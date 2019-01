Los “jueces” del pernil

Se burlan, critican y denigran de las personas que protestan por el pernil sintiéndose parte de un grupo privilegiado que juzga sin piedad, pero no se ponen, ni un momento, en el lugar de quienes ven en esa pieza su única posibilidad de tener una proteína en la mesa, esa que, además, tiene que ver con el abrazo navideño y de fin de año, con las fiestas, con alimentar el cuerpo y, ¿por qué no?, también el ánimo, tan golpeado este 2018.

Nuestra verdadera tragedia, como parte de la oposición, es que no hemos sabido capitalizar ese descontento. Esa es la verdad.

Este grupo, que tiene dos años reclamando otra de las promesas incumplidas de Maduro, es víctima de las estrategias de un gobierno que ha sabido tejer relaciones clientelares y sistemas de control, uno de ellos, a través de la alimentación, una de las necesidades básicas del ser humano. Protestan por el pernil, aunque no tengan gas para cocinarlo, quizás en un intento de tener algo seguro.

Quizás muchos de quienes integran este grupo que se siente engañado por sus líderes sientan que lograr eficiencia en servicios como el gas, la luz eléctrica, el agua, tener seguridad, o acceso a las medicinas es más difícil que acceder a un pedazo de carne. Privará el criterio de “más vale pájaro en mano que cien volando”.

Y entonces los “jueces” se preguntan, ¿acaso un pedazo de carne es más importante que salir de un gobierno que ha destruido al país? Definitivamente no, pero para quienes tienen hambre y no ven otra opción, la inmediatez es la vida y no pueden darse cuenta de que la protesta y el reclamo deberían ser no por tener que depender de que el gobierno “regale” algo para comer, sino porque respeten y garanticen sus derechos.

Pero los perniles son otra forma de dominio y se ha garantizado en sitios estratégicos como algunos ministerios, el canal del Estado y otros espacios donde el gobierno no quiere descontento.

Entre tanto, muchos de nuestros voceros continúan juzgando y ofreciendo salidas que no son ni democráticas, ni viables.

Donald Trump escribió recientemente un mensaje en Twitter según el cual Estados Unidos no será más el policía del mundo, así que hay que no contar con la llegada de los marines, porque ese escenario no va, y desde Unidad Visión Venezuela no queremos tampoco que el cambio ocurra de esa manera.

Así que a olvidarse de lo que digan Trump, Bolsonaro, Duque, Macri, Almagro e incluso Zapatero; esto tenemos que resolverlo nosotros. Pongámonos de acuerdo todos para terminar de cavar la tumba de este nefasto gobierno que sigue destruyendo el país.

Millones de personas dentro y fuera del país lo hemos dicho. Pero no hay forma ni manera de que algunos lo entiendan. Nadie va a venir a solucionarnos nuestro problema. Sí nuestros "líderes" de oposición no son capaces de apartar sus diferencias, sus egos y unirse, nada se podrá hacer.

