Imagina sin tropas a los déspotas que nos esclavizan

“Durante el tiempo que forzosamente cohabitamos victimarios y ofendidos, la invención prorrumpe e invalida el discurso de quienes tradicionalmente escriben la historia universal de infamias”

La petulante estructura criminal despótica del gobierno en Venezuela se exhibe tan febril e inamovible como esas tropas que (resguardándolas) les juran indiscutible fidelidad. El juicio emancipado que –en palco de coliseo– mira al antropomórfico Estado perverso no tiene miedo: pero es cauto, reconoce la ventaja y peligrosidad del monstruo frente a ciudadanos en situación de orfandad: hambrientos, enfermos, desasistidos por quienes debieron impartir justicia y conjurar a los desalmados. La patética puesta en escena tendrá un desenlace catártico, porque el objetivo de cualquier dramaturgo en el teatro de locos es cautivar espectadores para impactarlos positiva o negativamente. Algunos se enfadan, otros lucen divertidos y los demás sucumben presa de llantos y depresiones.

Nuestro destino no estuvo escrito, sino preconcebido. Me reconozco lo suficientemente lúcido y apto para anunciarlo: quienes hoy, fortuitamente, nos infligen inconmensurable daño no serán apresados ni confinados en hospicios, sino abatidos. Cuando salgo a las calles, ya no mías, miro e interactúo con personas igual de ultrajadas que todavía están en decúbito. La sistemática, promocionada e ininterrumpida intimidación de la estructura criminal despótica del gobierno nos condujo al corredor cercado con espinas que conduce a mataderos. Galpones supervisados por tropas que arrogan adherencia incondicional y nos arrean con “escupe fuegos”.

Cuando la mentalidad terrorista despierta, su envés y víctima también. El sol es sabio, sale e ilumina sin pedir permiso. Es muy fácil pasar de un extremo a otro, de las tinieblas hacia la luz, saltar como caballo en un tablero de ajedrez para desplazar y eliminar del juego a peones que resguardan la integridad de sus repugnantes rey y reina. Nacidos para permanecer o esfumarnos del teatro de locos, limpiamos de abrojos el camino montaraz donde fuimos tirados y que recorremos. Utilizamos objetos filosos por dictado de la inteligencia, esa que abomina una brutalidad imperiosa que la subyuga mientras está impávida pero que salva vertiéndose justiciera.

Imagina sin tropas a los déspotas que nos esclavizan. Mírate letal elevado a la máxima potencia. Considera la factibilidad de acuerdo con la cual la vida es una ecuación matemática sin admitir el razonamiento lógico tradicional para su resolución. Que seas pintor realista no impide consagrarte escritor de atrocidades o viceversa. El científico pudiera ser verdugo, el que imparte conocimientos y sus alumnos soldados, la mujer un hombre aguerrido que combate para liberarse y exterminar a su enemigo. La rebelión está en lo profundo de cada individuo que tiene por impostergable deber desatarla. Luego, la moral podrá vindicarla o reprochar su descarrilamiento.