Los abogados de Maduro (2) aparecieron los fondos buitre

He logrado enterarme mejor sobre el tema de la deuda y su manejo tanto del equipo del presidente Guaidó como por el del dictador Maduro. Ya estando aquí en Nueva York he tenido mejor acceso al tema y parte de sus secretos. La situación es más grave de lo que en mi artículo anterior había adelantado. Lo que gravita sobre nosotros es una catástrofe, otra más, otra de la que no se habla, de lo que nadie dice nada. Seguidamente comparto las revelaciones que he obtenido.

Ya relovotean sobre Venezuela los fondos buitre

Estos son grupos de inversionistas que aprovechan la oportunidad de economías de países con problemas financieros cuyas deudas se van haciendo impagables para comprarlas a bajísimos precios y luego entablan demandas para cobrarlas a precios full que incluyen intereses, costos de litigios y comisiones. Son especuladores a quienes se les compara con esas aves de rapiña que se alimentan de cadáveres de animales en estado de descomposición. Uno de los ejemplos mas trágicos fue Argentina donde la crisis social, económica y política en 2001 la llevó a no poder pagar la deuda externa, los fondos buitre la compraron y llovieron las demandas que causaron corralitos financieros, quiebras de empresas y muchos otros males.

Quince años de litigios

La tragedia argentina con los fondos buitre duró 15 años en manos de los Kirchner, y solo con la llegada de Mauricio Macri a la presidencia pudo tener fin. El costo contabilizado en solo 5 de esos años para abogados fue cerca de 200 millones de dólares. De todos modos, los juicios se perdieron en la corte del juez Thomas Griesa, quien ordenó pagar cerca de 10.000 millones de dólares.

Fondos buitre en España

También España ha tenido que lidiar con estos fondos buitre. Buford Capital se denomina el inversionista buitre que allá actúa. En 2013 compraron derechos para litigar contra empresas quebradas como fueron Petersen Energía; Peterson Inversiones y Eton Park en lo que invirtieron 15 millones de dólares y hasta ahora ya han recuperado 130 millones de un total que esperan ganar de 3.000 millones.

Los fondos buitre sobre las deudas creadas por Chávez-Maduro

Se estima en 150.000 millones de dólares la deuda venezolana que está morosa desde el año 2017. Las demandas llueven y amenazan con arreciar. Ya hay una red originada en la inversora General Electric Capital por préstamos dados a Pdvsa por 182 millones de dólares que fueron cedidos a Contrarian Capital Management (quien además posee bonos Pdvsa por 1.500 millones) y esta a su vez creó la firma Red Tree Investments que demandó a Pdvsa en febrero de este año ante una corte de Manhattan, la misma que tramitó las demandas buitre de Argentina, con lo que se busca el apoyo en los precedentes de aquel caso. Otras demandas son de Pharo Management por 26 millones y Rand Co. por 132,3 millones de dólares, etcétera.

Tratando de evitar la tormenta

El equipo de Guaidó a través de Ricardo Hausmann y el procurador especial José Ignacio Hernández ha contratado al abogado Lee Buchheit, experto en reestructuración de deudas de gobiernos y quien antes trabajaba para la firma Cleary Gottlieb, que a su vez representa a la mayor cantidad de acreedores de Pdvsa por bonos vencidos y entre los cuales están poderosos grupos de fondos buitre. El enfoque de Buchheit básicamente consiste en pagar sin importar las condiciones bajo las cuales se generó esa deuda, pero exigiendo a los acreedores reinvertir en el país los dineros que se les paguen para así generar empleos, empresas, producción y en resumen bonanza económica, donde todos se beneficien incluyendo un amplio programa de privatizaciones que faciliten la inversión privada. Luce bien, pero…

El extraño caso de la prórroga de 120 días pedidos por Guaidó para pagar

En mi anterior artículo reseñé que la representación legal de Guaidó había pedido a la corte donde cursa la ejecución de la ilícita sentencia Ciadi a favor de Owens Illinois y dije que eso huele mal. Ahora me entero de que la petición fue hecha por el bufete Hogan Lovells en nombre del gobierno interino. Este bufete trabajó por 10 años para Maduro y Pdvsa, así consta en asientos registrados en el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Junto a este bufete también el equipo de Guaidó ha contratado al escritorio Squire Patton Bogss.

Este entramado es muy espeso

Lo que está en juego es prácticamente la vida del país. Las deudas hasta ahora contraídas por los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro son prácticamente impagables. Se requiere una ambiciosa política que comprenda negociar pagos y a la vez cuestionar determinadas deudas, específicamente aquellas originadas desde el mismo momento en que se generaron con hechos y contratos causados en flagrante violación a nuestras leyes que debieron ser advertidas por los sedicentes acreedores, y así también en procesos ante el Ciadi en los que hemos estado sin defensa legal por estar dada a quien usurpa la representación jurídica de la nación.

Propongo, pido que

No nos comprometamos a pagar todo sin mirar los orígenes de las deudas, se deben cuestionar las ostensiblemente ilícitas. Los contratos firmados por quien no tiene legitimidad para ello no obligan a su cumplimiento y aquí entran cuando menos aquellos refrendados por Maduro después de 2013. Tampoco debemos reconocer sin pelea las decisiones del Ciadi en procesos en los que demandada Venezuela se permitió su representación a una persona que usurpa el cargo de procurador general, por el contrario, esos casos deberían ser sometidos a jurisdicción penal por fraudulentos, tanto las deudas como su pretendido cobro judicial. Incluso se debe ver el tema de la cesión de jurisdicción constitucionalmente prohibida, y que incide en la ejecución de sentencias por tribunales extranjeros. El caso de ConocoPhillips amerita especial atención en este esquema

No debiera permitirse que a un país que muere ahogado en una tragedia humanitaria se le profundicen los males con estos atracos judiciales.

¡Hay que mostrar los dientes!