El viernes 26 de abril estuvo corriendo por los chat de WhatsApp un .pdf de una supuesta Gaceta Oficial que incluye los decretos de aumento de sueldos, tanto en el sector privado como en el público. Esta gaceta es falsa, aunque el resultado final puede que sea el que presenta la gaceta fantasma.

Es posible que el aumento de sueldos no aparezca en gaceta, ello por cuanto el aumento de salario mínimo de diciembre de 2018 y el anunciado por los medios en enero de 2019 no fueron publicados, y el cestaticket, si se mantiene en 10% del salario, tampoco lo publicarán. El problema es que nada de esto es legal, aquí se gobierna por bando en televisión, Twitter, WhatsApp e Instagram, nada de Gaceta Oficial.

Que el Banco Central de Venezuela publique en su página web que el valor del petro es de 80.000 bolívares no significa que el salario mínimo sea medio petro. Eso no está escrito en ninguna norma, lo repiten los ministros sin base legal. Así es el socialismo del siglo XXI, cero formalismos, es lo que dicen y punto.

En agosto de 2018 se publicó que el cestaticket era de 180 bolívares, pero no se dice en la Gaceta Oficial N° 6403 Extraordinario, que sería 10% del sueldo mínimo. Eso se habló en los medios, no hay una disposición legal que fije ese beneficio en 10%. No hay una norma que establezca que los beneficios laborales se ajustan automáticamente. Deberían publicar en gaceta el cambio de ese beneficio a una cantidad mayor, por aquello de que solo lo que se publique en gaceta es obligatorio. Así provenga de un gobierno usurpador.

La falsedad o montaje de la gaceta de fecha 25 de abril de 2019, lo deduzco de los siguientes datos: en el texto informa que los decretos de aumento de sueldos aparecen publicados en la Gaceta Oficial N° 6.452 Extraordinario (debe entenderse como número extraordinario). Las últimas tres gacetas de número extraordinario fueron publicadas el 3, el 8 y el 13 de abril, y sus números fueron el 6442, 6446 y 6448, luego de esas fechas no aparecen publicadas las gacetas 6443, 6445 y 6447. se presumen desaparecidas en acción.

Es una irregularidad muy grave que no aparezcan publicadas los números extraordinarios o que la numeración no cumpla con las exigencias de la ley, por cuanto va en contra de la letra expresa de la Ley de publicaciones oficiales (Gaceta Oficial Nº 20546 de fecha 22 de julio de 1941), que establece en su artículo 19: “Los ejemplares de que conste la Edición Oficial, deberán llevar numeración continua”, la numeración de las gacetas ordinaria o extraordinaria es diferente para facilitar su identificación.

El hecho de que existan esos vacíos en la numeración es suficiente razón para intervenir el Servicio Autónomo Imprenta Nacional y a los jerarcas a los que le corresponde su control, que hasta donde sé es el ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información y vicepresidente sectorial de Comunicación y Cultura, el famoso Jorgito. Son tan mentecatos que no pueden estar pendiente de una simple numeración.

La gaceta que contiene el supuesto aumento de sueldos dice que es la número 6452, y no existen los tres números anteriores. Si quisieron tener lista la gaceta para su publicación debieron cuidar los detalles formales como el número que corresponde, lo cual lleva a otro detalle.

Los decretos presidenciales deben tener una numeración continua, aunque ha pasado que los publican con saltos de numeración o aparecen en gacetas ordinarias o extraordinarias indistintamente. El último decreto presidencial publicado en la Gaceta Extraordinaria publicada, que es la 6448, es el decreto N° 3.822, por el que se declararon los días 15, 16, y 17 del mes de abril de 2019 como no laborables. El último decreto presidencial publicado en la gaceta ordinaria publicada el 22 de abril de 2018, que es la N° 41.617, es el decreto N° 3825, mediante el cual se declara Monumento Natural “Montecano” a una zona del estado Falcón (otro misterio son los decretos 3823 y 3824, que tampoco aparecen publicados). Entonces, para remate, si los aumentos de sueldo empezaron con el decreto presidencial N° 3829, ¿dónde están los decretos 3826, 3827 y 3828?

Me comentan que el viernes 26 de abril, en la administración pública pagaron los sueldos conforme se refleja en los decretos 3830 y 3831, contenidos en la famosa gaceta fantasma. Es el caso que en ninguna otra gaceta se publicó la escala general de sueldos y salarios para los funcionarios de carrera ni el tabulador para los obreros que trabajan en la administración pública. Esto lo que significa es que se efectuaron gastos de personal no autorizados por el usurpador, así que los funcionarios que hicieron estas erogaciones están violando las leyes de presupuesto y la de control fiscal. Sabemos que eso no les importa, con sus jueces complacientes y su contralor general que no cuidan los recursos públicos, no hay irregularidad que valga, solo que a la vuelta de poco se les puede exigir esas responsabilidades.

De ser verdad que pagaron los sueldos de los funcionarios y obreros al servicio del Estado con los nuevos montos, necesariamente tendrán que decir que se publicó un decreto el jueves pasado (así no sea cierto) o estarán incursos en responsabilidad administrativa.

Como hubiera dicho Tin Tan: No me defiendas compadre.

@rangelrachadell