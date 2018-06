La crisis sin precedente que vive la Venezuela de hoy no tiene un punto de comparación; definitivamente es escandalosa e inocultable. Millones de venezolanos la padecen en todas la formas posibles y como dirían nuestros viejos: “Cuando no es un roto, es un descosido”; en fin, es una triste realidad que debe ser detenida de manera inmediata, pero como dirían los energúmenos que han llevado a la nación a este punto: “El poder está en el soberano”, y si los ciudadanos en su conjunto no dan el paso al frente, con o sin una dirigencia política clara, lamentablemente esto irá a peor.

Ciertamente John F. Kennedy dijo una vez: “Los chinos utilizan dos pinceladas para escribir la palabra crisis”. Una pincelada significa “peligro”, la otra, “oportunidad”. “En una crisis toman conciencia del peligro, pero reconocen la oportunidad”, y esto es tristemente muy cierto y muy bien usado por los mercenarios del hambre.

La tragedia venezolana ha sacado a la luz el material descompuesto de lo que están hechos estos seres.

Al principio de esta era trágica del chavismo empezaron a surgir en el exterior pequeñas empresas de envíos y servicios de courier; en su inicio estos negociantes empezaron por satisfacer las demandas de ciertas mercancías que no se lograban conseguir en el país y entonces comenzaba justamente la modalidad de las compras vía Internet y, como bien es sabido, muchas personas en ese tiempo optaban por adquirir estos bienes en el exterior, bien por el precio o simplemente porque a Venezuela no llegaban fácilmente en cantidad esos productos; también era más fácil acceder a las divisas, pese a su control, pero eso es historia y la hemos vivido todos.

Pero Venezuela no avanzó en positivo: lo primero que vino fue la sequía de divisas, gracias al robo indiscriminado por cuanto rojo medio enchufado podía y luego llego la destrucción del aparato productivo, y con esto lo que se vive hoy… escasez. En este punto los mercenarios del hambre empezaron a crecer no solo en número de empresas, sino también en volumen de envíos de mercancías al país y estas ya no eran mercancías de capricho sino de necesidad; sin embargo, los que creemos en la libre empresa no criticamos que aprovecharan la oportunidad de hacer este tipo de negocio que a fin de cuentas prestaban un servicio al que le echaba mano todo aquel que tenía un familiar o un amigo en el exterior, pero lamentablemente la cosa no quedó ahí y por eso estas personas sin escrúpulos deben ser sometidas al escarnio público y que la gente les juzgue, y en el caso que aplique la justicia verdadera, no la de ahora.

Hoy día los mercenarios del hambre, no conformes con las cantidades exorbitantes de envíos de artículos de primera necesidad a Venezuela, hoy también se lucran con la venta de los productos creando como los defino yo “Claps Privados”, solo con buscar en Internet empresas de envíos en América y Europa, nos podemos indignar al observar la series de “combos” prefabricados para los envíos (cajas al buen estilo de las CLAP que llevan dos litros de tal, cuatro kilos de cual, tres paquetes de aquel y productos de aseo personal, etc.) en las que el beneficio de los mercenarios se duplica por envió-mercancía, pero esto simplemente les pone en evidencia en dos puntos muy terribles. El primero, son asociados del régimen de manera discreta, pero socios al fin, el segundo alimentan la lacra de la corrupción y en el caso de la dictadura de Venezuela la voraz corrupción y esto se afirma por sí solo o como explicarían que sus CLAP lleguen a su destino sin problemas, ni controles (intenten meter un producto de consumo humano o animal en cualquier país y entenderán a qué me refiero).

Hipócritamente los mercenarios del hambre desaprueban lo que sucede en Venezuela; muchos, incluso, dicen ser fieros opositores al régimen, se hacen pasar por gente honesta, algunos también presiden asociaciones de venezolanos en el exterior, pero al final son solo inmorales que alimentan la destrucción de nuestro amado país, siendo parte de la corrupción. Ellos mismos creen en su mentira que prestan un servicio a la diáspora venezolana cuando en realidad benefician a la corrupción bolivariana en sus distintos niveles.

¿Cuándo terminará esta pesadilla? Es imperativo salir de este régimen y esto finalizará cuando todos unidos queramos. La calle es la puerta, tras esta: la libertad y un futuro definitivamente mejor, una mejor Venezuela. Fuerza y fe.