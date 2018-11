La UC exclama: ¡Vade retro Drácula!

Efesios 11: “Revístanse con la armadura de Dios, para que puedan resistir las insidias del demonio”.

El populismo ha sido durante años una trampa peligrosa que busca conquistar espacios para incrementar el oscuro alcance de la corrupción. Carabobo como el resto del país ha visto cómo esto sucede de forma particular con el maligno inquilino del Capitolio, quien desde hace algunos meses se ha empeñado en apoderarse de los espacios de nuestra alma máter carabobeña.

La UC es la única institución de la región a la cual no le ha podido poner la mano. Como todos los tiranos, en este caso, él esperaba que los ucistas se asustaran ante sus amenazas y se arrodillaran aceptando sus burlas, caprichos o antojos, pero se encontró con la muralla acorazada de principios y valores democráticos y autonómicos impulsados por la rebeldía y el espíritu libertario propio de los universitarios. Por esa razón, provisto del poder dictatorial comenzó a montar ollas en contra de dirigentes estudiantiles, autoridades universitarias y otros miembros de la comunidad.

Asaltar la FCU

El primer objetivo que se planteó fue ocupar la Federación de Centros Universitarios por personeros obedientes a sus pretensiones; para ello era necesario desarticular al movimiento estudiantil, y fue así que fabricó expedientes con “pruebas” sacadas del basurero de la mentira, ordenó la persecución y secuestro policial (y judicial) del Br. Iván Uzcátegui, presidente de la FCU, y del Abg. Ramón Bravo, director de comedores de la Universidad de Carabobo, por ser ellos quienes tienen una vinculación muy cercana a los estudiantes.

Pretendía quebrarlos hasta que le entregaran la FCU para convertirla en un satélite del régimen tiránico que ha acabado con el país. Les ofrecía dejarlos de perseguir si entregaban la FCU. Desde luego, el coraje y la dignidad de los jóvenes Iván y Ramón impidieron que tal propuesta se materializara y esa es la esa razón por la que hoy Iván y Ramón tienen una semana secuestrados por el gobernador y alojados en los calabozos del Cicpc Plaza de Toros. Ellos desde el cautiverio del régimen son un claro ejemplo de resistencia, prefirieron ir presos (por políticos) antes que entregar los espacios universitarios y a sus compañeros.

La ilegalidad como regla

Los delitos que seleccionó la representación fiscal para imputar al presidente de la FCU y al director de comedores fueron los de agavillamiento y peculado doloso, que, dicho sea de paso, en el supuesto negado de que el juez hubiese encontrado elementos de convicción para enjuiciarlos, ha debido entonces continuar el proceso con los imputados en libertad como lo establecen la Constitución y el COPP, porque Uzcátegui y Bravo nunca se negaron ni mucho menos se resistieron a acudir a las citaciones que ese órgano policial les hizo; de hecho, en varias oportunidades asistieron atendiendo el llamado del Cicpc. Esto quiere decir que no existía peligro de fuga, pues, si se hubiesen querido “fugar”, hoy no estuvieran en ese sórdido calabozo. Pero hay más, las detenciones en nuestro ordenamiento jurídico solo proceden en casos de delitos flagrantes (y graves), esto es, cuando los imputados sean aprehendidos en el momento de cometer el hecho punible. Lo cual, como lo he dicho, ni incurrieron en un hecho punible, ni tampoco por ese hecho que le imputan fueron aprehendidos en flagrancia, y, como si fuera poco, tampoco es grave la pena en ese tipo penal. Repito, esta situación viene desde hace algunos meses, justo a partir de las denuncias del inquilino del Capitolio de Carabobo y a través de las redes (Twitter e Instagram). Esto demuestra que no hay ni separación de poderes ni mucho menos respeto a los derechos humanos.

Cosas que el vampiro debe recordar

El inquilino del Capitolio de Carabobo quizá piensa que el poder es para toda la vida y que los delitos (aquí sí hay delito) que él, abusando del poder, está cometiendo prescribirán con el tiempo. Olvida el ungido por Drácula que, en casos de delitos de lesa humanidad, estos jamás prescribirán. Probablemente, valiéndose de su doble nacionalidad creerá que podrá fugarse (aquí sí cabe el término) para Italia, España, Portugal o Andorra, desconociendo que el derecho penal internacional consagra potestades para perseguirlo en cualquier madriguera en que intente ocultarse.

Muy probable que en las primeras de cambio se enjuicie a sus cómplices necesarios que se quedarán en el país (por no tener los recursos económicos suficientes), llámense policías, fiscales y jueces, me refiero a los que han hecho el trabajo sucio “siguiendo órdenes superiores” y que, por cierto, esa excusa (de seguir órdenes superiores) no podrán invocarla para evadir su responsabilidad, ya que el artículo 25 constitucional expresamente lo establece.

El 14 de noviembre la UC se hará sentir

Finalmente, le pido a toda la comunidad universitaria cerrar filas en contra de la tiranía y en defensa de nuestra Universidad de Carabobo que hoy atraviesa el peor de sus momentos; el peligro es palmario, la quieren convertir en la cueva del oscurantismo y no en los espacios abiertos para las luces. Este 14 de noviembre los estudiantes de la UC tienen un compromiso con la historia, deben acudir a sus facultades a votar, sin maquinitas ni CNE, es decir, no habrá manera de que le cambien su voluntad. Pido que todos los bachilleres inscritos en la UC voten para evitar que la sombra del vampiro que en mala hora oscurece a Carabobo aletee sobre nuestra querida alma máter. ¡Universidad de Carabobo: luz de una tierra inmortal!