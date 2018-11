El islam: ¿exclusivismo árabe?

En sentido general, para muchas personas y hasta para algunos medios de comunicación, existe la relación directa y hasta solapada del concepto de nación o pueblo árabe con el de religión musulmana; es decir, que al hablar de uno se generaliza y se extiende el concepto involucrando al otro. No se concibe al musulmán no árabe o al árabe no musulmán. ¡Grave error!, dado que las palabras “árabe” y “musulmán” designan dos términos distintos y nunca se deben usar como sinónimos. Tal vez el error se debe a la existencia de muchos árabes musulmanes y/o al surgimiento del islam en los países árabes. La realidad es que hay musulmanes no árabes y árabes no musulmanes. Veamos.

Aun cuando el islam es un hecho espiritual importante, una gran fuerza unificadora que caracteriza al habitante de los países árabes y que define su estereotipo de comportamiento, esta religión no es de exclusividad de los pueblos árabes, aun cuando haya nacido como religión en la península arábiga en el siglo VII de nuestra era. Mahoma murió en el año 632, pero la nueva religión prosiguió su rápida expansión gracias a la notable oleada de conquistas logradas por sus sucesores, los cuatro primeros califas o califas ortodoxos. Para finales del siglo VII el islam había alcanzado, por un lado, toda la zona del Levante, el Medio Oriente hasta Turquía y, por el otro, al Atlántico a través del norte de África y que, una vez consolidado su poder, invadió la península Ibérica en el año 711.

Los 22 países árabes están unidos en la Liga de Estados Árabes, mientras que 57 países musulmanes se integran en la Organización para la Cooperación Islámica, con menos poder en el ámbito de las relaciones internacionales que la primera.

Liga de Estados Árabes: los pueblos o países árabes, así identificados por ser grupos de personas que comparten los ancestros, la cultura, las tradiciones y fundamentalmente el idioma árabe, están agrupados en la actualidad en la Liga de Estados Árabes, integrada por 22 naciones. Existen diversas posiciones con respecto a las libertades y condiciones religiosas en los diferentes países de la Liga de Estados Árabes. Aun cuando se practican las demás religiones en la mayoría de estas naciones, el predominio es de la religión musulmana que, en líneas generales, supera a 95% de la población. Vale mencionar dos casos extremos que se distancian de esta generalidad, los cuales son los siguientes: primero, el de Arabia Saudita, donde se practica únicamente el islam, no habiendo cabida para otras religiones. El otro caso es Líbano, con la mayor presencia de cristianos, que en este país alcanza el 40% (principalmente maronitas, con otras importantes comunidades cristianas), con 54% de musulmanes (27% sunitas, 27% chiitas) y 6% de drusos.

Es importante destacar que aun cuando el porcentaje general de 5% de no musulmanes en los países árabes se aprecia muy pequeño, allí se concentra y tiene presencia muy activa una variedad de las representaciones más importantes del cristianismo, pues involucra a 12 de los 23 patriarcados cristianos existentes en el mundo, destacándose los patriarcados de Constantinopla, Jerusalén, Damasco y Alejandría.

Organización para la Cooperación Islámica: se considera país islámico a toda nación en la que predomina mayoritariamente la religión musulmana. En la actualidad, los países islámicos están agrupados en la Organización para la Cooperación Islámica, organismo internacional, creado en 1969 durante la Conferencia de Rabat (Marruecos) y formalizado en 1971. Su sede está en Yeda, en la costa de Arabia Saudita con el mar Rojo. Sus miembros son 57, que incluyen a la representación de la Autoridad Nacional Palestina.

Realmente, el hecho religioso islámico es lo común en este grupo de países con otras características diversas y muy variadas, y hasta contrarias unas con respecto a las otras, pues si nos referimos al sistema de gobierno, van desde monarquías constitucionales, como Marruecos y monarquías absolutistas como Arabia Saudita, repúblicas democráticas como Turquía, y república islámica como Irán y Pakistán. Por otro lado, el idioma, aun cuando por razones religiosas y ritualistas del islam, hay condicionamiento y obligatoriedad en las liturgias coránicas del uso del idioma árabe, una gran parte de los países miembros usan oficial o extraoficialmente otros idiomas y dialectos, respetando la lengua árabe para los compromisos religiosos islámicos, caso muy frecuente en aquellos países que se encuentran alejados del Medio Oriente y el norte de África, lugar de la Liga de Estados Árabes. Si consideramos la ubicación geográfica de los países islámicos, observamos que están dispersos por todo el mundo, pues en África hay 27; en Asia, 27; en Europa, 1 y en América, 2, que al igual a lo que ocurre con el idioma, la mayoría se encuentra alejada al espacio de los países árabes (Medio Oriente y norte de África).

Y para culminar esta lista de diferencias, el tema cultural es realmente determinante; en un principio es obligatorio destacar la cultura árabe como la predominante en los 22 países que integran la Liga de los Estados Árabes, considerando a Palestina como nación árabe, aunque no esté reconocido como Estado por la ONU. Sin embargo, tanto en Asia como en África, América y Europa, la gran mayoría de los países islámicos tiene culturas e idiomas distintos al árabe, con tradiciones, usos y costumbres propios de etnias nativas de cada continente. Además es sorprendente observar varios detalles interesantes: primero, que en Turquía e Irán, países no árabes con 99% de musulmanes en sus poblaciones, usan el alfabeto árabe en sus particulares idiomas no árabes; en Turquía también se usa el alfabeto latino desde principios del siglo pasado; Indonesia, que no es país árabe, es el de mayor presencia musulmana en el mundo con 220 millones de los 260 millones de su población; y la República de Las Maldivas es la de menos población musulmana con 350.000, ambos países están en Asia.

Los países musulmanes europeos están en la península de Los Balcanes, estos son los siguientes: Albania (con 58% de su población musulmana); Kosovo (96%) y Bosnia-Herzegovina (51%). De estas solo Albania es socio de la Organización para la Cooperación Islámica; Kosovo aún no es reconocido como Estado por parte de la comunidad internacional y Bosnia-Herzegovina es país observador.

Con respecto al continente americano, el predominio es del cristianismo; sin embargo, existen dos países en la Organización de Cooperación Islámica, Surinam y Guyana, antiguas colonias holandesa y británica, respectivamente, ambos con predominio del cristianismo, y con 13,5% y 7% de la población musulmana, respectivamente. Venezuela es país observador de la Organización desde 2017.

Así observamos que, aun cuando hay coincidencias y a veces solapamientos del mundo musulmán con el mundo árabe, lo cierto es que son dos realidades muy diferentes.