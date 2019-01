Los detractores

La comunicación fluye hoy de forma correcta entre la oposición y los ciudadanos; muestra de ello son los multitudinarios cabildos abiertos que ha venido desarrollando la oposición a lo largo y ancho del territorio nacional, que incluso se están replicado en distintas ciudades del mundo donde esta nuestra ciudadanía.

El próximo llamado es para mañana 23 de enero, para mostrar lo que de sobra sabemos: que somos más, lograr el punto de quiebre y la ruptura dentro las fuerzas de seguridad del Estado y que todo aquel que está sufriendo junto con sus familias la tragedia generada por el modelo impuesto desde hace ya 20 años y que lo único que logró es el mal que vive a diario nuestra gente, se unan a nosotros para que cese la usurpación de la Presidencia de la República, y que dé paso a un gobierno de transición que estabilice al país, que garantice el desarrollo de unas elecciones confiables para empezar de inmediato a la reconstrucción del país.

En ese punto debemos estar enfocados, pero siempre aparecen detractores, opinadores sedientos de audiencia, con sus informantes que vaya usted a saber quiénes son y su confiabilidad. Estos detractores se dicen ser de la oposición, pero le hacen un gran trabajo al tirano, y mi pregunta es ¿serán tarifados o tarados? Lo cierto es que temen al tiempo, saben que él dará la razón a quien tenga que dársela y, como van las cosas y por el camino que van, tienen una alta probabilidad de no tener la razón. Ellos saben lo que tienen en juego y es su credibilidad, time will tell (el tiempo lo dirá).

Mañana 23 de enero no ha de ser el final de esta funesta etapa de la nación, como muchos queremos, pero seguramente es el día en que todos en unidad perfecta y coordinada emprendamos el viaje hacia el rescate de nuestra democracia y libertad.

“Ahora no es el final. No es siquiera el principio del fin. Pero es, quizás, el final del comienzo”. Sir Winston Churchill

La ruta está señalada ¡Que hable la calle y que hable con gente!

Fuerza y fe.