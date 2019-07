Traer a colación el nombre de un humanista como Gonzalo Barrios no tiene otro propósito que demostrar una de las causas más evidentes que han facilitado y permitido este holocausto nacional: la trágica decadencia de nuestro liderazgo. No hay, hoy por hoy, ningún dirigente político de su grandeza y estatura. Sin el auxilio internacional no habrá salida para esta tragedia. Es hora de entenderlo.

[1]Gonzalo Barrios, Los días y la política, pág. 299.