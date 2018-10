El katechon

“Hermanos, os suplicamos, por el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con él, que no abandonéis ligeramente vuestros sentimientos, ni os alarméis con supuestas revelaciones, con ciertos discursos o con cartas que se suponga enviadas por nosotros, como si el día del Señor estuviera ya cercano. Que nadie os engañe en manera alguna. Porque antes ha de venir la apostasía y se ha de manifestar el hombre de la iniquidad, el hijo de la perdición. El cual se opondrá y se alzará contra todo lo que se dice Dios, o es objeto de culto, hasta llegar a sentarse en el mismo templo de Dios, dando a entender que es Dios.

“Vosotros sabéis lo que ahora lo detiene (to katechon) de manifestarse a su tiempo. Porque el misterio de iniquidad ya está actuando. Tan solo sea quitado del medio el que ahora lo detiene (ho katechon). Y entonces se dejará ver aquel inicuo a quien el Señor Jesús matará con el aliento de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquel inicuo que vendrá con el poder de Satanás, con todo poder, señales y prodigios falsos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se condenan por no haber aceptado el amor de la verdad a fin de salvarse. Por eso Dios les enviará el artificio del error que les hace creer en la mentira. Para que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia”. (2Tes. 2, 1-12).

Lector fervoroso de las epístolas de Pablo y los sabios comentarios de Carl Schmitt, de Giorgio Agamben y de Jacob Taubes, a los que he hecho referencia en los artículos sobre el problema del Estado en medio de una crisis de excepción como la gravísima y ejemplar por la que hoy atravesamos los venezolanos, debo resaltar la inmensa importancia que reviste para el análisis de la actual coyuntura política por la que atraviesa América Latina que el concepto paulista de katechon, del que el apóstol hace expresa referencia en su segunda epístola a los Tesalonicenses, sea dilucidado. Con él, el apóstol se refiere específicamente al imperio cristiano como barrera contra el anticristo, o katechon. Dice Carl Schmitt en El Nomos de la Tierra: “Lo fundamental de este imperio cristiano es el hecho de que no sea un imperio eterno, sino que tenga en cuenta su propio fin y el fin del eón presente, y a pesar de ello sea capaz de poseer fuerza histórica. El concepto decisivo de su continuidad, de gran poder histórico, es el de katechon. Imperio significa en este contexto la fuerza histórica que es capaz de detener la aparición del anticristo y el fin del eón presente, una fuerza qui tenet, según las palabras de san Pablo apóstol en la segunda Carta a los Tesalonicenses, capítulo 2”. [1]

La historicidad concreta del katechon se extiende durante toda la Edad Media, que forja y blinda la autoridad y legitimidad de un reino cristiano libre del mal gracias a la vigencia del imperio de Cristo y el pleno ejercicio y autoridad del katechon. Secularizado, el concepto alude al freno y rechazo de las fuerzas disolventes de una legitimidad institucionalizada tras el concepto del Estado y del orden liberal democrático, vale decir: a las fuerzas que tras del asalto de la razón dislocan toda estabilidad, toda libertad y propician el caos y la anarquía para imponer una ordenación dictatorial totalitaria. Son las fuerzas que, aliadas, se enfrentaron al nazismo hitleriano y sosteniéndose –qui tenet, dice Pablo– lograron derribar al imperio soviético, sin por ello haber erradicado de las amenazas contra la libertad a sus servidores. Sin siquiera haberlas desalojado del seno de la propia Iglesia. Una ideología y una práctica políticas que persiguen imponernos un régimen de partido único que hace tabula rasa de las tradiciones históricas, colectiviza todos los órdenes de la vida social, monopoliza bajo la hegemonía del poder estatal todos los bienes y toda productividad, liquida toda individualidad e impone el imperio del poder único y total.

Bajo el concepto de katechon bien podrían englobarse las fuerzas que impugnan a quienes amenazan el reino de la libertad y pretenden el dominio totalitario de la sociedad para esclavizarla y ponerla al servicio del partido, el grupo o la clase que detenta su control. Llevado al terreno de la dialéctica, el katechon estaría formado por las fuerzas que se oponen al socialismo dictatorial, enemigas del liberalismo, la libertad y el orden económico mundial que lo sostiene. Todas ellas agrupadas desde octubre de 1917 tras la Revolución rusa y alineadas desde el fin de la Segunda Guerra Mundial con la Unión Soviética y China. En el caso de América Latina, irrumpidas en nuestra ordenación política tras el triunfo de la llamada Revolución cubana y la división de nuestros factores de poder social y político entre comunistas y anticomunistas, castristas y anticastristas. En una palabra, el katechon es la fuerza inherente al catolicismo y al reino de Cristo que no transa ni se entiende con el castrocomunismo. Piedra de tranca entre las dos grandes variables de nuestra vida política, perfectamente articulables entre las dos alternativas que nos definen desde el 1 de enero de 1969: castrismo o liberalismo, dictadura o democracia. Es absolutamente legítimo y cabe preguntarse si bajo el papado de Francisco I el katechon paulino continúa vigente y si el Reino de Cristo continúa vigilante ante la aparición del anticristo. ¿O las epístolas de Pablo el apóstol son un mero antecedente literario?

Han debido transcurrir sesenta años de dominio totalitario en Cuba para que surja una conciencia global de su naturaleza imperial, injerencista y dictatorial y se demuestre toda inutilidad y contraproducencia por intentar alcanzar un modus vivendi con la tiranía castrocomunista. Como el intentado por Carlos Andrés Pérez, Felipe González y César Gaviria en los años setenta y ochenta. Antes que contribuir a liberalizar a la sociedad cubana y convencer a Fidel Castro de reintegrarse a Hispanoamérica como una comunidad democrática de naciones, dichos esfuerzos le dieron alas al castrocomunismo para que interfierera de modo aún más abierto y tolerado en la dislocación de nuestras naciones. Tras esos absurdos y antihistóricos intentos, el castrismo avanzó hasta apoderarse de Venezuela, convertida en una siniestra satrapía castrista, contaminó las más importantes democracias regionales logrando colocar sus fichas en Ecuador, Bolivia, Perú, Chile, Argentina, Uruguay, Brasil y Colombia. Llegando incluso a dominar indirectamente la Secretaría General de la OEA a través del castrosocialista chileno José Miguel Insulza,y convertirse en interlocutor privilegiado del Departamento de Estado y la Casa Blanca bajo la presidencia de Barack Obama y la Secretaría de Estado de Hillary Clinton. A la muerte de Hugo Chávez, en La Habana y por causas jamás conocidas, y ya al borde del sepulcro, Fidel Castro había alcanzado su máximo poderío continental desde su asalto al poder. Y ello bajo la tolerancia, incluso el respaldo de las democracias liberales del hemisferio.

Coincide el apogeo del castrocomunismo en la región con el alza de los precios del petróleo y la insólita generosidad del gobierno chavista, que financiara a Cuba y a todos los gobiernos alineados con La Habana. Coincidiendo su caída y decadencia con la caída de los precios del petróleo y el brutal descrédito de la dictadura madurista, carente de todo respaldo popular y sostenida exclusivamente por sus fuerzas armadas y la tolerancia de los gobiernos regionales. Todo ello a pesar de los ingentes esfuerzos en contrario llevados a cabo por el nuevo secretario general de la OEA, Luis Almagro. Nuestro único katechon. Las democracias latinoamericanas, incluso las más sólidas y aventajadas, han fracasado en su tarea de oponerle un muro de contención a las fuerzas de la disolución. Minadas interiormente por sus izquierdas castrocomunistas, han debido atender a su propia estabilidad antes que asumir sus obligaciones globales. Una política de doble filo que aún oculta sus eventuales consecuencias.

La importante victoria de Jair Bolsonaro en Brasil, aún pendiente de su desenlace electoral, de cuya dimensión dependerá en gran medida el ámbito de acción que le posibilite a futuro en un nuevo ordenamiento político estratégico hemisférico, abre perspectivas inéditas en la lucha de América Latina contra el endémico mal del castrocomunismo que la aqueja. Imposible olvidar que fueron las fuerzas armadas brasileñas las primeras en enfrentarse a la primera oleada de castrocomunismo regional, derrocando a su ficha brasileña, Joao Gulart, y montando la primera dictadura militar orientada a anteponerle al castrocomunismo cubano un muro infranqueable en la región. Son las mismas con las que se identifica el exitoso candidato brasileño. Y con cuya estrategia regional parece sentirse identificado. En contra de la feroz campaña de descrédito montada por las fuerzas cómplices travestidas de progresismo, lo único cierto es que Bolsonaro es, hoy por hoy, así sea como mera esperanza, la única representación del katechon en América Latina.

¿Será el gobierno de Jair Bolsonaro el inicio de una acción concertada de las democracias liberales de América Latina –Argentina, Chile, Colombia, Panamá– coordinadas con el gobierno norteamericano de Donald Trump y el canadiense de Justin Trudeau contra el castrocomunismo cubano y sus aliados socialdemócratas? ¿Intervendrán finalmente en nuestro territorio liberando a nuestro pueblo de la tiranía madurista? De la respuesta afirmativa depende nuestro futuro como nación.

[1] Carl Schmitt, El nomos de la tierra. En Carl Schmitt, Teólogo de la política. FCE, 2001. Pág. 478.