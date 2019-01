Hace 61 años, un tirano salió en su avión presidencial huyendo. Hace 61 años, un dictador no soportó la presión de una ciudadanía harta de tanta opresión y de unas Fuerzas Armadas que respondieron a su dignidad y defendieron a la población civil.

Hace 61 años, los venezolanos conseguimos construir entre las sombras de la tiranía una democracia, que duélale a quien le duela por muchos años fue ejemplo de civilidad para América Latina y para el mundo.

Hace 61 años, los venezolanos construimos la libertad. Edificamos con la fuerza de una sociedad decidida la democracia, que hace 20 años volvimos a perder gracias a los cantos de sirena de un populista de izquierda.



Ahora, 61 años después, los venezolanos volvemos a tener en nuestras manos la oportunidad de liberarnos a nosotros mismos de un yugo más atroz de aquel que azotó a Venezuela en la década de los 50.



Este 23 de enero, los venezolanos no podemos rendirnos. No podemos quedarnos de brazos cruzados, no podemos doblegarnos, sino que debemos salir a defender la Constitución y nuestro profundo deseo de libertad.



La cita es en la calle. Los venezolanos tenemos que librar la mayor de las gestas libertarias del continente, así como en su tiempo lo hicieron Bolívar, Sucre, Miranda, Paez y Anzoátegui, de esta misma forma debemos hacerlo ahora nosotros.

Calentamos la calle con las multitudinarias Asambleas de Ciudadanos o Cabildos Abiertos, ahora tenemos que demostrar aún más fuerza con la gran movilización de libertad de este 23 de enero.



Salgamos a las calles por nuestros hijos que merecen vivir en un país donde los sueños no sean ilusiones vanas. Luchemos por esos venezolanos que presionados por la crisis tuvieron que irse a otros países, luchemos para que ese hijo, nieto o hermano pueda regresar a su casa en Venezuela.



Luchemos para que los campos vuelvan a ser productivos, y para que la industria vuelva a producir y a generar empleo para los trabajadores venezolanos.



Luchemos para que la comida regrese nuevamente en abundancia a la mesa de todos los ciudadanos, para que más nunca dependamos de una bolsa de comida repleta solo de lentejas.



¡Vamos Venezuela! Este 23 de enero demostremos que todos los venezolanos somos del tamaño del compromiso que se nos presente. No comamos cuento, y menos amenazas de aquellos que asustados en Miraflores lanzan peroratas por televisión con la esperanza de causar zozobra en los millones de venezolanos que quieren desalojar al usurpador que ocupa la silla de Miraflores.



Así como en los tiempos de la colonia, los venezolanos fuimos faro para liberar a todo un continente; así como hace 61 años recorrimos el sendero de la lucha para construir la democracia, ahora tenemos que volver a despertar nuestro espíritu combativo y libertario y salvar a Venezuela de las garras del socialismo autocrático el cual nos sumió en la crisis más profunda de nuestra historia.



Sí podemos lograrlo; sé que la inmensa mayoría se unirá a la ruta del coraje que nos llevará a la restauración del Estado de Derecho y de la libertad plena en Venezuela.