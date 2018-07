.

“¿Y usted cómo hace para que el suyo lea?” (Flavita Banana)

Estos días la gente está preocupada por la alarmante escasez de lectores. La gente habla de fomentar la lectura mediante campañas de concienciación entre los jóvenes. Resulta curioso que a alguien le preocupe esto. A medida que pasa el tiempo, lo natural parece ser leer poco o apenas nada. Por un lado, la prensa escrita en papel está desapareciendo a pasos agigantados. Y por otro lado, la imagen, el concepto audiovisual del video y la fotografía dominan el ámbito más social. Las redes sociales se recrean con @YouTube e @Instagram.

Es cierto que hoy en día hay gente que encuentra cómodo leer en tabletas, teléfonos móviles y otras pantallas digitales. No obstante, reconozca conmigo que la lectura en papel supone una implicación y una calma, que la lectura en pantalla no conoce. He vuelto a pensar en el fomento de la lectura gracias a un artículo de prensa firmado por Carolina Pinedo. Ella confiaba a los padres siete ideas para incentivar a sus hijos a coger un libro (“Siete claves para que tu hijo ame la lectura”, El País, 23 de noviembre de 2016). El texto fue publicado en 2016 y aún así conserva su frescura. Yo he llegado a él porque un internauta quiso compartirlo en la red. Volviendo al artículo de Pinedo, la periodista comparte con el lector de periódico la opinión de los directores de algunas fundaciones culturales y proyectos editoriales favorables a que los niños y los adolescentes adquieran el gusto por la lectura.

La primera idea de las siete es un principio: “No obligar al niño a leer”. Para motivar a un crío a realizar cualquier actividad, no se le debe forzar a hacerla. La lectura es un acto de libertad. Leer un libro es elegir poblar un mundo subjetivo que la mayoría de las veces es hermoso.

La autora del artículo enumera y explica las siete ideas. Destaca la importancia de que los padres cuenten cuentos a los niños desde las edades más tempranas. Resalta el hecho de tener una biblioteca en casa y no desecha las ventajas de los libros digitales, ya sabe, interactividad, búsqueda de significados en la red, juego, automatización, etcétera.

Desde luego que uno no está de acuerdo con las siete claves del artículo. Hay un punto, el número cuatro, que resulta mayormente controvertido. En él se dice que un padre ha de predicar con el ejemplo. En fin, se trata de un viejo debate sobre el rol motivador de los adultos sobre los niños. Hace unas semanas, una viñeta vista en las redes sociales me hacía pensar otra vez en esto. En el dibujo se veía a dos madres sentadas en el banco de un parque acompañadas de sus críos. Una de ellas leía en silencio un libro impreso (de papel) a la vez que su hijo leía muy formalito otro libro. La otra madre –una mujer de pelo oscuro– le preguntaba extrañada a su compañera de asiento cómo había conseguido que su hijo leyese al igual que ella. En la viñeta se ve a la madre que pregunta con el bolso sobre las piernas, el celular delante de la cara y su hijo al lado con su propio teléfono.