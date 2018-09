Los regaños de Nikki Haley

Nikki Haley está brava. Está muy molesta. En la reciente visita hecha a la ciudad de Cúcuta en el marco de su viaje a Colombia con motivo de la toma de posesión del presidente Iván Duque, tuvo la oportunidad de constatar, de manera directa, el drama humano que significa la huida masiva de venezolanos hasta allí, bien sea para quedarse o en tránsito hacia cualquier otro país de Suramérica que les ofrezca mejores condiciones de vida a las precarias que existen en Venezuela.

Y es que el socialismo que nos ha gobernado desde la llegada de Hugo Chávez al poder ha arrasado con toda la economía productiva que teníamos y que se había desarrollado en los 40 años de la República civil. Venezuela se autoabastecía de productos que este sistema nos ha obligado a importar; muchos de los cuales, como el arroz, alcanzaba suficientemente como para exportar. Nuestra balanza comercial con Colombia era de 6.000 millones de dólares favorables a nosotros. Hoy está en cero (sin contar con el brutal contrabando de bienes de todo tipo, que subsidian en forma importante a la hermana República). El socialismo bolivariano destruyó hasta la gallina de los huevos de oro que constituía la explotación del petróleo, la cual desde finales del siglo XIX representó la mitad y más de nuestra renta nacional.

La consecuencia de esa realidad fue lo que encontró la embajadora Haley al presenciar en la frontera con Colombia el éxodo de seres humanos desde nuestro país. De manera angustiosa narraba cómo los venezolanos iban a Cúcuta caminado una o dos horas para comer y resaltaba la pérdida de peso que presentaban, producto de la falta de alimentos. Justamente fue esta circunstancia la que llevó a Donald Trump a plantear, en agosto del año pasado, la opción militar como solución a la crisis humanitaria que vive Venezuela. “La gente está sufriendo y se está muriendo”, dijo Trump. Esta salida, como bien es sabido, fue rechazada por los países de la región y así se lo manifestaron al presidente estadounidense meses después.

Constatar personalmente y ver con sus propios ojos el drama que hasta ese momento había seguido por los medios, fue lo que motivó a la embajadora a pronunciar unas sentidas palabras en el lado colombiano del puente internacional Simon Bolívar. En su disertación exteriorizó su molestia con los países de la región que en su momento objetaron la opción militar planteada por los Estados Unidos. Ante una pregunta de un periodista, señaló: “La lección aquí es que si la región nos hubiese permitido perseguir a Venezuela cuando nosotros quisimos hacerlo, quizá esta (Venezuela) no estuviese sufriendo tanto”, develando con ello que la opción de la intervención militar estuvo seriamente planteada. Además, dijo que los Estados Unidos habían desembolsado 60 millones de dólares y que iban a aportar 9 millones de dólares más. Pero que el problema debían asumirlo los países de la región, “estos no pueden silenciarse frente a Maduro, deben condenarlo y tomar acciones, es hora de que saquen sus billeteras y aporten también porque el problema no es solo de los Estados Unidos”, en un clarísimo reclamo a todos. “Nosotros necesitamos ver la presión porque cuando una región condena a uno de los suyos la comunidad internacional escucha, pero cuando una región se calla la comunidad internacional reacciona diciendo que dejen que ellos manejen su asunto”.

Recientemente, Estados Unidos con Haley como promotora y vocera, tomaron la decisión de retirarse del Consejo de Derechos Humanos de la ONU esgrimiendo, entre otras razones, que en su seno se escondían países como Venezuela que lejos de estar allí para defender los derechos humanos, estaba para protegerse a sí misma.

En el fondo lo que está expresando esta embajadora de descendencia india, es su indignación frente al silencio e inacción de los países vecinos de Venezuela. El grupo de Lima y la OEA son pura retórica. Mientras tanto, Maduro y el PSUV permanecen atornillados en el poder.