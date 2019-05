Hágalo usted mismo

El trabajo de Mark Weisbrot y Jeffrey Sachs, publicado recientemente, en abril 2019, ya ha sido ampliamente comentado, incluso en este mismo diario. Sin embargo, encuentro necesaria una aproximación distinta en favor de la formación de la opinión propia del lector. El trabajo es aquel titulado "Las sanciones económicas como castigo colectivo: el caso Venezuela" (Economic Sanctions as Collective Punishment: The Case of Venezuela) y patrocinado por el Center for Economic and Policy Research. Vayamos directo a una de sus mentiras.

El tercer párrafo de la página 2, perteneciente al aparte titulado "Las sanciones de agosto de 2017" (The august 2017 sanction), dice textualmente: "Las sanciones de agosto de 2017 impactaron adversamente la producción de petróleo en Venezuela. Tras la orden ejecutiva de agosto de 2017, la producción de petróleo se desplomó, cayendo en más de tres veces la tasa de los veinte meses anteriores".

El propósito de este artículo es que sea el mismo lector quien llegue a la conclusión de que lo afirmado en el párrafo anterior no es cierto. A fin de lograrlo asumiré que el lector posee un conocimiento básico de Excel y sabe elaborar una gráfica. Utilizaremos, por ejemplo, los datos de producción divulgados por una fuente tradicionalmente seria como lo es el informe anual titulado Statistical Review of World Energy de la empresa BP. Dicha empresa, antes The British Petroleum Company, comenzó sus actividades en 1908, tiene su sede en Reino Unido y es una de las mayores compañías del mundo, la octava según la revista estadounidense Forbes, y la tercera empresa privada más importante dedicada al petróleo y gas después de ExxonMobil y Royal Dutch Shell. En consecuencia, algo saben de petróleo. Los siguientes son los pasos que deberá seguir el lector:

1) Acceder al portal donde BP publica su informe. Aquí les copio la dirección de la mencionada base de datos:

https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy/downloads.html

Allí, el lector debe teclear la casilla "Select a consolidated dataset" y una vez allí, teclear "Consolidated dataset - narrow format" a fin de obtener el archivo Excel con la base de datos. Para que el lector no pierda tiempo buscando, le coloco la dirección directa que lo conducirá a la descarga del archivo titulado "bp-stats-review-2018-consolidated-dataset-narrow-format.xlsx" (simplemente cópiela tal y como sigue y péguela en su buscador preferido):

https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/xlsx/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2018-consolidated-dataset-narrow-format.xlsx

2) Luego de guardar primero y después abrir el archivo Excel, debe buscar su sexta hoja, la que lleva el nombre de "oil production-barrels". Allí verá el lector la producción de petróleo, en miles de barriles por día, de 56 países y regiones, desde 1965 hasta 2017, y entre los cuales aparece Venezuela.

3) Haga una copia de dicha sexta hoja para trabajar con o en ella. Una vez materializada la copia, limpie la data y deje solo la serie de tiempo de Venezuela y proceda a graficar lo que llamaremos "la producción de petróleo de Venezuela desde 1965 hasta 2017".

4) Una vez obtenida la gráfica, usted, estimado lector por sí mismo, llegará a la siguiente conclusión (cierto es que la gráfica recoge varios eventos dignos de mención pero iremos directo al punto que nos interesa demostrar):

Según la data de BP, un máximo relativo de producción en Venezuela, en años recientes, se alcanzó en 2006 con 3,34 millones de barriles diarios. A partir de tal fecha, la producción comenzó a declinar consistente y permanentemente sin recuperarse nunca. Más aún, en la gráfica es posible apreciar que la disminución de producción se verifica con dos pendientes distintas: la que comienza en 2014 es la pendiente de disminución más pronunciada.

5) Podemos entonces hacernos las siguientes preguntas: a) ¿Habían sanciones en 2006?, b) ¿Habían sanciones en 2014?, c) ¿Qué presidente gobernaba Venezuela en 2006?, d) ¿Qué presidente gobierna a Venezuela desde 2014?

Luego de responderse ustedes mismos amigos lectores, la conclusión final es esta: quienes ocasionaron la acentuada disminución de la producción del crudo venezolano fueron Hugo Chávez y Nicolás Maduro, en las gestiones de Rafael Ramírez, Asdrúbal Chávez, Eulogio del Pino y Manuel Quevedo, y no las sanciones del imperio de agosto de 2017.

