Educación, autonomía y el profesor universitario

Parte I:

“Me enorgullece ejercer la digna profesión de docente, debido a que su desempeño se lleva a cabo en un escenario maravilloso donde se trabaja vocacionalmente en la formación de seres humanos integrales. No ocupo cargo de jefe pero los alumnos me consideran un líder y modelo a seguir. No discrimino, porque doy amor a todos por igual. No soy psicólogo pero puedo hacer que los estudiantes crean en sí mismos. Mi horario de trabajo es indeterminado, pues mientras cualquiera puede realizar otra actividad que le obligue o le plazca, la mayoría de los docentes estamos estudiando, investigando, planificando y participando continuamente en el proceso de aprendizaje significativo de nuestros ‘hijos infinitos’: los estudiantes. Mis respetos, y que vivan los docentes, porque todo profesional o cualquier oficio que realiza alguna persona tuvo que haber recibido las enseñanzas y las orientaciones de vida por parte de docentes, profesores o maestros”. Fuente: Docente anónimo.

Resulta innegable la invaluable trayectoria humana, profesional y académica que caracteriza la figura insigne del docente, que lo convierte por antonomasia en una genuina reserva moral de la institución educativa y del Estado venezolano en toda su estructura funcional; por lo que las exigencia morales y el compromiso ético se afincan en que se les reconozca su esfuerzo, trabajo, dedicación y vocación de servicio; y por consiguiente que sean valorados y justamente remunerados por las instancias competentes gubernamentales.

También es oportuno recalcar que la educación proporciona “las capacidades y conocimientos críticos necesarios para convertirnos en ciudadanos empoderados, capaces de adaptarse al cambio y contribuir a la sociedad” (ONU). En relación con ello, de las obras del insigne Paulo Freire (1921-1997) se extrae: “Enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción. La alfabetización va más allá del ba, be, bi, bo, bu. Porque implica una comprensión crítica de la realidad social, política y económica en la que está el alfabetizado”. Consecuentemente, “cuanto más pienso en la práctica educativa y reconozco la responsabilidad que ella nos exige, más me convenzo de nuestro deber de luchar para que ella sea realmente respetada”. En síntesis: “Enseñar exige respeto a la autonomía… una educación que nos enseñe a pensar y no una educación que nos enseñe a obedecer”.

Representan 60 años (1958-2018) desde aquel 5 de diciembre de 1958 cuando el presidente de la Junta de Gobierno y profesor universitario de la UCV Edgar Sanabria decretó la Ley de Universidades. Desde ese entonces, por resolución conjunta de la Federación de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv) y el Consejo Nacional de Universidades (CNU), se celebra cada año el día del profesor universitario, y es una oportunidad para rememorar que la autonomía de las universidades es un compromiso ineludible del Estado venezolano y de sus comunidades académicas con la institución.

En tal sentido, la Apunet como institución representativa de los profesores de la Universidad Nacional Experimental del Táchira siempre ha asumido y seguirá asumiendo un papel pertinente y responsable como mediador y orientador en la búsqueda de la solución o salida democrática de los problemas de nuestra universidad y la sociedad sobre la cual tiene su radio de acción e influencia, y más aún en la actual crisis social, económica, política y humanitaria que padece la sociedad venezolana en general. Todo ello apegado y en plena concordancia con el Estado constitucional de Derecho, y en particular al sistema normativo expresado en la Ley de Universidades: “…en la tarea de buscar la verdad y afianzar los valores trascendentales del hombre (…) colaborar en la orientación de la vida del país mediante su contribución doctrinaria en el esclarecimiento de los problemas nacionales”.

Parte II:

Elecciones en la Apunet (13 de diciembre de 2018):

De acuerdo con comunicado por parte de la Apunet de fecha 25-11-2018, se comparten un conjunto de consideraciones respecto a las elecciones pautadas para el próximo 13 de diciembre de 2018:

Que las elecciones con participación democrática y a todo nivel de representación, son de carácter esencial en el proceso de fortalecimiento de las instituciones. Que la actual junta directiva de la Asociación de Profesores de la Universidad Nacional Experimental del Táchira (Apunet) asumió la responsabilidad de gestión en cada uno de sus cargos en febrero de 2016, para un período de dos años de acuerdo con los estatutos vigentes de nuestro gremio profesoral. Que el proceso electoral para renovar los cargos de la junta directiva de la Asociación de Profesores de la Universidad Nacional Experimental del Táchira (Apunet), Consejo de Ética, delegados ante Fapuv y junta coordinadora de la Casa del Profesor Universitario, en concordancia con lo aprobado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), inició el cronograma respectivo el día 27-09-2018 y culminará el 13-12-2018 con el acto electoral. Que con el propósito de consolidar la gobernabilidad y gobernanza a todo nivel, y siendo fieles al “principio de legitimidad” y al “principio de alternancia” que rigen todos los cargos de elección, entre otros estrechamente relacionados como el “principio de legalidad” o “primacía de la ley”, es de carácter obligatorio por parte de todos los agremiados que se cumpla y se haga cumplir con el deber establecido en la normativa vigente de realizar las elecciones para renovar los cuadros directivos de la Asociación de Profesores de la Universidad Nacional Experimental del Táchira (Apunet). Que dentro de nuestra asociación de profesores existe una gran querencia gremial, vocación de servicio y espíritu universitario por parte de innumerables profesores que siempre han dado sus valiosos aportes y críticas constructivas, y que ahora están dispuestos de manera incondicional a aportar sus ideas, proposiciones, proyectos y acciones a favor de una renovada gestión gremial en la Apunet. Que durante el periodo que abarca desde el 23 hasta el 30 de noviembre de 2018 se establece la fecha límite para la inscripción de planchas y candidatos a los cargos para la junta directiva de la Apunet, Consejo de Ética, delegados ante Fapuv y junta coordinadora de la Casa del Profesor Universitario. Que siempre hemos mantenido ante cualquier escenario nuestra digna condición de personal académico de la Universidad Nacional Experimental del Táchira (UNET). Que a partir de enero de 2019 empezaremos a cumplir de manera rigurosa las pautas y actividades establecidas en cada uno de los respectivos planes de trabajo académico que sustentan el año sabático que se nos ha aprobado en el Consejo Académico de la UNET o las actividades personales planificadas después de obtenida la jubilación.

Por todo esto invitamos a la participación activa de los agremiados en el proceso de renovación de la junta directiva de la asociación de profesores de la UNET (Apunet).

Con la mejor disposición de seguir trabajando a favor de la institución universitaria y nuestro país, Venezuela.

