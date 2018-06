Excarcelaciones perversas

“El poder sigue manejándose a su antojo, decidiendo quién sale y quién se queda, eligiendo a sus reos, dentro o fuera de los penales. Que los presos políticos salgan de las cárceles no libera al gobierno del delito de haberlos detenidos. Ni siquiera garantiza que no pueda volver a detenerlos en cualquier momento”. Alberto Barrera Tyszka. “El espectáculo de la libertad”.

Me refiero a los presos políticos que en realidad fueron cambiados de cárcel por la tiranía madurista, después de que lo anunciara la ilegítima e inconstitucional ANC. Con la obsecuente bendición y la advertencia de quien preside el ilegítimo TSJ. Ustedes quedan libres, pero siguen presos en sus casas, algo parecido dijo ese inefable funcionario judicial. Presos en sus domicilios, con medidas cautelares de presentación cada mes ante los tribunales, con prohibición de salida del país, sin poder ofrecer declaraciones en los medios de comunicación o en las redes sociales; en fin, con otras restricciones que violan sus derechos ciudadanos. Seguirán encarcelados y padeciendo otras torturas diferentes, ahora solo con libertad condicional, con la soga al cuello, con la potencial amenaza de volver a los calabozos donde antes estuvieron recluidos si no se portan bien, si insisten en sus posturas disidentes, si se empeñan en decir o en hacer cualquier cosa que no sea del agrado de los usurpadores del poder.

El régimen, con su acostumbrada perversidad, juega con el drama de los presos políticos. Monta un detestable show con la mal llamada comisión de la verdad de la ANC e invoca el cínico llamado al diálogo y a la reconciliación nacional de Maduro para anunciar de una manera tramposa la liberación de varios venezolanos encarcelados arbitrariamente por tener algún protagonismo en las protestas ocurridas entre los años 2014 y 2017. El “Ministerio de la Verdad” (el “Miniver”, en nueva lengua, recordando la novela 1984 de Orwell), a cargo de Jorge Rodríguez, difunde que fueron 79 los presos políticos que excarcelaron en 2 días, cuando en realidad son 39, según lo dicho por el Foro Penal Venezolano. En ese manejo turbio de la información divulgada, se constata que el resto de las excarcelaciones corresponde a personas acusadas por delitos comunes, entre ellos, miembros de los colectivos oficialistas. Además, en casi todos los casos de esos presos políticos excarcelados no puede hablarse realmente de liberación, pues, como ya se ha dicho, no tendrán libertad plena. Incluso algunos expertos sostienen que tales excarcelaciones no deben ser consideradas como beneficios procesales (dado que conciernen a personas que jamás debieron estar presas por sus ideas), ni mucho menos como concesiones gubernamentales (en vista de que incluyen a varios reclusos con boletas de excarcelación desde hace meses y a dos diputados a quienes les violaron la inmunidad parlamentaria para encarcelarlos).

Es la perversidad propia de quienes hoy usurpan el poder en Venezuela, que se arrogan el derecho de decidir quiénes van presos o no, quiénes pueden ser excarcelados o no, sin importarles para nada lo que establece la Constitución y las leyes. Y, sobre todo, que se atribuyen el derecho de autorizar, con absoluta impunidad por ahora, los tratos más crueles e inhumados contra aquellos que sean encarcelados por haber tenido el coraje de confrontarlos políticamente de manera firme en la lucha por la democracia y la liberad. (Unos testimonios espantosos de esto último los encontramos en “Torturar”, artículo de Miguel Henrique Otero publicado en este periódico el pasado 4 de junio).

Es la perversidad de un régimen de vocación totalitaria que, no obstante contar con un expediente negro con centenares de presos políticos (Venezuela tiene la mayor cantidad de presos y perseguidos políticos en el continente americano, según lo ha aseverado Alfredo Romero, actual director del Foro Penal Venezolano) e innumerables casos de violación de derechos humanos, quiere mostrar ante el país y la comunidad internacional un rostro indulgente para seguir mintiendo y engañando en nombre de la paz y la reconciliación nacional.

¡Basta de manipulaciones! ¡Libertad plena para todos los presos políticos!

narvaez.eleazar@gmail.com