Indolencia…

Siguiendo las pautas establecidas para el criterio de “triangulación” científica, se comparte en resumen un conjunto de proposiciones concluyentes con base en el contraste de algunas fuentes informativas que se encuentran disponibles en Internet:

A) Documentos: 1) “Pulso electromagnético, la amenaza silenciosa que Trump está combatiendo” (2019); 2) “China: así funciona su ciberguerra (2019); 3) “Blackout” (2019); 4) “Resolución de la OEA del 10-01-2019” (2019); 5) Resoluciones de los Consejos Universitarios en apoyo a la Asamblea Nacional (2019); 6) “Ciberseguridad y ciberdefensa: ¿qué implicaciones tienen para la seguridad nacional? (2014); 7) “La guerra no convencional de las fuerzas especiales” (2010); 8) ¿Se están utilizando ya armas psicotrónicas? (2009); 9) “Errores cometidos antes, durante y después del 11A (2002); 10) “Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional” (1998); 11) “Armas silenciosas para guerras tranquilas” (1979).

B) “Trendingtopic” de Venezuela (Twitter): #OperaciónLibertad (27-03-2019), #EnDefensaDeLaPatria (27-03-2019), #Simulacro (28-03-2019), #ApagónNacional (30-03-2019), #BradleyCooper (02-04-2019), TSJ (02-04-2019).

C) Declaraciones: 1) Venezuela “amenaza para la seguridad de Estados Unidos”… “inusual y extraordinaria” (Obama, 09/03/15); 2) “Protegemos a los países de Medio Oriente, no estarían seguros por mucho tiempo sin nosotros, y sin embargo continúan empujando más y más alto los precios del petróleo… ¡El monopolio de la OPEP debe bajar los precios de inmediato!” (Trump, 20-09-2018); 3) “Les decimos que todas las opciones están sobre la mesa para tratar el tema de Venezuela” (Pence, 25-02-19); 4) “Si este pueblo es convocado para Caracas a defender la revolución nos vamos a Caracas, estoy seguro de que cada hombre se convertirá en soldado de la patria” (Cabello, 28-03-19); 5) “Para que cese la oscuridad, debe cesar la usurpación” (Guaidó, 08-03-19); 6) “No nos detendremos ante la amenaza. Este sábado llamo a la protesta estratégica y organizada en toda Venezuela” (Guaidó, 02-04-19).

D) Decretos presidenciales: 1) “Coordinación de la resiliencia nacional a los pulsos electromagnéticos… La orden ejecutiva, la primera en establecer una política integral para mejorar la resistencia a los ataques de pulso electromagnético…" (Casa Blanca, 27-03-2019 ); 2) “Hemos realizado la instalación del Estado Mayor Eléctrico…aplicando el Plan de Administración de Cargas…El objetivo es blindar el sistema eléctrico de los ataques multiformes a los que ha sido sometido (Vicepresidencia Venezuela, 03-04-2019)

Resumen del análisis:

La épica de la población venezolana que estamos obligados de estudiar, analizar y dejar constancia histórica de la forma más objetivamente posible, a priori confirma la tesis del papa Juan Pablo II (05-03-2003) : ”No habrá paz sobre la tierra mientras se mantengan las opresiones de los pueblos, las injusticias sociales y los desequilibrios económicos que aún existen. Pero para los grandes cambios estructurales no bastan iniciativas e intervenciones externas, se necesita sobre todo convertir los corazones hacia el amor”.

El ambiente venezolano está plagado de un componente de alta manipulación psicológica y mental con el propósito de condicionar emociones y conductas humanas. Además, coexisten al menos tres grupos interactivos: dos de ellos involucrados directamente a favor o en contra de una causa política. El tercero de los grupos superior a ambos, solo reconoce la “emergencia compleja humanitaria” que nos está destruyendo a todos, en función de intensificarse la “conflictividad política irracional” a todas luces inconstitucional.

El sabotaje por acciones terroristas (cibernético, electromagnético, etc.), por falta de mantenimiento, desinversión en la infraestructura o cualquier otra explicación acerca del sistema eléctrico, ha acarreado graves daños a la dimensión humana. Delitos tipificados de lesa humanidad: no prescriben y son imputados a sus responsables directos y cómplices…

Es deber acudir a la Corte Penal Internacional, a los tribunales de La Haya, el Tribunal Russell, entre otras instancias, mecanismos e instrumentos jurídicos, para denunciar la violación sistemática de los derechos humanos, así como los tratos vejatorios, humillantes y de tortura en todas sus modalidades, a los cuales nos han sometido por indolencia política.

Maravilloso por la misiones que dieron la posibilidad a una importante cantidad de venezolanos de lograr un relativo nivel en su bienestar, pero muy mal que a otros sectores también de significancia para el país los hayan marginado a niveles de precariedad y miseria. Ejemplo: al menos once universidades nacionales, su sector estudiantil y comunidad laboral.

Al evaluar la efectividad de la resolución de la OEA del 10-01-2019, a lo único que se han abocado la mayoría de sus miembros es a insistir que el régimen gubernamental de Venezuela es ilegitimo: pero los demás acuerdo quedaron para el olvido.

Con el mayor respeto, pero los primeros mandatarios, sobre todo de los países vecinos, los responsables de los organismos multilaterales y las autoridades a todo nivel, ayudarían mucho a solucionar favorablemente la emergencia política compleja que padece Venezuela, si se ciñen completamente a cumplir con sus funciones constitucionales e institucionales: cónsonas con el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas.

Es que los habitantes de Venezuela, los de América entera y los más de 7.500 millones que ocupamos el planeta Tierra no merecemos que el conflicto venezolano con implicaciones mundiales no sea tratado personalmente por parte de los presidentes involucrados directamente. ¿Por qué no realizar una cumbre entre el presidente Trump y el presidente Maduro? ¿Por qué no propiciar una reunión entre los presidentes de los poderes Ejecutivo y Legislativo a nivel nacional? ¿Por qué no parar esta conflictividad política que a lo único que nos lleva es a una mayor tragedia y calamidad a todos dentro y fuera de nuestra frontera?

Fuente: “Perspectiva Económica y Académica Contemporánea”. UNET. Años: 2018-2019.

pmoral@unet.edu.ve

@tipsaldia