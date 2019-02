La escritura es una partitura

He aquí una técnica infalible para comenzar a escribir con buena letra en un cuaderno: supongamos que la frase es «la vaca da una leche muy sabrosa»; lo primero que haremos, desde luego, es escribir la, pero antes de escribir vaca, la palabra que sigue, colocaremos el dedo índice para establecer la distancia adecuada. A continuación, repetimos el ejercicio antes de poner da, y antes de poner una, antes de leche y así hasta terminar la frase. Así tendremos una oración limpiamente escrita, con sus siete palabras bien diferenciadas y a la misma distancia unas de otras: la (dedo) vaca (dedo) da (dedo) una (dedo) leche (dedo) muy (dedo) sabrosa.

Lector, usted estará pensando que he perdido el juicio y que comienzo a usar esta columna para mis desvaríos de loco, pero lo que le acabo de mostrar es, más o menos, una de las primeras lecciones de escritura que la maestra Elena Rangel nos dictó en 1973 o 74 en el Grupo Escolar Eloísa Fonseca de Valera, consciente de que la caligrafía iba a ser uno de los retos de sus alumnos para dominar el aparentemente simple arte de anotar palabras. Yo usé ese método para escribir mis tareas durante más tiempo del que estoy dispuesto a reconocer, pero lamentablemente soy la prueba de que ni siquiera las mejores maestras pueden obrar milagros con una de las peores caligrafías de la historia de occidente. Para mi suerte, a mis seis años ya alguien había desarrollado los primeros procesadores de palabras y cuando me tocó entrar de lleno en el mundo de la escritura, primero las máquinas de escribir mecánicas, y luego los programas de escritura (Wordstar, Wordperfect, Word, etc.), me rescataron de un mundo condenado a ejecutar signos que ni siquiera yo soy capaz de descifrar hoy en día. Mi letra es muy fea, en serio. El método del dedo índice entre las palabras me sirvió de maravilla, al principio, pero cuando tuve que escribir a mano una página completa apenas pude trazar signos más cercanos al caos que al orden del discurso. Los cuadernos de ejercicios de caligrafía diseñados por míster Austin Norman Palmer jamás le hicieron mella a mi pereza de amanuense, y deben estar todavía en algún rincón de la casa de mis padres, completamente vacíos.

Pero como en aquella lección de escritura de la que habla Claude Lévi-Strauss en su Tristes trópicos, en la que descubrió que poseía un tesoro que los pueblos ágrafos apreciaban más que él, esta primera lección de escritura, que recuerdo como si hubiera ocurrido ayer, me hace pensar en la función de esta herramienta que tan útil ha sido para la civilización de la humanidad. Está claro que una escritura que no se entienda no nos es demasiado útil, como era evidente con los jeroglíficos egipcios hasta que Champollion dio con la clave para descifrar ese sistema hermoso y complejo que es la escritura de los faraones; por ese motivo las personas que han de enseñar a los niños el uso de su propio sistema de escritura deben poner mucha atención y asegurarse de que los que comienzan comprendan qué tipo de herramienta están heredando y para qué pueden utilizarla. Debemos, desde el principio, «escribir bien». Sin embargo, «escribir bien» no solo es seguir las normas diseñadas por las academias y los técnicos que conocen la belleza de las formas; también es saber usar el código de la manera más eficiente para reflejar los sonidos que copiamos del mundo. El idioma que hablamos es un dispositivo tecnológico –uno muy delicado y de compleja historia, casi pegado a nuestra piel, pero dispositivo al fin y al cabo– que hemos desarrollado para explicar y controlar el mundo; y la escritura es la estrategia primera que nos sirve para fijar el código de ese dispositivo para la posteridad. Pues así como hacemos con la notación musical tradicional, en la que sabemos el valor y el uso de cada elemento –una redonda son dos blancas o cuatro negras u ocho corcheas, etc. –, y gracias a esto cualquier músico es capaz de reproducir más o menos igual una partitura de acuerdo con lo que el compositor imaginó; de la misma manera la escritura es la representación gráfica de nuestro idioma, esto es, de nuestro lenguaje, de lo que tenemos dentro de la cabeza y del mundo que queremos que los otros vean. Así que no es muy difícil adivinar qué ocurriría si nuestra escritura no reflejase lo más fielmente posible lo que queremos decir: puede que tuviere lugar una misreading, una «mala lectura», como la definió Harold Bloom en su momento, y en este caso no tendría por qué ser un efecto positivo de la estética literaria, sino una falla en nuestra capacidad para comunicarnos con palabras escritas. Y si poniéndolas sobre el papel (o en la pantalla) no somos capaces de decir exactamente lo que pensamos, ¿cómo esperamos poder hacer lo mismo cuando lo hagamos a capela, de viva voz, sin la partitura que es el texto escrito?

Escribir bien no se trata –solamente– de saber dónde poner el índice que separe el territorio de una palabra de las otras, para hacerla clara y distinta; también es ser consciente de que el texto que tiene ante usted, estimado lector, es parte de una música que resuena en su cerebro a través de cada letra y que debe sonar armoniosamente también para usted. ¿Por qué, entonces, violentar esta partitura colocando signos que no sabemos ni podemos (ni queremos) pronunciar (el ridículo todxs, por ejemplo)?

La escritura es un don y, por eso mismo, una responsabilidad. Piénselo.