Los escenarios de IHS Markit

IHS Markit Ltd es un proveedor global de información con base en Londres, Reino Unido, y es el resultado de la fusión de dos firmas: IHS Inc y Markit Ltd, misma que tuvo lugar en julio de 2016.

El objetivo de IHS Markit es ayudar a las empresas en los mercados de capitales globales y, sobre todo, a la industria de servicios financieros a mejorar su transparencia, reducir su riesgo y mejorar su eficiencia operativa. La firma está estructurada en tres divisiones con el nombre de su competencia específica: Información, Procesamiento y Soluciones.

El pasado 7 de septiembre, IHS Markit publicó en su portal los escenarios políticos para Venezuela, que son parte de un informe más amplio titulado Colapso de Venezuela: antecedentes históricos, políticas actuales y perspectivas. El informe completo evalúa: 1) la historia reciente de Venezuela con el fin de determinar las principales razones del colapso económico del país; 2) las medidas recientes adoptadas por el presidente Nicolás Maduro para contener el agudo declive económico del país; 3) la capacidad de Maduro para mantenerse en el poder; y 4) escenarios alternativos que conducen al cambio de régimen. Los 4 escenarios políticos así publicados cubren un horizonte de 12 meses y están ponderados por probabilidad de ocurrencia. Por razones de espacio, veremos un resumen bien apretado de los mismos.

Escenario 1: Maduro permanece en el poder durante los próximos 12 meses (55%). El aislamiento internacional, así como la situación económica y social en Venezuela, siguen su curso de empeoramiento.

Escenario 2: transferencia de poder a otro miembro del PSUV (20%). La élite militar, junto con miembros del partido PSUV, piden la “renuncia voluntaria” de Maduro y tienen lugar unas elecciones simuladas en la que se selecciona el sucesor leal mencionado. En este escenario, al igual que el anterior, el aislamiento internacional, así como la situación económica y social en Venezuela, siguen su curso de empeoramiento.

Escenario 3: golpe militar seguido de la programación de elecciones legítimas (15%). Una junta militar de mandos medios militares toma el control del país y los dirigentes del PSUV, incluido Maduro, son arrestados o huyen a Cuba. Los presos políticos son liberados y la junta militar negocia con la oposición política para programar elecciones dentro de un período de 30 días.

Escenario 4: el gobierno de Maduro cede ante la presión internacional y el empeoramiento de las condiciones económicas y acepta programar elecciones libres (10%). La élite militar impulsa a sus militares a convencer a Maduro, y a los principales líderes oficialistas, para que acepten una solución negociada que implique la celebración de elecciones y les otorgue inmunidad de enjuiciamiento futuro y todas las posibilidades para exiliarse en Cuba. Los presos políticos también son liberados, se nombran autoridades electorales más creíbles a nivel local, y los resultados de las elecciones presidenciales son ampliamente reconocidos a escala nacional e internacional como legítimos.

Cinco conclusiones importantes se extraen de estos escenarios. La primera es que todos pasan por la respuesta del estamento militar, quienes, por cierto, están presenciando de cerca lo que está ocurriendo en la Argentina y lo cual los incentiva a preservar el statu quo. Un corolario de esta primera conclusión es que aquellos escenarios publicados por diversas personas, naturales y jurídicas, que no contemplen la respuesta de los militares venezolanos, son escenarios incompletos y, por tanto, no factibles.

La segunda conclusión es que, con la excepción marginal del escenario 3 (el del golpe militar), la oposición tiene poca presencia: la oposición no existe para IHS Markit.

La tercera conclusión, contrario a lo que afirman los políticos financiados por Torino Capital, es que los escenarios hablan de una crisis gemela, es decir, de una crisis que es al mismo tiempo, política y económica y que empeora continuamente.

La cuarta conclusión es que el escenario de menor probabilidad es el cuarto. Aunque en la porción del artículo publicada por IHS Markit no lo menciona, la ocurrencia de este escenario está sujeta no solamente a la respuesta militar, sino también a la respuesta inteligente y coordinada de la oposición y la sociedad venezolana. Si bien tal hecho no es imposible, la baja probabilidad asignada revela que es bien cuesta arriba.

La quinta y última conclusión es que los escenarios 1 y 2 suman 75% de probabilidades para los próximos 12 meses. Dado que lo que ha hecho el gobierno hasta el momento de escribir este artículo ha agravado la situación de Venezuela, no resulta descabellado afirmar que la situación de depresión económica con hiperinflación, escasez de productos y servicios, crimen, etc., en un contexto de creciente aislamiento internacional, tiene también 75% de probabilidades de mantenerse con curso de agravamiento.

A todo evento, esto de los escenarios hay que verlo en su justa dimensión: futuros posibles. Hace un año, el 20/septiembre de 2017, El Nacional publicó un artículo cuyo título fue “Eurasia Group: Hay 60% de probabilidades de que Maduro no termine su mandato” y ya saben ustedes lo que pasó el pasado 20 de mayo de 2018.

