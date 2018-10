Aun cuando cada día son menos las líneas aéreas venezolanas y por ende menos pilotos los que vuelan al exterior, siempre es bueno tener claro algunos conceptos y especificaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), y la Administración Federal de Aviación (FAA por sus siglas en inglés)

Aunque en Venezuela el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil solo considera la definición de “Incursión en la pista”, en Estados Unidos están diferenciadas, veamos porqué, analizando cada una de ellas y sus causas más comunes.

Las incursiones y excursiones en pista de aterrizaje son dos situaciones diferentes que pueden estar o no relacionadas y que podrían causar la pérdida o no de vidas y aeronaves.

Incursiones en pista

Es toda situación producida por la incorrecta presencia de cualquier aeronave, vehículo, persona, (yo agrego animales) en las zonas designada para el aterrizaje o despegue de las aeronaves.

Según el análisis de una muestra de accidentes investigados e incidentes graves, relacionados con incursiones en la pista, se pueden distinguir los siguientes tipos de incursiones más comunes:

1- Entrada incorrecta de una aeronave o vehículo en el área protegida de la pista (sin o contrariamente a la autorización del Control de Tráfico Aéreo o debido a una autorización incorrecta de incursiones o excursiones en pistas aéreas.

Las incursiones y excursiones en pista de aterrizaje son dos situaciones diferentes que pueden estar o no relacionadas y que podrían causar la pérdida o no de vidas y aeronaves.

Incursiones en pista

Es toda situación producida por la incorrecta presencia de cualquier aeronave, vehículo, persona, (yo agrego animales) en las zonas designada para el aterrizaje o despegue de las aeronaves.

Según el análisis de una muestra de accidentes investigados e incidentes graves, relacionados con incursiones en la pista, se pueden distinguir los siguientes tipos de incursiones más comunes:

1- Entrada incorrecta de una aeronave o vehículo en el área protegida de la pista (sin o contrariamente a la autorización del Control de Tráfico Aéreo o debido a una autorización incorrecta del ATC)

2- Presencia incorrecta de un avión o vehículo desocupado en el área protegida de la pista

3- Cruce incorrecto de la pista por una aeronave o vehículo (sin o contrariamente a la autorización del ATC o debido a una autorización incorrecta del ATC)

4- Espaciado incorrecto entre sucesivas llegadas y/o salidas sucesivas de aeronaves.

5- Aterrizaje o despegue sin autorización ATC

Excursiones de pista

Es toda desviación o desplazamiento fuera del área o superficie de la pista durante la fase de despegue o aterrizaje.

La “excursión” de una aeronave puede ser motivada por una “incursión” o incorrecta presencia de aeronaves, vehículos, etc., pero existen otras causas que vale la pena mencionar.

Las principales causas de las excursiones en pistas de aterrizajes son:

1. Error del piloto.

2. Contaminación de la pista.

3. Condiciones atmosféricas adversas.

4. Fallas mecánicas.

5. Aproximaciones no estabilizadas o inestables.

Lo común en ambas situaciones es que los dos casos pueden haber sido causados por “error humano”, ya sea del piloto o tripulación, del controlador de tránsito aéreo, llámese torre o aproximación o de un simple conductor de un vehículo automotor, de operaciones o mantenimiento, adscrito al aeropuerto y esto es casi siempre causado por una falta o mala interpretación de las comunicaciones.

Algunas causas de la falta de entendimiento o mala interpretación de las comunicaciones:

Competencia en el idioma inglés

A pesar de la introducción de la OACI de un sistema de validación de la competencia en el inglés de la aviación, siguen ocurriendo casos de pilotos cuyo idioma nativo no es el inglés, que malinterpretan instrucciones sobre todo en las autorizaciones de circulación o taxeo.

Fraseología. El uso de fraseología no estándar o la falta de adherencia a esta, pueden llevar a confusión y falta de comprensión entre la tripulación de vuelo y los controladores. En particular, cabe destacar la expresión normal utilizada en Estados Unidos Taxi into position and hold en lugar de la frase de la OACI Line up and wait, que se traduce como "alinear y esperar".*

Uso concurrente de más de un idioma para las comunicaciones ATC. En algunos aeropuertos internacionales, los usuarios nacionales pueden comunicarse en el idioma local mientras que los aviones extranjeros lo hacen en inglés. Dependiendo de la naturaleza del idioma local y las habilidades lingüísticas de la tripulación del vuelo visitante, esto puede tener el efecto de reducir significativamente su conocimiento de la posición relativa de otro tráfico.

Recomendaciones

1. No repita una autorización como una pregunta.

2. Si hay una prolongada interrupción de la actividad en la frecuencia, verifique su radio,

3. Al radiar una autorización condicionada, indique primero la condición.

4. Anote y establezca la autorización dada, no la esperada. Esto es con respecto a la pista asignada, punto de espera, frecuencia, nivel asignado, etc.

5. Si no está seguro, siempre verifique, un say again o repita puede salvarle la vida.

La respuesta o read back de la tripulación para cualquier instrucción que incluya información referente a los siguientes puntos, es obligada:

Instrucciones de taxeo.

Instrucciones de nivel.

Instrucciones de rumbo.

Instrucciones de velocidad.

Vías aéreas / autorizaciones de rutas.

Autorizaciones de aproximación.

Pista en uso.

Ajustes del altímetro.

Niveles de transición.

Los cambios de frecuencia siempre se deben responder en su totalidad

Otros factores que contribuyen

Clima. La baja visibilidad puede aumentar la posibilidad de que la tripulación de vuelo se desoriente y no esté segura de su posición mientras se encuentra en una situación de transición. También es probable que la baja visibilidad restrinja la capacidad de un controlador para identificar y seguir a la aeronave visualmente, de modo que la verificación cruzada de la posición de la aeronave informada con su ubicación real puede resultar imposible a menos que esté disponible el radar de movimiento de superficie.

Diseño de aeropuerto. Si, como consecuencia del diseño del aeropuerto, las aeronaves tienen que cruzar pistas activas para moverse entre su pista de despegue o aterrizaje y su posición de estacionamiento, la probabilidad de incursiones en la pista aumenta. Este riesgo puede reducirse si el RWSL (Runway Status Lights System) provee indicación directa a la tripulación en los puntos de acceso de la pista así creados, desarrollando y aplicando una mitigación de riesgo efectiva. Es probable que la operación con pistas activas que se interceptan requiera una cuidadosa consideración para asegurar que el mayor riesgo inherentemente de conflicto se maneja adecuadamente.

Múltiples alineaciones simultáneas. El uso de múltiples alineaciones para una serie de entradas/salidas de aeronaves sobre la misma pista desde diferentes posiciones de entrada/salida puede aumentar el potencial de colisión en la pista.

Autorizaciones condicionales. Si se utilizan las autorizaciones condicionales, el riesgo resultante de cualquier error en su emisión o acción puede aumentar debido a errores en la identificación de aeronaves de aeronaves adyacentes. Las posibilidades de que se produzcan tales errores aumentan si el livery o colores de la aeronave no se corresponden fácilmente con el indicativo radiado que se está utilizando; esto es a veces el resultado de las políticas de cambio de alianza de la aerolínea o la sustitución operacional a la medida, de aeronaves arrendadas.

Uso simultáneo de pistas de intersección. A menos que los SOP (Standard Operation Procedures) de la gestión del tráfico aéreo se formulen y apliquen rigurosamente, el uso de pistas de intersección puede incrementar significativamente el riesgo de incursiones en la pista y pérdida de separación entre aeronaves en final y aeronaves en tierra. En algunos aeropuertos donde se utilizan pistas de intersección, especialmente en Estados Unidos, las operaciones Lahso (Land and Hold Short Operations) son parte de los procedimientos normales. Algunos operadores de aeronaves no estadounidenses consideran que estos dispositivos introducen un nivel inaceptable de riesgo adicional; en consecuencia se instruye a sus tripulaciones de vuelo para que rechacen tales autorizaciones.

Emisión o cambios tardíos en las autorizaciones de salida. Esto puede llevar a un retraso temporal en la conciencia situacional de la tripulación de vuelo, si se intenta configurar o modificar el FMS (Flight Management Systems) para la salida, mientras se realiza el rodaje.

evelezr@gmail.com

*Aquellos que quieran una copia gratis vía email de la fraseología estándar de la OACI, solo escríbanme.