El juicio de Pdvsa en Ginebra: ¿cómo vamos?

El fiscal de Ginebra emitió una decisión por la cual se negó a admitirnos la denuncia criminal que interpusimos contra el falso procurador de Maduro, Reinaldo Muñoz Pedroza; el general Manuel Quevedo y Rafael Ramírez, presidente y ex presidente de Pdvsa, respectivamente. Hemos apelado ante la Cámara de Recursos Penales y con tal recurso hemos consignado los recaudos correspondientes y la suma de dinero que la ley establece para ello.

El caso

El 16 de abril de 2018 la firma privada US Pdvsa Litigation Trust demandó por ante la Corte Federal del Distrito sur de Florida (Miami) a 42 personas naturales y jurídicas, para la devolución del dinero que habían obtendo ilegalmente de negocios que correspondían a Pdvsa. El abogado David Boies, jefe del bufete demandante, anunció la acción y especificó que esta perseguía más de 10 billones de dólares que le habían birlado a la petrolera venezolana durante 10 años (desde 2004 hasta 2014). El abogado aclaró que ahora el propietario de esos dineros era la antes citada firma privada porque la víctima –Pdvsa– le había cedido los derechos sobre ello en un contrato que se firmó en Nueva York sin contar con autorización de la AN, por lo cual es nulo y evidentemente delictivo.

Nuestra participación

Al enterarse el economista Federico Alves invitó a varias personas a formar un equipo para tratar de parar aquello que obviamente era un intento de robo a la nación. Entonces respondimos la abogada Norma Reno y Carlos Ramírez López, que por nuestros propios medios fuimos al tribunal, obtuvimos copia del expediente, lo estudiamos y preparamos un escrito que consignamos a título de “Amicus Curiae”. que es una forma de intervenir en una causa en beneficio de la justicia sin ser parte. Allí expusimos que eso era una maniobra truculenta para legitimar ese robo mediante la utilización de la justicia norteamericana. Después de mucho pedirlo pública y privadamente, logramos que la Asamblea Nacional emitiera un pronunciamiento denunciando la maniobra. Finalmente, aquella demanda fue desestimada, con lo que se truncó aquel megarrobo.

La trama la habían duplicado en Suiza

El grupo que pugna por robarse esos dineros organizó en paralelo otra maniobra por la vía penal en Ginebra, Suiza, pero con mayor descaro, pues mientras en Miami trataban de recuperarlos de forma encubierta para la firma privada antes mencionada, acá lo intentaron directamente en nombre de Pdvsa reclamando como propio algo que ya habían cedido. La acción la presentó ante el fiscal de Ginebra (allá se denomina procurador) el abogado Reinaldo Muñoz Pedroza, quien usurpa el cargo de procurador general de Venezuela obrando ilegalmente en representación de la empresa petrolera y también firmó eso el general Manuel Quevedo, actual presidente de la compañía. Allá rápidamente le dieron trámite a la acción y congelaron bienes ubicados en Suiza, todo dentro del mayor silencio. Nuestro equipo se enteró y de inmediato también nos dispusimos a intervenir.

Lo que hemos hecho en Suiza

Fuimos donde el fiscal de Ginebra donde cursa el caso y al igual que hicimos en la Corte de Miami presentamos un escrito como Amicus Curiae explicando la maniobra que se pretendía hacer y solicitamos se nos recibiera para exponerle verbalmente la verdad del caso. El funcionario aceptó incorporar nuestro escrito al expediente, pero sin permitirnos revisarlo ni tampoco quiso recibirnos en audiencia. Contactamos a un abogado de Suiza y presentamos una denuncia formal contra los autores de aquella maniobra, el falso procurador de Maduro y el presidente de Pdvsa; también incluimos a Rafael Ramírez porque el robo se denunciaba como ejecutado entre los años en los que él presidía la petrolera y era imposible que él no hubiera participado, o cuando menos sabido que aquello estaba ocurriendo.

Lo que hizo el fiscal de Ginebra

El señor Johan Droz, que así se llama, dictó una decisión por la cual negó admitirnos la denuncia. Las razones que expuso fueron puramente formales, lo cual es absurdo en un funcionario que debe investigar los hechos delictivos que se le denuncien. Dijo que si la denuncia no estaba conforme a los artículos del Código Procesal Penal, que el traspaso de esos mismos derechos a US Pdvsa Litigation Trust no lo iba a considerar porque eso fue en Estados Unidos y esto era en Suiza; que los dineros recuperados se los entregaría a los denunciantes, es decir, al falso procurador y al general Quevedo, sin atender nuestra observación de que se estaba tratando de utilizar el sistema de justicia de allá –como antes se pretendió con la justicia norteamericana– para legitimar un escandaloso robo.

Nuestra reacción

Ante esta adversidad no nos hemos rendido, hemos ejercido el derecho a la apelación. Persistimos en tratar de impedir ese robo a Venezuela, no podemos admitir pasivamente que se nos diga que los dineros que se recuperen de ese robo ejecutado durante diez años, por los cuales nuestro pueblo está sumido en tan horrorosa tragedia, serán entregados a una facción de la misma pandilla que los robó en vez de la autoridad que señale el presidente Juan Guaidó.

La apelación

Hemos tropezado con una preocupante información y es que el fiscal de Ginebra desde antes ha mantenido relaciones profesionales con el abogado suizo que contrató el falso procurador de Maduro para representar a Pdvsa en ese juicio y así lo hemos denunciado en nuestra apelación. En este proceso hemos estado en comunicación con nuestra embajadora en Suiza, la doctora María Alejandra Aristiguieta, y con el procurador especial designado por Guaidó, el doctor José Ignacio Hernández, quien nos ha asegurado que va a intervenir en el caso.

Estamos esperando con gran impaciencia.