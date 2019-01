Ser agradecidos es una virtud muy poderosa que favorece a las personas que la cultivan, ya que propicia sentimientos positivos que facilitan una interacción armónica con el mundo. Asimismo, genera un efecto multiplicador que se traduce en muchas satisfacciones. Cuando se cuenta con una actitud agradecida, esto retorna en forma de experiencias positivas. Poner en práctica la gratitud estimula el bienestar en cada uno, pues permite sentirse bien en lo particular, mejorando la conciencia individual sobre la aceptación de la realidad.

Las personas que son agradecidas logran obtener sus propósitos con mayor facilidad que aquellos que no lo son. Además, el agradecimiento ayuda a enfocarse más en lo que se tiene y no en las carencias o dificultades. Conformarse no debe implicar rendirse ante las circunstancias, ni significa que no hay deseo de mejorar. Representa aceptar las limitaciones propias y las dificultades, con el fin de entenderlas para buscar la forma de cambiarlas. Ese pensamiento se logra a través del agradecimiento.

La rutina diaria puede estar llena de acciones que permitan establecer en cada uno la disposición de demostrar gratitud. Entre algunas prácticas que se pueden realizar de manera consciente, se puede destacar contemplar un amanecer para dar gracias por una nueva oportunidad para disfrutar la vida. Así como, a lo largo del día, es bueno agradecer las distintas vivencias que se presentan cotidianamente. Del mismo modo, ser agradecido, aprendiendo de las limitaciones y situaciones difíciles, genera crecimiento individual.

Por otro lado, dar gracias por la salud física y mental es una posibilidad para reconocer la fortaleza que representa un cuerpo saludable. Asimismo, expresar a los demás agradecimiento permite demostrar esos sentimientos hacia personas con las que se han compartido experiencias significativas. También, los gestos de amabilidad representan actos de gratitud, a través de la consideración manifestada hacia los demás.

Los ejemplos enunciados son prácticas muy sencillas que, si se asumen como parte de la vida diaria, se convierten en rutinas pero llenan de mucha complacencia, por las retribuciones que brindan. Asimismo, se empezará a desarrollar una facilidad para tener mayor conciencia de las experiencias positivas presentes en el día a día.

Sin duda, existen muchos efectos favorables cuando las personas cultivan el agradecimiento como parte de sus vidas. Entre ellos, se puede mencionar la disposición a valorar los aspectos positivos presentes en cada uno, pues ese debe ser el punto de partida de una actitud agradecida. Esto permite sentir satisfacción y elevar la autoestima personal.

Por otro lado, las personas agradecidas son muy bien valoradas por los demás y generan confianza, pues están más enfocadas en ayudar y retribuir las bondades obtenidas a través de sus experiencias.

Se puede observar que incorporar la gratitud en las acciones diarias es favorable, pues es una práctica que produce mucho bienestar. Se demuestra cuando se da gracias por un nuevo día, cuando se agradece a los demás o se manifiesta agradecimiento hacia la vida misma, recibiendo a cambio más gratitud.