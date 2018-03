Amén de las tradicionales encuestas, las búsquedas de Google son otro modo interesante de conocer qué es lo que está pasando en Venezuela.

La herramienta Google Trends permite conocer, en tiempo real, lo que todas aquellas personas que utilizan el motor de búsqueda de Google están buscando y con la finalidad de mostrarnos el interés que tiene un tópico determinado de búsqueda, bien en el mundo o bien en un país, la herramienta le asigna una puntuación de 1 al 100.

Tal interés es relativo, por ejemplo, se compara el interés de una búsqueda particular en Venezuela como proporción del total de búsquedas en Venezuela y en un determinado intervalo de tiempo desde el año 2004 en adelante.

Otra ventaja importante de la herramienta es que suministra las cifras en un archivo de texto separado por comas, lo cual le permite a uno materializar sus propios gráficos de interés relativo entre diferentes tópicos.

El pasado 23 de marzo y para indagar sobre el interés relativo de algunos tópicos aquí en Venezuela durante los últimos 90 días, ingresé a la herramienta con los siguientes cinco: petro, bitcoin, Nicolás Maduro, Henri Falcón e inflación.

El promedio de interés relativo, ordenado de mayor a menor, en los últimos tres meses desde el 23 de diciembre de 2017 con cifras reportadas por Google Trends hasta el 16 de marzo de 2018 fue de 53 para el bitcoin, 52 para la inflación, 39 para Nicolás Maduro, 11 para el petro y 7 para Henri Falcón. A juzgar por las cifras, una primera conclusión es que los venezolanos están más interesados en buscar información sobre el bitcoin y la inflación que sobre el petro y Henri Falcón.

Al graficar los cinco anteriores tópicos, es posible reportar que el bitcoin viene descendiendo en interés relativo desde 89 el 17 de enero, hasta 24 el 16 de marzo. La inflación alcanzó un interés relativo de 100 el 10 de enero y una cifra de 72 el 16 de marzo. Nicolás Maduro alcanzó un pico de interés relativo de 100 el 11 de febrero y descendió a 14 el 16 de marzo.

Ahora bien, la disminución más impresionante en interés relativo la observan el petro y Henri Falcón. El primero alcanzó su pico de 100 el 21 de febrero para hundirse hasta la cifra de 6 el 16 de marzo. Por su parte, Henri Falcón pasó de un interés relativo de 100 el 1° de marzo a 0 (cero) el 16 de marzo, la más breve gloria en interés relativo de los cinco tópicos mencionados.

Aunque una encuesta y el interés relativo son cosas distintas, otra conclusión está relacionada con la intención de voto por Falcón: según Consultores 21, en su encuesta realizada entre el 16 y el 22 de marzo de 2018, Henri Falcón lideraba una intención de voto de 28% frente a 19,6% de Maduro. Sin embargo, el interés relativo de búsqueda resulta inverso: para el 16 de marzo, el interés relativo en Falcón es de 0 (cero) frente a 14 para Maduro.

A partir de la realidad que reflejan las cifras mencionadas entonces surge la siguiente pregunta: ¿Es posible hacer predicciones utilizando estas cifras de Google Trends?

Al menos en Internet es posible encontrar un par de investigaciones que abordan la anterior pregunta. El primer trabajo se titula On the predictibility of the U.S. elections through search volume activity, de Catherine Lui, Panagiotis T. Metaxas y Eni Mustafaraj (2011). En dicho trabajo, los autores reportan que Google Trends no resultó un buen predictor de las elecciones del Congreso norteamericano que se celebraron en 2008 y 2010.

Sin embargo, el segundo trabajo, titulado Predicting the Present with Google Trends, de Hyunyoung Choi y Hal Varian (2011), reporta sobre las capacidades predictivas de Google Trends en el corto plazo.

En palabras de Hyunyoung Choi y Hal Varian: "No pretendemos que los datos de Google Trends puedan ayudarnos a predecir el futuro. Más bien, estamos afirmando que Google Trends puede ayudar a predecir el presente".

Desde la perspectiva de Google Trends, la suerte del petro y la de Henri Falcón corren paralelas. El caso es que sin costo alguno y a la vuelta de la esquina, el próximo 20 de mayo tendremos un evento con el que podemos comprobar el poder de predecir el presente de la herramienta.

