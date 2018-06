El estropajo soberano

A paso de perdedores la revolución marcha de reconversión en reconversión. Ella se ha convertido en la varita mágica para resolver los serios problemas inflacionarios que la propia revolución ha creado. Solo que la varita revolucionaria la sacaron de un árbol torcido.

A Hugo Chávez le correspondió el singular privilegio de dar inicio a la inútil política que le fue sugerida, a finales de diciembre de 2006, por Rodrigo Cabezas, economista de la Universidad del Zulia, cuando se desempeñaba como presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional. Para esa época el profesor Cabezas expresaba con rotundez que la “medida sería favorable en el combate contra la inflación”.

Así, en contra de la experiencia mundial que aconseja su instrumentación cuando la inflación tuviera el nivel de un dígito y en claro proceso de descenso, y sin consultar al directorio del instituto emisor, presidido entonces por Gastón Parra Luzardo, en la noche del 15 de febrero de 2007, el presidente Chávez anunció su soberana decisión de llevar a cabo una reforma monetaria que apoyaba en dos pilares de hojalata: quitarle tres ceros a la moneda y darle entrada al “bolívar fuerte”.

Para el sabelotodo de Sabaneta lo realmente relevante era reducir la inflación por lo que, en su lógica elemental, quitarle tres ceros a los precios y “bajar” en consecuencia el porcentaje de la inflación era un objetivo político particularmente atrayente. Poco importaba que la forma como anunció la medida le costara al Estado una cantidad de dinero superior, como en efecto sucedió, parte del cual fue a parar a manos de gestores y, muy probablemente, a los bolsillos de uno que otro revolucionario bien colocado en el engranaje público vinculado al proceso.

Al final, la vida útil del cono monetario aprobado por Chávez fue corta. Así lo expusimos en un artículo que publiqué en este mismo medio de comunicación el 30 de mayo de 2015 (“La crisis del cono monetario venezolano”), en el cual señalé: “Arturo Uslar Pietri lo expresó diáfanamente en su momento: ‘No es Venezuela una pasiva víctima de una situación internacional. Es el gobierno de Venezuela el activo autor de la inflación, el fabricante de los bolívares de hielo’. O sea, después de siete años, nuestro cono monetario es una irrealidad”.

Como consecuencia del alto nivel de inflación alcanzado, a comienzos de diciembre de 2016, el BCV anunció al país la decisión de modificar nuevamente el cono monetario (monedas de 10, 50 y 100 bolívares y billetes de 500, 1.000, 2.000, 5.000 y 20.000 bolívares), y destacó su objetivo principal: hacer más eficiente el sistema de pagos, facilitar las transacciones comerciales y minimizar los costos de producción, reposición y traslado de especies monetarias, lo que se traduciría en beneficios para la banca, el comercio y la población en general. ¡Puro blablablá! Los billetes de 500, 5.000 y 20.000 comenzaron a circular a mediados de enero de ese año y 7 meses después eran un mal chiste que costó un ojo de la cara a las finanzas del país.

Producto de lo anterior y antes que atacar de frente el problema de la inflación, Nicolás Maduro resolvió emular a su mentor y repetir una vez más la medida, por aquello de que a la tercera va la vencida. La providencia fue anunciada por el presidente y conductor el pasado 22 de marzo, siguiendo la receta de su maestro: quitarle tres ceros a la moneda actualmente en curso. Pero con la clara intención de superar el marcaje de Chávez, adoptó la audaz decisión de que el nuevo cono monetario entrara en vigencia el venidero 4 de junio. El tiro le salió por la culata: los nuevos billetes y monedas todavía no han llegado a las bóvedas del BCV, por lo que la medida se pospone por un par de meses. En mi modesta opinión, es bastante probable que el plazo sea mucho mayor.

Es significativo que en esta ocasión Rodrigo Cabezas aspira a reivindicarse de su gran metida de pata, a finales de 2006. En su edición de este pasado 29 de mayo, El Carabobeño Web reproduce la entrevista que BBC Mundo le hizo al ex ministro de Finanzas de Chávez, en la que expresa: “La reconversión no tiene sentido si no se coloca adelante el objetivo de detener la devastadora hiperinflación”. Si estuviera vivo, el presidente Luis Herrera Campins le habría dicho: “Tarde piaste pajarito”.

Mientras el circo continúa su montaje, no debe extrañarnos que lo del nuevo cono termine en un estropajo soberano.