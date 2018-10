Linus se despide

Después de casi 28 años dirigiendo un grupo mundial de desarrolladores en torno al sistema operativo Linux, el creador del primer kernel o núcleo de ese sistema se despidió de su rol de líder (bit.ly/sefuelinus), en parte porque las protestas crecientes sobre su estilo dictatorial, su inclinación por los insultos subidos de tono y la discriminación abierta a las programadoras estaban a punto de convertirse en un escándalo público, más allá de los foros de los desarrolladores. Linux es líder mundial en servidores y en teléfonos móviles.

El estilo agresivo de Linus Torvalds –“dictador benevolente” lo llama la revista New Yorker– no solo era tolerado por la comunidad de programadores –nos dice un asiduo observador en las discusiones, José Alí Vivas–, sino que llegó a instaurarse una cultura del insulto en los foros, bien para responder a los retruécanos del brillante programador finlandés, o porque ya la agresividad se asumía como normal. Presenta sentidas disculpas y se despide, aunque no definitivamente. Intentará, con ayuda profesional, mejorar su inteligencia emocional.

Susurros para Alexa

Amazon sigue mejorando las capacidades del altavoz inteligente Alexa, que no solo responde comandos de viva voz para poner música, buscar en Netflix, encontrar recetas de cocina, además de controlar todos los artefactos que traen el software correspondiente.

La próxima meta es que Alexa tenga “conciencia emocional” y que distinga, de acuerdo con los matices de la voz del amo (o de la ama), el estado de ánimo correspondiente. Lanzado a finales de 2014 como una curiosidad, Alexa le ha dado a Amazon otro liderazgo de participación de mercado. En diciembre pasado vendió decenas de millones de altavoces y otros artefactos habilitados por Alexa.

Bits y bytes

Bitcoin buscado

Es interesante seguir la pista de cómo se mueve la compra venta de bitcoins (BTC) en Venezuela, que en agosto subió al tercer lugar mundial, detrás de Estados Unidos y Rusia en volúmenes de BTC negociados. La última semana de agosto se negociaron 430 BTC, y 2.523 BTC en todo el mes (Ver artículo completo).