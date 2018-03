No habrá Frente ni Falcón que valgan…

Cada vez se hace más necesario que los partidos políticos y la sociedad civil caminen de la mano, y hoy más que nunca por la sencilla razón de la oportunidad de producir un cambio de régimen, anhelo de más de 80% de los venezolanos. Pero sucede que, a pesar de que existe un mismo objetivo perfectamente determinado, estos dos sectores, partidos y sociedad civil, no terminan de ensamblarse; además, deben anteponer intereses propios que pueden dar al traste con el logro de la victoria.

En cualquier terreno que se plantee la lucha, el pueblo necesita saber de qué se trata: si de elecciones, abstención o presiones de calle a través de manifestaciones públicas; pero si no existe una sola estrategia, coherente e íntegramente organizada, la oposición democrática saldrá derrotada una y otra vez.

Henri Falcón será humillado el 20 de mayo como lo sería cualquier otro candidato. Sencillamente porque ese 75% que dicen las encuestas que quiere votar, solo lo haría si hay garantías de que su voluntad será respetada. Pues no habrá Frente ni habrá Falcón que valgan, que logren torcer esa decisión propia tomada por los venezolanos. Agrego, como accesorio, lo que dijo el profesor Benigno Alarcón: “El retiro de Henri Falcón sería un desastre para la legitimidad del gobierno”.

Para el país, el problema es el gobierno ciertamente, pero no el único. Problema también es, por ejemplo, que luego del vitoreado acto realizado en el Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela el pasado 6 de marzo, encuentro al que asistieron representantes de los diversos sectores de la sociedad, partidos políticos, miembros del chavismo disidente, la Iglesia Católica, rectores de las principales universidades, con el signo de “vamos de frente por Venezuela, para que nuestro país vuelva a ser una pujante nación, admirada en el mundo, por su gente, por su democracia, por su progreso”, que este arranque intempestivamente se haya ido apagando, nada se escucha,

En Carabobo se hace un esfuerzo formidable para salir a flote gracias a la perseverancia de personas como Yessi Divo, Damiano del Vescovo, Asdrúbal Romero, Manuel Barreto, Gladys Valentiner, Arquímedes Román, Luis Tomás Izaguirre, más los dos Carlos: Cruz y Santafé.

Un par de cosas para terminar: 1) Será labor imposible derrotar al régimen si cada quien hace lo primero que le pase por la cabeza. No es tan cierto, repito, que el gobierno está en estado preagónico; dentro de su raquitismo conserva fuerzas para tirar del gatillo. Sin embargo, el desconocimiento oficial a la representación de la ANC en la Asamblea de la Unión Interparlamentaria Mundial en Suiza y el reconocimiento de la delegación de diputados de la AN es un martillazo contundente para el gobierno de Maduro (Laurentzi Odriozola, dixit); luego, esa ANC tiene menos autoridad para llamar a elecciones de ningún tipo. 2) El escenario para bien o para mal es que los venezolanos no saldrán a votar ni que la oposición en bloque se los solicite si antes no les dan garantías de que su voluntad no será alterada. Es decir, si no se cambia la esencia de las cosas y desaparece el maleficio electoral…

garciamarvez@gmail.com