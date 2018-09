Los gobiernos y las naciones

¿Qué hacer cuando los más básicos deberes de un gobierno no se cumplen; cuando las normas de convivencia son atropelladas por grupos violentos que imponen su fuerza frente a una sociedad desarmada; cuando no hay quien administre con competencia instrumentos como el monopolio de la violencia del Estado para proteger las vidas y los derechos humanos; cuando no se logra mantener el orden interno a fin de garantizar gobernabilidad para la gestión de los agentes de producción y distribución de bienes y servicios vitales como alimentos, medicinas, aguas, electricidad, transporte; cuando estamos, no en un déficit crítico de un sistema transitorio, sino frente al colapso del propio Estado? ¿Qué hacer?

Tenemos que preguntarnos, una y otra vez, en cada caso y en todos los casos en cualquier país de un mundo que entendemos civilizado y globalizado, qué tiene mayor preeminencia internacional: ¿el principio de no inherencia o el principio universal de defensa de los derechos del ser humano? A quién debemos respetar y socorrer: ¿a un gobierno tiránico o a un pueblo que huye de su territorio desesperado? ¿Se justifica, entonces, la intervención humanitaria de los países democráticos para salvar vidas y la propia existencia del orden en una nación? Ese es el caso venezolano de hoy.

Las intervenciones que han ocurrido, progresivamente y más o menos silenciosas, en un principio fueron introducidas por el socialismo del siglo XXI en tierra venezolana por las mafias del castrocomunismo chavista, del narcotráfico de las narcoguerrillas, de sus aliados del amenazador terrorismo que encontró sus pasaportes listos y que ahora escasean, pero para los propios venezolanos. Se ubicaron en zonas de alivio en Venezuela, en las que hoy controlan parte de la soberanía. Dominan una cúpula traidora de la Fuerza Armada, por la propia fuerza o comprándola con dinero que lavan en el aparato del Estado para convertirlo en un Estado fallido. Sus instituciones fueron infiltradas y desfiguradas (Poder Judicial y Poder Legislativo por la ANC, y gobierno elegido por fraude electoral) con mafias que procuran el mando permanente para sus jerarcas.

Una línea justa de derecho internacional separa el derecho de cada nación a darse el gobierno de su preferencia versus la necesidad, en un mundo cada vez más interdependiente, que requiere normas mínimas, exigibles con base en tratados internacionales y en el sentido común del avance civilizatorio, de la protección de cada nación, de cada país. Ello debería permitir atender aquellos asuntos fundamentales que nos afectan a todos de región a región. Ley y orden internacional para garantizar la vida y el respeto a los derechos humanos. Ley y orden para intercambios comerciales, normas sanitarias, salud pública en el planeta. Combate al terrorismo, al narcotráfico y a las epidemias que llevan a incrementar los contingentes de consumidores de narcóticos diversos. Combate a la violación de la propiedad intelectual y los contrabandos, por mencionar algunos ejemplos.

Atender las naciones con graves desajustes para que puedan retomar su territorio, a fin de evitar migraciones y conflictos descontrolados es una necesidad del mundo global de hoy. Con los métodos, tradiciones, cultura, principios y valores universales se ha permitido la evolución independiente de cada país, pero debe exigirse compromiso compartido de respeto a los derechos humanos universales: la democracia y la libertad.

El profesor Samuel Huntington reflexionó oportunamente sobre “el choque de las civilizaciones”. Cada nación debería tener derecho a construir su equilibrio razonable, como espacio civilizado. Pero los extremos bajo los cuales se ignoran las crisis humanitarias en una región cualquiera producidas por un gobierno genocida para imponer su plan de dominación, a cualquier precio humano, con ineptitud sumada, causa graves daños a las vidas, a la salud, a los bienes y a patrimonios universales de la humanidad. Crea perturbaciones en la vida social, económica y política del pueblo que la padece y entre sus vecinos así como en la región en general. Eso pone en entredicho las repetidas máximas de la política internacional de “si no afecta de manera directa a nuestro país, a nuestros intereses directos, no deberíamos intervenir”, o “los países no tienen amigos sino intereses”. Más allá de declaraciones y acciones diplomáticas convencionales, estamos en un mundo cambiante que requiere un nuevo orden, como lo expuso en su más reciente libro el ex canciller norteamericano Henry Kissinger.

La historia de América Latina, desde el nacimiento mismo de las repúblicas independientes, como lo demuestran las hazañas de nuestros padres fundadores, produjo siempre necesarias intervenciones e influencias directas o indirectas de unos países sobre otros. Hoy más que nunca se derrumban pretendidas fórmulas hipócritas de la diplomacia que se disfraza de dialogante cuando se trata de no actuar para recuperar la civilización necesaria. Intervenciones expresamente diseñadas como las del ex presidente español Rodríguez Zapatero, y la de su ahora sobrevenido suplente, el presidente actual, responden a esa misma y vieja lógica estratégica, en su gira por países suramericanos.

Debemos apurar el paso ya que la hermana Colombia inicia gestión, no vaya a ser que sucumba en lo cotidiano ante propuestas engañosas de beneficios a corto plazo, frente a lo trascendente de la relación permanente con Venezuela. Que Brasil no se rinda ante los atractivos de una candidatura presidencial del Lula en prisión por corrupto. Han sido constantes los efectos y las repercusiones causadas por lo que sucede en cualquiera de los territorios sobre los vecinos. Deberíamos entender como un destino indivisible el conjunto regional, a la manera de un sistema humano de naciones americanas. Siempre será una causa justa ocuparnos primero de los países y atender sus necesidades permanentes, por encima de aquellos de gobiernos pasajeros que abarcan déficit, intereses mezquinos o temporales y hasta acciones genocidas como las del régimen tiránico venezolano de hoy. ¡Hagamos historia y construyamos un gran destino compartido y promisorio para todos!

