La educación regional en Nueva Esparta

Celis Rodríguez

Las dificultades políticas, económicas y sociales han sido una constante en los últimos años, y las regiones del país, específicamente en los estados, no han sido la excepción sobre tales complejidades, sino que incluso por la deficiencia que se multiplica en relación con el funcionamiento de los servicios públicos, la existencia de la crisis en muchos casos se agudiza, y las escuelas y liceos estadales se ven impedidos de tener una normalidad en el calendario escolar y praxis pedagógica.

No obstante, en Nueva Esparta, a pesar de esas limitantes, en el espacio de la población de Boca del Río, municipio Península de Macanao, ese pueblo de pescadores y mucha historia insular fue seleccionado para la ejecución en la finalización de las actividades educativas del año escolar en curso, que en esta oportunidad fue denominado: "Cierre pedagógico, turístico y cultural del año escolar 2018-2019".

Este evento fue convertido en una gran fiesta escolar, que permitió que cada institución educativa vinculada de manera dependiente con la Gobernación de Nueva Esparta viéramos cómo los estudiantes junto con sus educadoras(es) nos mostrarán el trabajo educativo y pedagógico que desarrollaron durante este período escolar.

Fuimos testigos de diversas muestras culturales, específicamente actuaciones e interpretaciones de nuestros tradicionales géneros musicales, tales como: polo, gaitón, gaita, galerón, malagueña y la jota. En la misma medida observamos distintas exposiciones de catálogos turísticos, desde muestras gastronómicas de platos margariteños e innovaciones de textiles creadas por nuestros niños y adolescentes. Nuestros niños, niñas y adolescentes desfilaron en trajes ecológicos, así como se generaron muchas sorpresas de trabajos relacionados con la producción local de los distintos municipios de la región insular.

Es importante manifestar que la importancia y relevancia de esta actividad no es solamente la realización per se del evento educativo, el cual fue desplegado con toda una gran logística apoyada de manera irrestricta por el gobernador Alfredo Díaz; sino que se convirtió en un evento que permitió al pueblo neoespartano, y en especial a los habitantes de Macanao, apreciar el trabajo realizado en las aulas de clases, más allá de las situaciones adversas que se vivieron por las razones mencionadas y que impactaron de manera directa no solo lo presupuestario, sino también lo operativo, e incluso lo laboral y educativo propiamente dicho.

A pesar de ello, cumplimos con el escenario inicialmente planteado en resaltar nuestra cultura, idiosincrasia e identidad. Además, hemos dado relevancia a la actividad turística, como principal eje de articulación en la gestión de gobierno regional, resaltando con ello el apoyo permanente de la corporación de turismo de Nueva Esparta a través de la implementación de talleres de sensibilización turística a nuestros docentes.

Tampoco podemos obviar que la gobernación neoespartana canceló en el tiempo fijado y establecido y con recursos propios, tanto el ajuste salarial, así como el bono vacacional y recreacional para docentes, personal administrativo y ambientalista adscritos a la Dirección de Educación. Del mismo modo, docentes activos, jubilados y pensionados, recibieron tales beneficios respetando lo establecido en la contratación colectiva vigente, percibiendo 60 días de vacaciones más 28 días de ajuste salarial, sin excluir de esos beneficios a los colegas contratados, quienes por su parte también recibieron 60 días de salario y en función de la categoría I del tabulador salarial, y no sobre el salario mínimo como se realizaba en años anteriores, lo que era una clara violación de los derechos laborales de los educadores.

En síntesis, la educación regional en Nueva Esparta tuvo la participación de las 111 instituciones adscritas a la Dirección de Educación; además de otros planteles que gustosamente aceptaron la invitación para mostrar sus trabajos desarrollados durante el período escolar que culmina, y en el cual, pese a las restricciones, resulta evidente que se lograron cumplir las metas propuestas. Seguiremos trabajando de la mano de nuestros docentes en pro de una mejor educación para nuestros niños, niñas y adolescentes de Margarita y Coche.

