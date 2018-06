La incompetencia gubernamental

Hace unos días leí el comentario sobre unas declaraciones de un general de las FANB, creo que ya en situación de retiro, en las que le respondía al ministro Jaua sobre los críticos resultados de la administración estatal chavo-madurista, en las que entendí que el oficial le expresaba al funcionario su opinión, sobre la incapacidad de la izquierda en las responsabilidades de gobierno.

Creo que no amerita ningún debate afirmar que es absolutamente evidente la imposibilidad de que la camarilla cívico-militar mirafloriana de “pie con bola” conduciendo la nación, el general tiene toda la razón al calificarlos como incapaces de dirigir el país; llevan ya 20 años intentándolo y los horrores son cada día superiores, con el agravante de la terquedad y ahora la premisa del continuismo, la pretensión de la permanencia en la dirección del Estado a como dé lugar, de espaldas a la opinión de la comunidad nacional e internacional.

Lo que en realidad ha sucedido, general, es que en la dirección política, económica y administrativa de nuestro Estado durante estos 20 años, la implosión puntofijista creó una situación extraordinaria en el establecimiento que hizo posible la emergencia de un grupo de militares audaces, a los cuales el deterioro les permitió asumir la responsabilidad de conducir a la nación, tarea para la cual carecían de experiencia y preparación, porque esas destrezas no se compran en la bodega o en la farmacia de la esquina.

Resulta un olvido demasiado importante dejar atrás la experiencia de las administraciones de Juan Vicente Gómez, López Contreras, Isaías Medina y Marcos Pérez Jiménez, todos generales de la República, cuyos gobiernos se caracterizaron por la eficiencia y un elevado rendimiento económico, cultural y social, pero en los diversos gabinetes participaron venezolanos con una elevada preparación científica y técnica.

Pero, además, el gobierno chavo-madurista ha cometido el error de incorporar al “carro de la victoria” unos cuantos equipos de ciudadanos sin uniforme, cuya competencia tampoco existía, y aún no existe, porque en ellos está presente también el común denominador de la ignorancia y de la corrupción, tal y como los hechos negativos en los cuales se traducen las políticas públicas, lo revelan todos los días.

Porque no se trata de la anacrónica discusión de izquierdas o derechas; esa es una falsificación populista para envolver el mundo empobrecido al cual el poder sigue engañando. De lo que se trata, ciudadano, es de los resultados, de las soluciones, de los hechos, esa es la auténtica medida entre progreso y atraso, porque los ancianos de mi pueblo me decían, con mucha razón, “que obras son amores y no buenas razones”.

El mejor ejemplo de lo afirmado es la inmensa confusión que de nuevo crea la sustitución del cono monetario vigente, extraordinario desorden administrativo que afecta la actividad financiera de la nación y la vida comercial de la población, multiplicando la problemática que se ha creado en la actividad económica del país y en la vida cotidiana de los venezolanos, bastante castigada por el empobrecimiento.