Incentivos y alucinaciones

En el portal del Instituto Nacional sobre el Abuso de la Droga norteamericano (National Institute on Drug Abuse) leo que la marihuana contiene tetrahidrocanabidol (THC), una sustancia química que provoca alteraciones mentales, además de otros compuestos similares. Según el portal, la forma más común de consumirla es en cigarrillos enrollados o en cigarrillos vaciados total o parcialmente de su contenido de tabaco y vueltos a rellenar con marihuana.

Cuando una persona fuma marihuana, el TCH pasa rápidamente de los pulmones a la corriente sanguínea. La sangre transporta entonces la sustancia química al cerebro y a otros órganos del cuerpo. Así, el THC actúa sobre ciertas células receptoras específicas en el cerebro y las sobreestimula. Eso genera la euforia que experimenta la persona. Otros efectos incluyen: alteración de los sentidos (por ejemplo, los colores se ven más brillantes), alteración de la percepción del tiempo y alucinaciones (cuando se consume en grandes dosis).

También leo sobre los pronósticos para el año que se inicia relacionados con el bitcoin. Por ejemplo, el pasado 13 de diciembre y según lo reporta Bloomberg, Thomas Lee, socio gerente y el jefe de investigación en Fundstrat Global Advisors, un analista y gestor acérrimo defensor del bitcoin, mantenía su pronóstico de un precio alrededor de los 15.000 dólares por bitcoin. Sin embargo, y en esta oportunidad, hay un culpable de que, para tal fecha, el bitcoin estuviera cercano a los 3.263 dólares la unidad. Según Lee, las moscas están equivocadas, es decir, el señor Lee ha tenido el tupé de afirmar que el mercado está equivocado.

Para octubre de 2018, Lee basaba su cifra pronóstico en un múltiplo del valor razonable de 2,2 veces el punto de equilibrio de la minería (BEP, por las siglas en inglés de Break Even Point), que Fundstrat calculó en 7.000 dólares. Según Lee, tal valor de 15.000 dólares por bitcoin debía alcanzarse antes de que terminara diciembre de 2018. Ahora resulta ser que tiene otro modelo, uno de cuatro variables que imagino como de regresión lineal múltiple, consistentes en la cantidad de direcciones de billetera activas, el uso por cuenta, los factores que influyen en el suministro del bitcoin y su precio de mercado, modelo que le permiten afirmar que el valor "fair" del bitcoin se ubica entre los 13.800 y los 14.800 dólares.

También, el pasado 26 de diciembre, en una entrevista para un medio digital, Anthony Pompliano, fundador y socio en Morgan Creek Digital Assets y otro gestor de inversiones, afirmó que valores de 50.000 o 100.000 dólares por bitcoin no son imposibles y que esto sucederá eventualmente en un tiempo “más largo”, pero nadie sabe cuándo sucederá. Dijo que podría suceder en 3 años o 5 años o cualquier número de años (por ejemplo en 1.000 años, cuando lleguen los perniles). En la misma entrevista afirmó que los mercados de bitcoin solo tocarían fondo cuando el precio descienda por debajo de los 3.000 dólares por bitcoin. "A corto plazo, en realidad creo que tenemos que ir más abajo...". Morgan Creek Digital Assets es una firma de inversión de estrategia múltiple enfocada en brindar acceso a tecnología de blockchain y activos digitales para clientes institucionales y familias ricas.

Hay que decirlo, lo que sucede con Lee y Pompliano es que tienen fuertes incentivos para no afirmar algo distinto: embaucaron a una bien variada taxonomía de inversionistas en la épica de las criptomonedas y, en consecuencia, manejan su dinero así invertido. Si los inversionistas, o ellos como gestores de la inversión, liquidan la posición, entonces materializan la pérdida. En consecuencia, la finalidad de sus afirmaciones públicas es la retención de clientes y de fama. Eso o quizá es que también usan la marihuana como medio potenciador de análisis.

Fíjese el lector. Luego de haber alcanzado un precio de 17.000 dólares en diciembre de 2017, al momento de enviar este artículo a El Nacional, el 2 de enero, el precio del bitcoin, según Coindesk, es de 3.838 dólares, recuperándose de un mínimo local, horas antes, de 3.658 dólares pero todavía con movimiento horizontal errático y bien por debajo de su promedio móvil de 99 días igual a 5.265 dólares.

Con el objetivo de balancear el artículo con otros criterios, menciono la opinión de Kenneth Rogoff. Para este ex economista jefe del Fondo Monetario Internacional, que actualmente es profesor de economía y política pública en la Universidad de Harvard y en el mediano plazo, el valor del bitcoin tenderá hacia los 100 (cien) dólares: no 100.000 ni 15.000 ni 3.838 sino 100 dólares. La previsión de Rogoff se basa en su argumento de que los gobiernos se levantarán contra las monedas virtuales anónimas como bitcoin: las regulaciones gubernamentales, según Rogoff, ayudarán al desinfle de la burbuja de bitcoin. La previsión de Rogoff, por supuesto, no incluye a Venezuela: para el gobierno venezolano mientras más oscuro y no-regulado-sino-por-el-propio-gobierno-a-su-favor, mejor.

Ustedes lo están viendo: los incentivos y la marihuana son una peligrosa y cara combinación.

c.e.tinoco.g@gmail.com