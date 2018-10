Les presento a Bob Corker, el nuevo Rodríguez Zapatero

El gobierno de Venezuela que gobierna mal, pero muy mal, sin embargo sabe mucho, pero muchísimo de política.

Un gran amigo un día me dijo: “hermano, son 60 años en Cuba y 18 en Venezuela de ensayos, errores y correcciones para mantener el poder. Así ha sido y lo seguirá siendo mientras la oposición venezolana no se unifique y recupere su cercanía con el pueblo; si es que alguna vez la tuvo”.

Ahora, el gobierno, desesperado y en un esfuerzo por reeditar el esquema del diálogo que tanto le ha sido útil en todos estos años que han gobernado, se le presentó la oportunidad de sustituir al desprestigiado facilitador José Luis Rodríguez Zapatero por uno nuevo, distinto a este, ideológicamente distinto. Ya no será el socialista Rodríguez Zapatero. Este ya cumplió su ciclo. ¿Para qué un socialista? Ya España está en manos de Pedro Sánchez y el PSOE, aliado con Podemos y su líder Pablo Iglesias, amigo abierto de Chávez y de Maduro. Eso le garantiza al régimen la neutralidad de la madre patria que, en manos de Rajoy y el Partido Popular, era una verdadera piedra en el zapato para las pretensiones del PSUV de eternizarse en el poder.

El chavismo, esta vez, se ha encontrado a un interlocutor de lujo. Se trata de, nada más y nada menos, el senador del Partido Republicano por el estado de Tennessee, Bob Corker. Corker es el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense. Sin embargo, en noviembre se va del Parlamento, no optará por la reelección en los venideros comicios del “midterm”. Se quedará desempleado y está buscando trabajo. Al parecer, ya lo consiguió. Díaz Canel y Nicolás Maduro tienen su currículum, en el que pone al servicio de Venezuela y su gobierno toda su experiencia y estrecha relación que tiene con el establishment de Washington, con Donald Trump y los halcones del Pentágono, para tratar de apaciguarlos y mitigar la virulencia de Mike Pence, Marco Rubio yNikkei Haley contra Maduro. Asimismo, el gobierno le daría a Corker la tarea de sentar otra vez a la oposición en la mesa de diálogo, tan proclive a los dictados de la potencia del norte. Difícil va ser para la variopinta oposición venezolana negarse a dialogar con Corker de facilitador. (Aunque este insiste en no serlo; finalmente terminará siéndolo). No tendrán otra alternativa que hacerlo. Ya no es el socialista Rodríguez Zapatero como mediador; se trata de un conservador del Partido Republicano estadounidense. Si saben aprovecharlo, les será muy útil. Pero siempre existirá el riesgo de que algunos de los radicales pro intervención militar estadounidense lo rechace. Se quedarán por fuera y pasarán a ser unos malcriados lloricones que los descalificaría una vez más frente a la comunidad internacional. Corker ya nos conoce. Ha venido varias veces. Fue uno de los artífices de la repatriación del misionero Mormón estadounidense Joshua Holt, preso en las mazmorras del Sebin. Ese periplo concluyó con la televisada transmisión en el propio despacho de la oficina oval de la Casa Blanca en la que, entre vítores y celebraciones, el propio Donald Trump le dio la bienvenida. Corker, de la mano del canciller venezolano a la sombra, Rafael Lacava, hizo posible la repatriación del estadounidense. Ahora Corker tendrá la nada fácil tarea de sentar en la mesa al desastre venezolano.

Y no crea el gobierno que se la verá muy fácil. Que no pretendan hacer con Corker lo que les venga a su antojo, como hicieron con Rodríguez Zapatero. Este conservador vendrá a poner orden en la locura que se ha convertido la política venezolana. La primera prueba estuvo con la muerte en circunstancias, poco claras, del concejal Fernando Alban. Allí Corker fue tajante en condenar el hecho y exigió al gobierno una explicación al respecto.

Corker se entenderá en Estados Unidos con el sector moderado del Pentágono y de la política exterior estadounidense, que son proclives en mejorar su relación con la Venezuela socialista convertida hoy, en un oasis de grupos criminales que lavan aquí el dinero proveniente de sus actividades ilícitas. Mejorando las relaciones diplomáticas, se abre la puerta a la posibilidad de reanudar la cooperación en la lucha contra el narcotráfico y el lavado de activos, amén de los intereses de las grandes transnacionales petroleras estadounidenses que están viendo perder oportunidades de negocios debido a las sanciones aplicadas por Washington. El vacío dejado por Estados Unidos lo llenan los rusos, chinos e indios; perdiendo así Estados Unidos un bastión tradicional en el sector petrolero. Milita en esta facción Corker y muchos de sus amigos de Washington, que hacen suya la vieja consigna aplicada a las dictaduras latinoamericanas: Estados Unidos hablará con quien conteste el teléfono.

En conclusión, en medio de la caimanera del juego político del país, un aire de esperanza para la paz y estabilidad de Venezuela se presenta con la presencia de Corker en nuestra tierra. Ello, aunado a la rectificación del gobierno en materia de política económica, con la despenalización de la compra-venta de divisas, la moderación del control de cambios, la simplificación en los trámites para importar bienes y servicios, la instauración del petro cuyos resultados veremos si funciona o no muy pronto y la devolución de su autonomía al Banco Central de Venezuela, a cuya cabeza designaron a un profesional intraficable, con una excelente formación en las mejores universidades del norte; relanzarán al país en el sendero del progreso y la libertad económica, como se lo merece esta patria de héroes libertadores.