayer no pude evitar sentirme incómodo durante el extraordinario acto organizado en el Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela, cuando fue reivindicado como un símbolo secuestrado por el chavismo. No pude evitar preguntarme en ese momento, por qué no se escogió por ejemplo a Nacho y esa extraordinaria canción “Valiente”, o “Venezuela Nuestra” de Alfredo Romero, o tantas otras más cercanas a la lucha que se ha dado durante casi veinte años para superar no solo a los secuestradores de Alí, sino a quienes han secuestrado a todo un país.

La respuesta a lo anterior saltó de inmediato cuando vi a Nicmer Evans, quien viene de las filas de lo que intentamos superar, y que hoy del lado correcto, hace un valioso aporte a la lucha por trascender a la pesadilla madurista. A Nicmer, no me cabe duda le gusta Alí y lo respeto, aún no compartiendo su visión política. Como protagonista de la organización del acto de la UCV y propulsor de lo que se presentó como #VenezuelaseLevanta y del calentamiento de motores de la iniciativa de huelga general, es comprensible que a él le haya parecido apropiado reivindicar a Alí, como seguramente le pareció a la clase obrera y trabajadora representada en muchos de los movimientos que dijeron presente ayer en la UCV. Así las cosas, entendiendo la urgente necesidad de la unidad, inclusive ante las inmensas y abismales distancias que nos separan en muchos casos, el episodio de Alí se convierte en intrascendente ante lo verdaderamente importante, que es donde hay profundas coincidencias.

En la UCV se presentó lo que se denominó como una “Plataforma Nacional de Conflicto”, donde se destaca como objetivo común el avanzar organizados hacia la recuperación de la dignidad, los derechos y la democracia en Venezuela. Allí se presentaron unidos y se dieron cita, trabajadores, pensionados, jubilados, maestros, médicos, enfermeras, vecinos, activistas de derechos humanos, familiares de presos políticos, dirigentes políticos, diputados, y en fin, un amplio abanico de luchadores que aún con distancias, coinciden en lo importante, en lo vital, afirmando que sí podemos recuperar la dignidad, que sí es posible luchar juntos por recuperar nuestros derechos.

La Plataforma Nacional de Conflicto llama al despertar del pueblo y a la lucha. Para ello, sustenta el llamado y las razones de esa lucha en cuatro líneas gruesas. La defensa de los derechos de los trabajadores, la de los pensionados y jubilados, el derecho a la salud y la defensa y recuperación del sistema educativo; y en ello, quienes nos oponemos a lo que representa Maduro y a los efectos de el Madurazo, estamos completamente de acuerdo. ¿Cómo no estarlo? Desde allí se hace un llamado a construir desde abajo y a diario, a la organización, a la estrategia de trabajo unificada y a ocupar los espacios que son nuestros. ¿Cómo no estar de acuerdo? Se ofrece una ruta, una esperanza, allí nos anotamos y acudiremos a la próxima cita planteada para el 5 de Octubre en las jornadas de protesta convocada ante las Inspectorías del Trabajo a lo largo y ancho de toda Venezuela. Y aunque no nos guste Alí, haremos lo posible para que también se escuche a Nacho, quien también sufre por aquellos que padecen bajo los techos de cartón, pues solo así saldremos adelante!

“¡Que vuelva la alegría!

No pares que ya vamos en la vía

Seguir luchando es la garantía”