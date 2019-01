Conversación en la trinchera de la historia

Este no es un artículo, tampoco una reflexión. Es, en todo caso, una arenga de última hora para iniciar el nuevo desafío libertario que se nos presenta el 23 de enero de 2019.

¿Estamos listos? ¿Estás listo? Cada esfuerzo será vital, cada protesta nacional o internacional contará. Ningún venezolano debe permanecer pasivo.

Ninguno.

Objetivo: la libertad

¿Seremos capaces de lograrlo? ¿Será que ahora sí podremos librarnos de la peste? ¿Será?

Lo cierto es que contra todo pronóstico hemos rehabilitado nuestra fe, ahora necesitamos recuperar la fuerza que en política la representa la voluntad popular organizada y movilizada.

¿Cuál es nuestro único objetivo? La libertad.

Empujar a la usurpación

Ojalá hayamos aprendido de los errores del pasado, ojalá entendamos que sin unidad, sin voluntad para luchar hasta las últimas consecuencias y sin coraje para desafiar a los usurpadores, no lograremos derrotar al régimen.

Si a la unidad, la voluntad y el coraje sumamos organización y movilización masiva, no habrá manera de que nos detengan. El régimen está casi caído, millones de venezolanos tienen que empujarlo para que termine de derrumbarse. Pero hay que empujarlo.

¿Nuestros líderes estarán dispuestos a finiquitar lo que han comenzado tan acertadamente?

Venezolanos, ocupemos lo que nos pertenece: el poder

La teoría ya la conocemos: el pueblo (poder constituyente) debe ocupar masivamente todos los poderes públicos usurpados por la tiranía (los poderes constituidos). Es decir, las gobernaciones, las alcaldías, La Casona, Miraflores, el Tribunal Supremo de Justicia, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la República, todos.

No basta protestar en las calles o en los “espacios públicos”: calles, plazas o autopistas; no basta con realizar inútiles guarimbas frente a las casas, eso no amenaza a los usurpadores, hay que dominar todos los poderes usurpados. ¿Lo haremos?

¿Ocuparemos lo que nos pertenece: el poder?

El quiebre añorado

Las luchas más exitosas que en la historia han sostenido los pueblos contra tiranías usurpadoras han sido aquellas en las que se ha procedido de manera multitudinaria y nacional.

El 23 de enero promete ser así, multitudinario y nacional. Pero las protestas no liberarán jamás al país de la peste chavista si no se desafía a los poderes usurpados. Las cacerolas, las bailoterapias, las esperas del tiempo de Dios no producirán el quiebre añorado, ya lo sabemos. Ese no es un desafío y será una frustración segura.

¿Cambiamos de táctica?

¿Otra vez la fiesta mexicana?

Para organizar algunas “fiestas mexicanas” en Venezuela, recientemente volví a entrar en el país. Obviamente no daré detalles, solo diré que cada día es más fácil hacerlo. Incluso, los sobornos a los guardias nacionales chavistas son más baratos: antes podíamos pagar 1.000 dólares para que no nos llevaran a El Helicoide o a La Tumba, ahora con 100 dólares o incluso con 50 dólares basta.

Confirmo lo que les comenté a los amigos (militares) con quienes me reuní, y lo hago público y por esta vía como me comprometí: si salimos de los narcotraficantes habrá recompensas.

Yo sí cumplo.

Contra los sopotocientos narcotraficantes de Maduro

Sabemos que la transición no será fácil, hacer historia no lo es, liberarse de una narcotiranía tampoco lo será, pero estamos más cerca que nunca de liberarnos de ella.

Contamos con el apoyo casi unánime de la comunidad internacional y de decenas de gobiernos del mundo. Todos juntos queremos derrocar a Maduro y a sus sopotocientos narcotraficantes. Que hacerlo dependa de nosotros los venezolanos, no de otros.

No estemos improvisando.

Al fin…

Mientras seamos más en las calles desafiando los poderes públicos y ocupándolos, menos violencia habrá. No hay municiones suficientes para aniquilar a decenas de millones de venezolanos protestando en el país y por todas partes del mundo. No te quedes sin hacer nada, prepárate, organízate, movilízate, lucha. Desafiemos a la tiranía, venzámosla. Es ahora.

Seamos nuestro himno y la gloria del bravo pueblo que el yugo lanzará, la ley respetando con virtud e indoblegable honor.

Siente la libertad, es tuya, es nuestra. Llegó.

Al fin…