Empobrecedor y autoritario

Es el título de un texto publicado por la Asociación de Profesores de la Universidad de Carabobo en 2012, después de una larga marcha en búsqueda de editor, dedicado a explicar la naturaleza del gobierno que emerge de las elecciones de 1998, encabezado por el comandante Hugo Chávez, “novedoso” caudillo militar que al igual que todos aquellos “señores de la guerra” que han sido huéspedes de Miraflores, nos prometió el “oro y el moro”, en nombre de todos las utopías conocidas, pero particularmente, y por enésima vez, arropado con la cobija sagrada que Simón Bolívar les dejó a los aspirantes a salvadores de la patria, para que se abrigaran e inspiraran cada vez que se les ocurriera emprender la tarea.

Texto dirigido a debatir con la inteligencia progresista que aún anda buscando a Moisés en el Guaire, esperando que su santidad despache a un mesías a encargarse de las exigencias económicas y sociales que están pendientes en la engañada patria de Simón Rodríguez, ignorando que esa tarea exige ser parte del pleito en primera persona porque de otra manera los frutos de la cosecha se los come quien de veras la recogió, lección que definitivamente no ha sido aprendida por el grueso de nuestra inteligencia, que no ha podido desprenderse de la mala costumbre de andar pescando en río revuelto para ver cuánto hay para eso.

Y los resultados están a la vista, los convidados de siempre siguen con los bolsillos vacíos, tanto Nicolás como sus ayudantes, sus socios y sus herederos, se han repartido la bicoca de varios cientos de millardos de petrodólares, dejando además con los estómagos vacíos y sin ahorros a millones de venezolanos, estafa que esta vez superó las que han ocurrido en los doscientos años de vida republicana, inmenso atraco al tesoro nacional que nos ha conducido a una dramática situación de empobrecimiento generalizado, cuyos límites han sobrepasado nuestras fronteras, miles de ciudadanos han invadido pacíficamente a nuestros vecinos en la búsqueda de seguridad, pan y trabajo.