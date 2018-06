Erradiquemos el socialismo

El socialismo, como bien lo sabemos los venezolanos, es algo perjudicial y afecta a los individuos que habitan una nación y padecen de dicho sistema. Sin deseos de caer en polémica voy a exponer mis motivos de por qué se debe erradicar de los ciudadanos una ideología que ha traído tanto dolor y miseria para quienes la padecen. El comunismo no es sino una forma extrema del socialismo, que pasa al control pleno de sus ciudadanos para lograr la dominación total de un país.

Desde luego es un sistema que va en contra de la naturaleza humana porque destruye toda iniciativa individual, el fruto de nuestra inteligencia y libre albedrío. Lo sustituye por el control peno de las libertades a través del Estado. El socialismo viola la propiedad privada, el socialismo estimula el robo de lo ajeno, el socialismo crea ciudadanos parásitos dependientes de migajas de quien ejerce el poder, el socialismo construye un país de corruptos donde estafar es la base fundamental para subsistir en una “sociedad” precaria, el socialismo destruye el esfuerzo del individuo y lo suplanta por la envidia del que no tiene por aquel que se ha ganado sus cosas trabajando honestamente.

El socialismo promueve una igualdad radical y sabemos que esa “igualdad” es la pobreza, el socialismo neutraliza los avances y nos confina a la más calamitosa pobreza no solo material sino espiritual. Venezuela es el vivo ejemplo de por qué debemos luchar contra aquellos energúmenos que promueven estas ideas satánicas, son personas poseídas por el resentimiento y el mayor odio hacia la libertad, despotricar del capitalismo va más allá de aborrecer a un empresario, es la negación de la libertad del individuo.

Ahora bien, los venezolanos debemos entender que la situación trágica de Venezuela no solamente se resuelve con la salida de Maduro y todas sus mafias del chavismo, es el primer paso, pero desde luego no es el único, el más importante es cómo salir del socialismo que se ha expandido como un virus en la mentalidad de los ciudadanos de Venezuela; el problema real, de fondo, no obedece a un partido político, en este caso el PSUV. La razón principal de la miseria en el país es una ideología que ha fracasado desde sus inicios y en cada país que se ha aplicado ese socialismo.

Para desgracia de Venezuela, frente a la tiranía comunista son pocos, por no decir que no existen, aquellos políticos que realmente promueven las ideas de la libertad, propiedad, individuo; tenemos una organización que supuestamente se hace llamar “oposición” pero sus partidos políticos integran la Internacional Socialista, esto representa una amenaza latente para aquellos que realmente luchamos por la libertad, por instaurar un sistema económico que dignifique la iniciativa privada. No podemos caer en el error de pensar que el chavismo no ha aplicado bien el socialismo, por eso las cosas le han salido mal; pero con la MUD todo será diferente. El socialismo no funciona y no es cuestión de personas o colores simplemente es un sistema que va contra la libertad y la esencia del ser humano.

Erradicar el socialismo es una tarea de cada ciudadano que entiende la gravedad de lo que hoy vivimos en Venezuela y la desgracia que representa; usar las tecnologías para informar y desmentir a los precursores de tan nefasta ideología; no dejar la educación en manos del Estado; crear los mecanismos para que el ciudadano puede avanzar sin la intervención estatal; promover las ideas capitalistas, individualismo; crear un país de ciudadanos.