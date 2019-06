La extraña luz en la oscuridad absoluta del mundo (meditaciones)

“La derrota no existe sino como suspensión temporal del triunfo”

“Todos los ciudadanos del mundo deberíamos bogar por la prohibición de la burocracia política-militar y programar suextinción temprana, e igual la de quienes son profesionales del activismo social con fines lucrativos”.

“A quien hace de manera pública y notoria daño debemos [sin rodeos] precipitar su caída mediante zancadilla: nadie entendido con la justicia dirá nos mueve la prisa ni reprochará”.

“Si la humanidad deplorase la violencia no cortejaría a propulsores que la honran, en organizaciones de repúblicas hipócritamente unidas con mociones a favor de la paz mundial”.

“Clavado en cruz nadie pronuncia parábolas”.

“El mundo será libre a partir del instante cuando el primer pontífice sea conducido al cadalso”.

“La modernidad bélica no dejó inoperativa la hoz con la cual se puede segar abrojos, cosecha de cereales pero igual cabezas de mártires o culpables”.

“Tuve un amigo psiquiatra que solía persistir en la tesis según la cual los proclives al suicidio somos igual homicidas, mientras yo lo refutaba diciéndole que atentar contra nuestra existencia es acto unívoco y [por ello] está exento de cualquier forma de imputabilidad jurídica o asociación criminal”.

“Bienvenidos quienes pretendan ejecutarme porque sus balas no hallarán un cuerpo vivo”.

“Nada me han enseñado los apertrechados que me quitaron la familia, la libertad, la capacidad de proveer, mi sustento y patria: predije el advenimiento de esas escorias, fui alertado, me preparé para mirarlos partir de este mundo”.

“Que nadie se atreva a reprocharme que odie a quienes no tienen el valor de enfrentar una contienda fortuita y aventajada en curso, por ellos promovida”.

“La honorabilidad que distingue a un hombre igual lo precipita hacia la deshonra forzándolo a reconocer que humanistas no tienen capacidad para derrotar cuchilleros”.

“Suerte que jamás vi un redentor en lo profundo de mi psique”.

“Bogo por la suspensión de nuestro sesgo humano, porque la emancipación es nuestra urgencia”.

“No he sido la verdad en la contradicción sino abraxas”.

“Puedo ver en la obscuridad absoluta del fin del mundo que experimento, y su extraña luz fuera del entendimiento humano me regocija”.