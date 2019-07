Las entrañas del monstruo de la política

Experiencias de vida me han dado a entender que el sistema contra el cual luchamos se extiende fuera de nuestras fronteras y es el mayor quiste de la política.

Lo primero que quiero es describirles a qué me refiero, para que entonces podamos hacer una reflexión conjunta y real de esto de lo que muchos hablan, pero en lo que nadie se atreve a ahondar.

Lo que yo llamo sistema está compuesto de varias variables. La primera es el dinero por encima de la ética, como centro de control del mundo político. Se supone que la política debería moverse en torno al eje de la gente, de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del mundo, porque años atrás cuando se creó, se buscó ordenar la convivencia entre los seres humanos, se buscó junto con el derecho generar la herramienta a través de los mismos seres humanos, para que los derechos de cada persona tuviesen límites y para que a través de un gobernante pudiesen hacerse respetar, y se pudiesen tomar decisiones en pro del colectivo buscando el bien común.

El dinero solo era un eje accesorio basado en el concepto de impuestos que permitía que las cosas pudiesen hacerse realidad; sin embargo, este sistema del que hablo dejó de tener esa lógica y pasó al centro de la atracción gravitacional. El dinero se convirtió en ese centro, girando entonces la toma de decisiones en función de ello, y allí se tergiversó todo, el ser humano dejó de ser lo importante para convertirse en lo anexo y algunas veces hasta en el obstáculo para la consecución del objetivo.

La segunda es la violencia, la cual en las épocas antiguas se le entregó al gobierno como un monopolio en pro de proteger a la sociedad, es decir, a los seres humanos; sin embargo, eso se convirtió en una estrategia de control, y cuando hablo de la violencia no hablo solo de la física, sino también del uso de su existencia para ejercer el control sobre el otro. Decía un filósofo que se ejerce violencia al imponer valores, conductas, ideas, modas, conceptos, normas, etc., que fundamentalmente habrán de beneficiar intereses particulares. A veces en la vida la violencia está más presente de lo que parece. En una dictadura es mucho más fácil y tangible de ver, porque se traduce en represión o torturas; pero en la democracia también existe, solo que recubierta y escondida. Cuando un hombre utiliza su autoritas para imponerse frente al otro, sin respetar los mecanismos democráticos o las mayorías, está ejerciendo la violencia política; cuando un hombre denigra a una mujer solo por su sexo, existe la violencia, porque es una forma de maltrato y tanto es así que el tratado de derechos humanos, que hoy es letra muerta en nuestras sociedades, lo estipula.

La tercera variable es un poco menos visible y es el uso del liderazgo como fuerza de control, no de dirección. Se supone que un líder debe inspirar, hacer que las masas, que al final son seres humanos, lo sigan; que tenga la capacidad de convencer al otro de que tiene la razón y que su idea es mejor que otra, supuestamente con el objetivo de ayudar a su entorno desde cualquier enfoque. Un líder empresarial tiene como objetivo ganar dinero, pero un líder político debe tener como objetivo mejorar su entorno y lograr el bien común para una sociedad, y los más de derecha lograr las oportunidades para todos y el respeto al otro, pues en este sistema en el cual está inmersa nuestra sociedad esa lógica se pierde, y los liderazgos se convierten en un método de coerción, utilizando su liderazgo para imponer su visión y sus decisiones, lo que lleva a que los sistemas de partidos se encuentren en crisis.

Una cuarta variable es la democracia, solo como discurso, ella está de moda, todos la defienden, pero muy pocos la practican; todos matan por ella, pero la verdad es que viven apuñaleándola constantemente. Incluso, eso ocurre en tu vida personal cuando en vez de tratar de llegar a un acuerdo, o que la mayoría pueda tomar una decisión, respetando las minorías, imponen las cosas por encima de cualquier cosa, con el objetivo de tener la razón y de ganar la batalla. Un gran ejemplo son los partidos, sin discriminar en ideología, la mayoría vive exigiendo democracia puertas afuera, pero ni pienses que esa será la regla puertas adentro, donde reina la imposición del líder, el uso de la violencia y el dinero para imponerse frente otros. Eso ocurre cuando se definen candidatos, cuando se escogen comisiones e incluso cuando se toman decisiones. La dirección nacional de los partidos se ha convertido en un parapeto o un cogollo político, que simplemente funciona o se usa como foca, porque opinar diferente al líder o al que tiene el monopolio del “liderazgo”, del dinero o de la democracia, se ha convertido en un delito, en este sistema la libertad de expresión es solo una bandera, que lamentablemente todos pisotean, no en los medios, sino en el seno de la casa.

Y aquí pudiésemos seguir profundizando porque no es un sistema sencillo, sin embargo, quiero dejar en este primer concepto solo estas cuatro variables, para entrar un poco en materia de lo concreto para que observen que este sistema no es lejano a nuestras vidas y que muchas veces se esconde detrás de lo cotidiano.

En la jerga popular todos dicen que la política solo sirve para buscar dinero, solo es de corruptos, todos los políticos son iguales, y podría continuar con miles de párrafos con lo que dice la gente porque esta simplemente está dejando de creer y por eso se empeñan en buscar lo diferente, lo innovador, dejándose llevar a veces por aquellos que entendieron el sistema y lo usan para lograr ser parte de él, por eso el populismo está teniendo tanta ascendencia.

El mundo se ha convertido en una lucha de poder constante por dinero, por poder y por control, y ese es el sistema del que hablo, que evidentemente cuando lo ves desde lo simple de un individuo, cuando el dinero se pone por encima de la familia, o la competencia deja de ser sana, para volverse una apuesta imperdible en una compañía, puede no tener mayores consecuencias, exceptuando los que cruzan la raya, convirtiéndose en delito, el homicidio, la estafa, el robo, el secuestro, el narcotráfico, la corrupción en pequeñas escalas, pero cuando eso lo ves desde el individuo que está en espacios de poder que afectan la vida cotidiana, ya no se vuelve tan inofensivo y eso es lo que sucede en la política. El hombre o mujer que es parte de ese mismo sistema, ya no tiene solo influencia en su pequeño radio de acción, sino que ahora puede afectar la vida de muchos otros.

Hoy todas las decisiones políticas giran en torno al dinero, desde la apropiación individual hasta los gastos del Estado. Son las grandes élites de dinero las que tras bastidores dominan las decisiones políticas, unas porque son las que financian a los partidos o dirigentes, otras porque son las que invierten en la administración, otras porque necesitan que las reglas se definan de una forma o de otra para proteger sus interés, y muchos otros porque ese dinero les dé el poder que se traduce en alimentar su álter ego de control. Esas decisiones obligan a los políticos a tener que dejar de lado la democracia, usar la violencia e imponerse, siendo el liderazgo una forma de control, cambiando rotundamente los objetivos del ser político, cuidar los intereses de unos pocos o el propio por encima del colectivo, del bien común, que aunque se ha usado para una visión ideológica, hoy les pido que quitemos el lente ideológico y lo veamos como la protección de los derechos de todos, en pro de la generación de oportunidades.

Voy a dejar hoy esto hasta aquí y cerraré con una frase y una pregunta:

En mi exilio he tenido la oportunidad de conocer personas increíbles en diferentes países de América Latina que han tratado de enfrentarse a ese sistema y por alguna razón la mayoría son mujeres. Algunas continúan en la batalla y otras han decidido apartarse, pero una de ellas, muy importante, que hoy se mueve en el mundo intelectual, me dijo: “No hay forma ni manera de enfrentarse al sistema y salir con vida” y esa mujer no vive precisamente en una dictadura...

Ahora solo quiero dejarles una interrogante: ¿Creen ustedes que eso es cierto? ¿O todavía es posible enfrentarse y cambiar ese sistema?

Hoy he decidido no rendirme, les pido que ustedes tampoco lo hagan, comiencen a enfrentarlo en su día a día, a vivir diferente, a lo mejor sobrevivamos y logremos alcanzar la meta de cambiar al sistema, a lo mejor no, pero podremos decir que por lo menos lo intentamos.