Las indecisiones de la fiscal de la CPI

En días pasado varios Estados partes del Estatuto de Roma remitieron a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional la situación en Venezuela, en donde se estarían cometiendo crímenes internacionales objeto de la competencia de la CPI. Ello confirma lo planteado antes en varios escritos presentados por personas y organizaciones no gubernamentales, todos bien fundamentados, a lo que se agrega la información remitida por organizaciones internacionales de incuestionable credibilidad, como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (informe sobre los hechos que ocurren en el país, en agosto de 2017); y de la OEA, reflejado en las conclusiones de un grupo de expertos que recabó testimonios determinantes de víctimas y familiares y de ONG muy responsables.

Esta remisión, que en el fondo es una denuncia, término que se evitó utilizar en el Estatuto, a lo que apenas se hace referencia en el artículo 14-2, reafirma lo que todos sabemos, incluso la misma fiscal de la CPI, que se están cometiendo en Venezuela crímenes objeto de la competencia de la CPI y que están dadas todas las condiciones para que se inicie un proceso, basado en la investigación formal que se prevé en el Estatuto (art. 53), sin dilación ni consideraciones distintas de los intereses de la comunidad internacional y de los venezolanos en este caso, víctimas de tales crímenes.

La fiscal decidió, después de muchos meses, abrir un examen preliminar en marzo de este año y hasta la fecha no lo ha concluido para iniciar la investigación formal, pese a las evidencias recibidas y que hay sin duda “razones fundadas para iniciar la investigación”.

El derecho material y el procesal de la CPI presenta sus complejidades e, incluso, a veces algunas aparentes contradicciones. El Estatuto es el producto de intensas negociaciones que se acentuaron a partir de 1994 cuando la Asamblea General creó un Comité Preparatorio que habría de elaborar el proyecto que, basado en el texto presentado por la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, sería la propuesta sobre la que se habría de construir el Estatuto aprobado definitivamente en Roma, en 1998.

Las negociaciones consideraron los distintos sistemas jurídicos, el del common law y el de derecho continental, especialmente, en lo que respecta al fiscal, órgano al cual se le otorgó el monopolio de la acción penal y algunas normas procesales que serían desarrolladas más adelante en las Reglas de Procedimiento y Prueba que aprobaron los Estados, una vez entrado en vigor el Estatuto y creada en consecuencia la CPI como órgano judicial penal internacional.

Las entidades autorizadas para que la CPI pueda ejercer su jurisdicción son, de conformidad con el artículo 13 del Estatuto, un Estado parte, el Consejo de Seguridad y el fiscal por su propia iniciativa con base en información recibida de personas, organizaciones no gubernamentales y de organizaciones internacionales. Se trata de tres acciones muy distintas que exigen un tratamiento igualmente diferente.

En todos los casos, es cierto, la fiscal debe cerciorarse de que hay razones fundadas de que se están cometiendo crímenes objeto de la competencia de la CPI y que se han dado las condiciones de admisibilidad previstas en el artículo 17 del Estatuto y las previstas para el inicio de la investigación, en el artículo 53 del mismo texto que agrega que el inicio de una investigación no debería afectar los intereses de la justicia, una expresión muy objetiva y amplia que en pocas palabras podría justificar la no acción de la Fiscalía si hay algún proceso interno en curso, léase, algún procedimiento que permita realmente la superación de la crisis, lo que no es el caso de Venezuela.

El fiscal debe, pues, hacer un examen preliminar en el que en pocas palabras deberá determinar si el crimen se comete en el territorio de un Estado parte o si los responsables serían nacionales de un Estado parte, de lo que no hay dudas. Igualmente, que esos hechos no están siendo investigados en ese Estado ni en ningún otro, tampoco que se han abiertos procesos judiciales o que los señalados han sido ya procesados y sancionados, lo que es claro en nuestra situación. Deberá también determinar lo que es igualmente evidente, que la situación es grave y que no hay ningún proceso en curso que pueda ser afectado por su decisión de iniciar una investigación, lo que habría sugerido entre líneas el gobierno español cuando dice que no es el momento de hacerlo.

En su respuesta a los Estados que remitieron la situación, la fiscal unifica los procedimientos, aun cuando son muy diferentes. El primero, iniciado por su propia iniciativa de acuerdo con las innumerables pruebas y evidencias que se le habrían aportado por varias vías, individuos y organizaciones no gubernamentales (art. 15); el segundo, por la remisión de un grupo de Estados partes (art. 14). En el comunicado que la fiscal señala que “el examen preliminar iniciado en febrero de este año para analizar los crímenes supuestamente cometidos en Venezuela después de 2017 (…) continuará su curso normal, estrictamente guiado por los requisitos del Estatuto de Roma…”.

Esta afirmación desvirtúa el sentido del Estatuto y lo que se quiso expresar durante las negociaciones en Roma, pues el examen preliminar, si bien debe realizarse para cerciorarse de que la CPI puede realmente ejercer su jurisdicción, no puede ser elaborado de la misma manera, bajo las mismas exigencias y rigidez, cuando se trata de una remisión por uno o varios Estados partes o por el Consejo de Seguridad que cuando se trate de un procedimiento iniciado por la misma Fiscalía basado en informaciones recibidas, una apreciación compartida por la mayor parte de la doctrina.

La fiscal evidencia una debilidad subjetiva que afecta el funcionamiento de la CPI. Más aún, cuando a pesar de todo limita una eventual investigación a los hechos ocurridos después de 2017 y no antes, como fue sugerido por quienes sometieron escritos ante ella desde 2014 y por los Estados que ahora han decidido remitir la situación de Venezuela.

Es difícil entender las razones por las cuales la Fiscalía no actúa y decide sobre el inicio del proceso. Su omisión favorece la ejecución de crímenes de lesa humanidad en Venezuela y contraría no solo las reglas del Estatuto y las de procedimiento establecidas, sino el espíritu y la razón de ser de la creación de la misma CPI que debe no solamente investigar, procesar y castigar a los responsables de los crímenes internacionales más graves, sino prevenirlos para garantizar una vida mejor a las generaciones venideras.

La inacción de la fiscal es sumamente grave. Esto debería ser considerado por la Asamblea de Estados partes que tiene la facultad, según los artículos 46 y 112 del Estatuto, de controlar la eficiencia y la eficacia de la CPI, el funcionamiento de sus órganos, la Fiscalía entre ellos, sin que pueda significar una intromisión en su función judicial.